Mittagskonzert vom 5.6.2025

Sehnsucht und Verlangen - Valer Sabadus & SPARK

Valer Sabadus (Countertenor)

SPARK - Die klassische Band:

Andrea Ritter (Blockflöte)

Daniel Koschitzki (Blockflöte, Melodica)

Stefan Balazsovics (Violine, Viola)

Victor Plumettaz (Violoncello)

Christian Fritz (Klavier)

Moderation: SPARK und Valer Sabadus

Werke vonIsabella Leonarda, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Germaine Tailleferre, Kurt Weill, Léo Ferré, Martin Gore, Oliver Riedel, Barry Manilow, Daniel KoschitzkiundVictor Plumettaz

(Konzert vom 30. Mai 2025 im Rokokotheater)

Ein Ziehen in der Brust oder ein Schwelgen in schönen Vorstellungen verbunden mit einem Hochgefühl-all das kann Sehnsucht auslösen. Der Countertenor Valer Sabadus und das Ensemble Spark haben Musik ausgesucht, in denen es um das bittersüße Gefühl der Sehnsucht und des Verlangens geht. Die Sehnsucht, die oft in der Vergangenheit schwelgt, das Verlangen, das meist die Gegenwart beherrscht. Zudem ist Sehnsucht besonders vielfältig und dementsprechend weit gespannt ist das Musikprogramm: Werke von Isabella Leonarda, J. S. Bach, W. A. Mozart, Kurt Weill oder Martin Gore und anderen werden musiziert.