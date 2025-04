Singen auf See – jodeln gen Helsinki

Das Instrument des Jahres ist 2025 die Stimme - eine gelungene Gelegenheit ausfindig zu machen, wie vielfältig sie einsetzbar ist. Unter der Überschrift „Singen auf See “ haben sich 200 Sängerinnen und Sänger von Travemünde nach Helsinki und zurück auf stimmliche Erkundungstouren eingelassen und konnten sich davon überzeugen, dass die Kunst des Jodelns nicht nur inmitten von Bergen befreiend wirkt.

Jodeln auf See

Selten ist die Rede vom Jodeln auf See, denn die Dirigentin, Komponistin, und professionelle Jodlerin Anita Biebl begeistert 200 singfreudige Menschen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz auf einer Fähre zwischen Travemünde und Helsinki. Gemeinsam steht man auf dem Hubschrauberlandeplatz unter wolkenlosem Himmelszelt und lässt die Welt hinter sich und einfach mal los, so wie es beim Jodeln sein soll

Und das ist ja beim Jodeln auch, man ruft was raus, man lässt was los, man geht aus seiner Komfortzone raus, zeigt sich mutig und macht einen Freudenruf oder so und das passt halt hier auch sehr gut. Freudenrufe oder so und das passt halt hier auch sehr gut.

Im Frühjahr und im Herbst wird die Fähre zwischen Deutschland und Finnland mehr und mehr auch zum Kulturtransfer, doch Ausgangspunkt ist und bleibt die Freude am Instrument Stimme. Das Repertoire reicht vom Jodeln, zu Popsongs, über Stimmbildung, zu Schlagern und Shantys.

Singen Auf See 🚢 🎶 Die Chor-Fähr-Reise ins Glück! 🍀

Flashmob in Helsinki

Die Einladung zum Singen aus voller Kehle für die Seele von Patrick Bopp ist vielen an Bord aus dem Raum Stuttgart, Ulm und Tübingen vertraut und einer der Gründe an Bord zu sein – andere folgen zunächst skeptisch in den Speisesaal umgeben von Fenstern und somit mit freier Sicht auf die See.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von singen_auf_see

Nach wenigen Minuten schmettern auch die zunächst zögerlichen Gäste vergnügt Schlager und Evergreens - für den bevorstehenden „Singen auf See-Flashmob“ in Helsinki plant der routiniert improvisierende Sänger nichts geringeres als eine finnische Polka.

Ich glaube, genau diese vermeintliche Überforderung bringt einen dazu, man muss einfach die Kontrolle aufgeben und dann sind Dinge möglich, die man eben nie hätte ansteuern können. Und das sind so diese Glücksmomente. Das kann man ja auf alles Mögliche übertragen, nicht nur auf Sprache und Singen, sondern auf Lebenssituationen noch und nöcher.

206 Sängerinnen und Sänger bringen ein aussagestarkes Programm an Land in Helsinki auf die Treppenstufen vor den Dom – einen alpenländischen Jodler, besungenes Menschenrecht und eine finnische Polka – vier Tage singend auf See – vier Stunden in Helsinki – dann zurück bei strahlend blauem Himmel, sternklaren Nächten und einem Hauch von Nordlichtern – das wirkt tatsächlich so, als sei man vorübergehend in einer anderen - in einer unsagbar wohltuend stimmigen Welt gewesen, was sicherlich lange nachklingen wird.