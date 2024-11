Berührendes Soloprogramm des Stuttgarter Tänzers Friedemann Vogel nach Heinrich von Kleist

Datum: Mittwoch, 7. Mai 2025 Beginn: 20:00 Uhr

Einführung: 19 Uhr, Kammermusiksaal

Dauer: ca. 1 Stunde ohne Pause Einlass: 19:45 Uhr Ort: Rokokotheater

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

https://swrservice.de/swr-classic/index.php Vorverkaufsbeginn: 6.12.2024, 10:00 Uhr Programm: Tanzperformance nach der Erzählung „Über das Marionettentheater“ von Heinrich von Kleist Mitwirkende: Friedemann Vogel Tanz, Konzept, Choreografie

Thomas Lempertz Konzept, Choreografie, Kostüme, Raum

Alisa Scetinina Komposition, Live-Musikerin

Timo Kreitz Digital Artist

Henry Winter Licht

Ein Tänzer bewegt seinen Körper, seine Muskeln. Warum finden wir das schön? Wie entstehen in der Bewegung Anmut, Grazie, Sinnlichkeit, und wie bewusst und wie emotional muss ein Tänzer tanzen, damit seine Darbietung berühren kann? Heinrich von Kleist hat 1810 einen berühmt gewordenen Aufsatz über das Marionettentheater geschrieben, und der Starsolist des Stuttgarter Balletts hat diesen Text gemeinsam mit dem Künstler und Choreografen Thomas Lempertz zur Grundlage der Solo-Performance Die Seele am Faden gemacht. Kleist stellt die These auf, dass wahre Anmut nur bei einer Puppe möglich ist, weil bei dieser kein Verstand die Bewegungen kontrolliert. Friedemann Vogel setzt Bewegungen mit Bewusstsein und innerer Bewegtheit dagegen, wird aber von einem Tänzer-Avatar begleitet und hinterfragt. Mit Die Seele am Faden kommt ein einzigartiges Gesamtkunstwerk aus Tanz, Musik und Video nach Schwetzingen, das bisher erst an zwei Orten zu sehen war. Das Publikum dort war tief berührt.