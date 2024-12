Leichter Stil bei zuverlässiger Interpretation

Buchkritik vom 21.3.2016

DAS NEUE BACH LEXIKON Autor: Siegbert Rampe Verlag: Laaber

Wie ein Fels in der digitalen Brandung, so steht es da. Schwarz auf weiß, rund 900 Seiten. Ein Statement. Ganz angemessen für ein Monument wie Bach. Mit Blick auf die erste Ausgabe von vor 15 Jahren, ist Herausgeber Siegbert Rampe allerdings erkennbar bemüht, weniger die Kontinuität als den Neuanfang hervorzuheben, wenn er schreibt:

„Von den 453 Artikeln aus dem Jahr 2000 erscheinen 92 vollständig neu. ... Neu hinzukommen 121 zusätzliche Artikel.“

Bemerkenswerter Wechsel in der Herausgeberschaft

Womit praktisch ein runderneuertes Bach-Lexikon vorliegt, eines „für das 21. Jahrhundert“, wie es explizit heißt. Ein selbstbewusster Anspruch, der seinerseits durch einen bemerkenswerten Wechsel in der Herausgeberschaft beglaubigt ist. Indem der Verlag die Geschicke seines Flaggschiffs von Michael Heinemann auf Siegbert Rampe übertragen hat, hat er eine Stimme gestärkt, die nicht aus der Musikwissenschaft, sondern aus der Praxis, aus der musizierenden Bachpflege, kommt.

Mit Siegbert Rampe trägt „Das Neue Bach Lexikon“ tatsächlich die Handschrift eines im Barock-Repertoire erfahrenen, international renommierten Musikers, Organisten, Cembalisten, Ensemblegründers, Lehrers und auch Buchautors. Die oben erwähnten „121 zusätzlichen Artikel“ stammen bis auf eine Ausnahme aus seiner Feder.

Öffnung über den engeren Rahmen des Werkzentriert-Fachspezifischen

Was bei der Durchsicht des Artikelverzeichnisses erfreulich ins Auge sticht, ist das Horizontweitende, ist die Öffnung über den engeren Rahmen des Werkzentriert-Fachspezifischen. Stichworte für A wie „Abendmahlsgebrauch“, „Adorno“, „Arbeitsweise“ oder „Aussehen“ (also Bachs Aussehen) sowie Buchstaben U, V, W – „Unterricht“, „Verschollenes“, „Wohnungen“ – zeugen vom Einfluss sozial-, kultur- und rezeptionsgeschichtlicher Fragestellungen. Sie bringen so etwas wie den sprichwörtlich frischen Wind ins Bach-Lexikon.

Was die Lektüre selbst angeht, so stellt sich das Lesevergnügen immer dort ein, wo etwas zusammengeht, was im deutschsprachigen Lexikon-Wesen sonst schwer zusammengeht: Das Umstandslose des Ausdrucks und das aufs Wesentliche Gehende der Äußerung, also: Leichter Stil bei zuverlässiger Information. Eine Stärke vor allem des Autors Siegbert Rampe.

Lebendiger Bach-Diskurs

Wie lebendig, wie unabgeschlossen der Bach-Diskurs als Ganzer ist, bemerkt der Leser im Übrigen daran, wenn sich „Das Neue Bach Lexikon“ gewissermaßen selbst ins Wort fällt, was hier keineswegs als Malus angekreidet werden soll. Da kann es nämlich passieren, dass der Musikwissenschaftler Hans-Joachim Hinrichsen auf Seite 13 feststellt:

„Ein noch nicht ausdiskutiertes Problem ist die Art des Accompagnements in den Rezitativen: lang ausgehaltene oder kurz angeschlagene Akkorde?“

Blättert man vor auf Seite 294, Stichwort „Generalbass“, trifft der erstaunte Leser auf die nun doch leicht differierende Einschätzung des Herausgebers:

„Die über Jahrzehnte hinweg geführte Diskussion, ob die Bassstimme in Bachs Seccorezitativen gekürzt oder ausgehalten wird, lässt sich ... relativ eindeutig zugunsten einer kurzen Ausführung entscheiden.“

Noch nicht ausdiskutiert oder relativ eindeutig!? Was nach Widerspruch – zumindest nach Unabgestimmtheit im Autorenteam – klingt, ist im Grunde ein Plus, nämlich der unverstellte Blick auf die Realität eines sich dynamisch entwickelnden Bach-Bildes. Begrüßenswert, dass ein Bach-Lexikon „für das 21. Jahrhundert“ solcherart produktive Reibungen zwischen wissenschaftlicher und musizierender Forschung nicht wegredigiert, wegretouschiert. Wie hier überhaupt ein Leser unterstellt ist, der seinerseits nicht auf Widerspruchsfreiheit, auf Abgeschlossenheit getrimmt ist.

Bach im 21. Jahrhundert, das ist ein Boot, das auf der Reise ist. Wohin diese geht? In jedem Fall in die offene See. Eigentlich auch kein Wunder, ist das Ozeanische doch gewissermaßen im Thema angelegt, worauf uns schon Bach-Fan Beethoven aufmerksam gemacht hat:

„Nicht Bach, Meer sollte er heißen.“

