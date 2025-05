Mit Tristan Reiling

In Jerusalem wird gebetet, in Haifa gearbeitet und in Tel Aviv - gelebt. So sagt es ein israelisches Sprichwort und ein bisschen Wahrheit steckt in solchen Klischees ja oft drin. Lebendig ist die Musik- und Kreativszene in Tel Aviv in jedem Fall, auch während sich Israel im Krieg befindet. Wir hören aktuelle Veröffentlichungen von Musikerinnen und Musikern, die auch in unruhigen Zeiten Wunderschönes schaffen.