Szenisches Konzert für Schulen mit dem Wiener Vivid Consort

Datum: Freitag, 9. Mai 2025 Beginn: 9:30 Uhr

Dauer: 50 Minuten ohne Pause

Altersempfehlung: 6 bis 9 Jahre Einlass: 9:15 Uhr Ort: Rokokotheater

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Schüler-Ticket:: 5,00 Euro Vorverkauf: Musikvermittlung Schwetzinger SWR Festspiele

Begrenztes Angebot!

Anmeldung per E-Mail bis zum 20. Februar 2025 erforderlich.

mv-festspiele@swr.de

Vorverkaufsbeginn: 6.12.2024, 10:00 Uhr Programm: Werke u. a. von William Cornysh, Anthony Holborne, John Dowland, Orlando Gibbons, Joe Raposo, Matthias Werner, Colin Vearncombe Mitwirkende: Lisa Furtner Schauspiel, Puppenspiel, Puppenbau

Rebekah Wild Puppenbau

Matthias Werner Arrangements

Cornelia Voglmayr Choreografie

Ragna Heiny Ausstattung

Caroline Richards Regie

Sabrina Hager Regieassistenz



VIVID CONSORT

Christine Gnigler Blockflöte, Gesang

Lorina Vallaster Blockflöte, Gesang

Sheng-Fang Chiu Blockflöte

Drei Blockflötistinnen wollen ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Mitten in ihren Konzertvorbereitungen brechen sie auf und landen über einen magischen Spiegel in einem märchenhaften Paralleluniversum. Dort steht alles auf dem Kopf, und ein mysteriöser Auftrag wartet auf sie. Mit Mut, Neugier und Leidenschaft machen sie sich an seine Umsetzung: Sie müssen das Märchenland, die Welt der Fantasie, der Träume und der Kunst retten! Unterstützung erhalten sie von allerhand fabelhaften Kreaturen – und von der Musik. Werden die drei erfolgreich sein und wieder in unsere Welt und zu ihrem geplanten Konzert zurückfinden?

Eine Produktion des Wiener Konzerthauses und der Philharmonie Luxembourg