Das SWR Experimentalstudio bleibt in Freiburg

Das SWR Experimentalstudio e.V. soll auch in Zukunft in Freiburg beheimatet sein. Das beschloss nun die Geschäftsleitung des SWR. Das Experimentalstudio soll zwischen 2027 und 2028 in die Räumlichkeiten der Freiburger Musikhochschule in der Schöneckstraße 6a einziehen, die dem SWR Experimentalstudio zur exklusiven Nutzung zur Verfügung gestellt werden.

Der hohe Sanierungsbedarf am SWR Studio in der Freiburger Kartäuserstraße macht neue Räume für das SWR Experimentalstudio notwendig. Drei potenzielle Standorte standen zur Auswahl: das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe (ZKM) sowie die Hochschulen für Musik in Freiburg und Karlsruhe.

Nach einem Prüfverfahren wurde nun festgelegt, dass das Experimentalstudio an die Freiburger Musikhochschule angedockt wird. Sowohl in wirtschaftlicher als auch in künstlerischer und wissenschaftlicher Hinsicht habe sich dies als die beste Option ergeben, wie der SWR am 21.02.2025 bekanntgibt.

Der Flachbau in der Schöneckstraße 6a beherberte seit 1955 das „Freiburger Leibniz-Institut für Sonnenphysik“. In wenigen Jahren soll hier das SWR Experimentalstudio seine neuen Räumlichkeiten finden. Ein neuer Studiosaal wird auf dem Flachbau platziert, 167 Quadratmeter bieten dann Platz für neue Klänge. Pressestelle Musikhochschule Freiburg / Foto: Ben Klaußner

Voraussichtlicher Umzug in zwei bis drei Jahren

Das neue Zuhause des Experimentalstudios werden die Räumlichkeiten der Musikhochschule in der Schöneckstraße 6a sein, das Gebäude wird zunächst saniert, gleichzeitig wird ein neuer Studiosaal in Form eines Erweiterungsbaus mit einer Fläche von 167 Quadratmetern entstehen.

Nach derzeitigem Planungsstand erscheint der Einzug des Experimentalstudios in sein neues Zuhause in zwei bis drei Jahren realisierbar zu sein. Bis dahin ist der Verbleib des Experimentalstudios an seinem bisherigen Standort in der Kartäuserstraße sichergestellt.

Prägende Klänge der Neuen Musik

Das renommierte SWR Experimentalstudio forscht und arbeitet seit über 50 Jahren an neuen Klängen. Pierre Boulez und Karlheinz Stockhausen gehören zu den Gründervätern, Luigi Nono prägte das Studio in den 1980er-Jahren. Im folgenden Jahrzehnt zog das Studio in die Freiburger Stadtmitte ins Freiburger Studio um, mit dem Umzug wurde auch der Wandel vom Analoge ins Digitale vollzogen.

Im Experimentalstudio wird experimentiert, doch Experimente brauchen Platz. Ein neuer Studiosaal in der Freiburger Schöneckstraße 6a bietet innovationsfreudigen Musikerinnen und Musikern bald einen passenden Rahmen. SWR

In die heutigen Räumen sind es viele internationale Komponisten und Komponistinnen aller Generationen, die gemeinsam mit den Klang-Regisseur*innen im Freiburger Spezial-Studio Neues entwickeln.

Der neue Ort bietet eine Chance für Kollaborationen und neue Projekte mit einer bereits partnerschaftlich verbundenen Institution, mit Forschenden, Kompositionsklassen und Interpreten.

Zukunft sichern, Portfolio ausbauen

Anke Mai, SWR Programmdirektorin Kultur, Wissen und Junge Formate, freut sich auch persönlich über dieses starke Signal in der gegenwärtigen medienpolitischen Lage. Mit dem Umzug und der damit einhergehenden künftigen Partnerschaft mit der Freiburger Hochschule für Musik soll die Zukunft des Studios gesichert und gleichzeitig das inhaltliche Portfolio ausgebaut werden.

Der neue Standort bietet laut Mai eine wunderbare, inspirierende und offene Atmosphäre. Ein Ort fürs gemeinsame Ausprobieren und Forschen für Kompositionen und Klangerlebnisse.

Eine enge Kooperation mit der Musikhochschule Freiburg schließt eine Zusammenarbeit mit der Karlsruher Musikhochschule und dem ZKM nicht aus, betont die SWR Programmdirektorin. Im Gegenteil: Durch die Gespräche seien sehr viele neue Türen geöffnet worden.

Joachim Haas, Leiter des SWR Experimentalstudios, betont den Stellenwert des Studios für die weltweite Musiklandschaft und weist gleichzeitig auf die Verbindung zu Freiburg hin:

Das SWR Experimentalstudio hat sich als eine der weltweit führenden Institutionen im Bereich der zeitgenössischen Musik mit Elektronik etabliert und ist dabei seit über 50 Jahren eng mit der Musikstadt Freiburg verbunden.

„Das Experimentalstudio gehört einfach zu Freiburg“

Auch Prof. Dr. Ludwig Holtmeier, Rektor der Hochschule für Musik Freiburg, ist dankbar für die enge Zusammenarbeit zwischen Studio und Hochschule:

Dass wir nun noch stärker zusammenarbeiten, noch enger zusammenrücken werden, erfüllt mich mit großer Freude. Wir danken dem SWR sehr, dass dieses einzigartige Institut an seinem Ursprungsort erhalten wird, und der Stadt Freiburg, dass sie sich so für den Erhalt des Experimentalstudios einsetzt.

Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg, Martin Horn, unterstreicht die Bedeutung des Studios für die Stadt Freiburg. Es sei ein wichtiger Bestandteil der lebendigen Musikstadt, beste Bedigungen seien auch in den kommenden Jahren geboten. „Das Experimentalstudio gehört einfach zu Freiburg“.