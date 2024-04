Henry Purcell | King Arthur

Datum: Montag, 20. Mai 2024 Beginn: 18:00 Uhr

Veranstaltungsdauer: ca. 140 min, inkl. Pause

Einführung: 17:00 Uhr, Kammermusiksaal Ort: Rokokotheater

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Semi-Opera in fünf Akten für Soli, Chor und Orchester von Henry Purcell, Libretto John Dryden





Koproduktion mit dem RIAS Kammerchor Berlin Mitwirkende: Justin Doyle Musikalische Leitung

Christoph von Bernuth Szenische Einrichtung

Stefanie Twiehaus Dramaturgie



Florian Götz Bariton

Marie Sophie Pollak Sopran

Elias Arens Schauspieler

Katrin Wichmann Schauspielerin



RIAS KAMMERCHOR BERLIN



AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK BERLIN

»Der britische Held« Arthur alias Artus steht im Mittelpunkt der Semi-Opera, mit der der »Poet laureate« John Dryden und Hofkomponist Henry Purcell 1691 eine Geschichte auf die Bühne des Londoner Queen’s Theatre brachten, die – damals wie heute – viel über die besondere Geisteshaltung der Briten erzählt.

Zum vieldeutigen Wesen dieser »Dramatick Opera« gehört, dass sie immer wieder neu erzählt wird: In der Produktion des RIAS Kammerchores schlüpfen vier Personen in verschiedene Rollen; die Sprechrollen übernehmen zwei langjährige Mitglieder des Deutschen Theaters Berlin, als gutherziger und teuflischer Geist verbinden Sopranistin und Bariton Dialoge und Gesang. Sachsen und Briten, Sirenen und Schäfer, fröstelndes und feierndes Volk singt und spielt der Chor, der schon 2019 – ebenfalls in der Regie von Christoph von Bernuth – mit The Fairy Queen zeigte, welch Sogkraft die Musik des »Orpheus britannicus« birgt und wieviel subtiler Humor in seinen Werken steckt.

