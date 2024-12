Szenisches Konzert für Schulklassen mit Schlagwerk, Saxophon und "Robopercussion"

Datum: Donnerstag, 15. Mai 2025 Beginn: 11:00 Uhr

Dauer: 50 Minuten ohne Pause

Altersempfehlung: ab 8 Jahren



Anmeldung bis zum 20. Februar 2025 Einlass: 10:45 Uhr Ort: Jagdsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Schüler-Ticket:: 5,00 Euro Vorverkauf: Musikvermittlung Schwetzinger SWR Festspiele

Anmeldung per E-Mail bis zum 20. Februar 2025 erforderlich.

mv-festspiele@swr.de

Vorverkaufsbeginn: 6.12.2024, 10:00 Uhr Programm: Szenisches Konzert für Schulklassen mit Schlagwerk, Saxophon und „Robopercussion“ Mitwirkende: Studierende der Hochschule für Musik Nürnberg

Anselm Dalferth Künstlerische Leitung

Es groovt, scheppert, swingt und zischt. Forschend begeben sich Musiker:innen mitten hinein in verborgene Klangwelten. Sie entdecken Musik, zu der auch Pflanzen und Tiere einen Beitrag leisten. Im Spiel mit- und gegeneinander erkunden sie menschliche Charaktereigenschaften. Und gelangen von dort aus zur seltsamen Welt der Maschinen und der künstlichen Intelligenz (KI). Was tun die Menschen dort? Und was will die Klanginstallation „Robopercussion“ an der Schnittstelle von Kunst und Forschung? Gemeinsam mit dem Publikum tastet sich das Ensemble durch eine faszinierende Welt aus mitreißenden Rhythmen und überraschenden Melodien im Spannungsfeld von Natur, Mensch und Maschine. Starke Gefühle, automatisierte Abläufe, elektronische Erweiterungen und die Freude am Spiel verbinden sich in diesem Konzert zu einem eigenen Kosmos: Kläng!

In Kooperation mit der Hochschule für Musik Nürnberg