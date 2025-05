INHALT

Mittwoch, 21. Mai 2025, 19:30 Uhr

Mozartsaal, Schloss Schwetzingen

Sendung am Freitag, 23. Mai, 20:03 – 22 Uhr im Radioprogramm SWR Kultur und zum Nachhören auf SWRKultur.de

Raphaela Gromes Violoncello

Eldbjørg Hemsing Violine

Alexei Volodin Klavier

Clara Schumann 1819 – 1896

Trio für Violine, Violoncello und Klavier g-Moll op. 17

Allegro moderato

Scherzo – Tempo di Menuetto

Andante

Allegretto

Lera Auerbach *1973

Trio für Violine, Violoncello und Klavier Nr. 1

Prélude. Allegro moderato

Andante lamentoso

Presto – Adagio misterioso – Presto

PAUSE

Felix Mendelssohn Bartholdy 1809 – 1847

Trio für Violine, Violoncello und Klavier Nr. 1 d-Moll op. 49

Molto allegro agitato

Andante con moto tranquillo

Scherzo. Leggiero e vivace

Finale. Allegro assai appassionato

Wunderkinder

Ein Konzertprogramm mit drei Stationen: Clara Schumann, Felix Mendelssohn, Lera Auerbach. Was verbindet diese drei – als Menschen, Künstler:innen, Komponierende?

Bei Clara Schumann und Felix Mendelssohn ist die Sache klar, denn sie haben sich gekannt. 1835 hat Robert Schumann Mendelssohn in Leipzig erstmals getroffen, und zwischen dem damals 25-jährigen Schumann und dem ein Jahr älteren Mendelssohn entwickelte sich eine intensive Freundschaft. Wobei es zwischen den beiden Komponisten durchaus ein Status-Gefälle mit Neid-Momenten gegeben haben könnte: Über den Glanz, die gesellschaftliche Gewandtheit, die materielle Absicherung und die Selbstsicherheit Mendelssohns verfügte Schumann nicht, und womöglich nahm auch deshalb seine Verehrung nach dem frühen Tod des Gewandhaus-Kapellmeisters 1847 verklärende Züge an. "Wir sprechen jetzt immerzu von Mendelssohn!", notierte damals Schumanns Gattin.

Womit wir bei Clara Schumann angekommen wären, denn nach ihrer Eheschließung 1840 war sie ebenso Teil der familiären Freundesbande wie auf der anderen Seite Felix’ Schwester Fanny. Im Frühjahr 1847 trafen sich die beiden Frauen besonders häufig, um sich auszutauschen. Damals arbeitete Fanny nämlich gerade an ihrem Klaviertrio op. 11; Clara hatte kurz zuvor ihr eigenes Trio op. 17 fertiggestellt. Allerdings hat sich kurz nach dessen Vollendung Claras Mann Robert selbst der Gattung Klaviertrio zugewandt. Prompt trat Clara zurück, akzeptierte willig den männlichen Blick und die weibliche Rolle, bezeichnete ihr eigenes Stück als "gar weibisch sentimental". "Es sind", schrieb sie, "einige hübsche Stellen in dem Trio, und wie ich glaube, ist es auch in der Form ziemlich gelungen, aber natürlich bleibt es immer Frauenzimmerarbeit, bei der es immer an der Kraft und hie und da an der Erfindung fehlt." Robert Schumann, der seiner Braut schon ein Jahr vor der geplanten Hochzeit ein Kochbuch geschenkt hatte ("Meiner Hausfrau gewidmet, R. S."), hat sich übrigens von der "Frauenzimmerarbeit" einiges abgeguckt. Mit gutem Grund: Claras Klaviertrio hat Eigenart, ausdrucksstarke Themen, eine klare Form, und es hat etwas klassizistisch Lichtes, das an Mendelssohn erinnert. Über die kunstvolle Fuge im Finale des Trios staunte sogar der Geiger Joseph Joachim – er hätte nie gedacht, "eine Frau könne so etwas componieren, so ernst und tüchtig".

Felix Mendelssohn Bartholdy hatte mit derartigen Gender-Zuschreibungen nicht zu kämpfen. Eher konfrontierte er seine Schwester Fanny damit, die dann auch etliche Werke unter seinem Namen veröffentlicht hat. Mendelssohns erstes Klaviertrio in d-Moll wurde von potenziellen Verlegern im Ausland zwar als "zu gelehrt" abgelehnt, veranlasste aber Robert Schumann 1840 in seiner "Neuen Zeitschrift für Musik" zu einer Jubel-Eloge über den "Mozart des 19. Jahrhunderts". Dessen Stück, stand da zu lesen, befinde sich auf Augenhöhe mit Beethovens Geister- und Erzherzog-Trio wie auch mit Schuberts großem Es-Dur-Werk. Ersteres hört man im Finale, Letzteres vor allem bei der schier unendlich fließenden und durch die Stimmen wandernden Melodie im Kopfsatz. Die Leichtigkeit, die diese Musik ausstrahlt, fordert viel von den Interpreten. Vor allem vom Pianisten – Mendelssohn selbst war ein glänzender Vertreter dieser Zunft, und entsprechend virtuos und vieltönig hat er stets den Klavierpart ausgelegt.

Die in Sibirien geborene, heute in New York lebende Lera Auerbach hat ihr erstes Klaviertrio in den frühen 1990er Jahren komponiert. Damals war sie gerade zwanzig. Uraufgeführt wurde das Stück 1999 bei den Schwetzinger Festspielen, und hierher kommt es jetzt nach einem Vierteljahrhundert zurück. Nach dem im Bach-Ton beginnenden Präludium und nach einem Mittelsatz, in dem erst das Cello, dann die gedämpfte Violine zarte Gesänge anstimmen, erzielt das Finale eine starke Wirkung durch den Kontrast zwischen dem rasanten Presto und einem eingeschobenen melancholischen Adagio.

Zurück zum Anfang. Was verbindet nun Clara Schumann, Felix Mendelssohn und Lera Auerbach? Alle drei waren Frühbegabte, Wunderkinder (Clara vor allem als Pianistin). Alle drei haben Klaviertrios komponiert. Ein Mann, dessen Werke (auch als Folge der antijüdischen Kulturpolitik im nationalsozialistischen Deutschland) im Konzertleben immer noch unterrepräsentiert ist, begegnet zwei Frauen: einer, die nach wie vor als Komponistin wiederzuentdecken ist (Clara), und einer, der, obwohl sie meist mit traditionellen Mitteln arbeitet, das Etikett der Neuen Musik anhaftet wie ein Stigma. Drei Solitäre, drei Ausgegrenzte. Und drei Mal Spitzenkunst für gespitzte Ohren.

Die Cellistin Raphaela Gromes. wildundleise.de Raphaela Gromes, Violoncello Raphaela Gromes hat mit klug zusammengestellten Programmen und spannenden Ersteinspielungen früh auf sich aufmerksam gemacht und sich zahlreiche renommierte Preise erspielt. Das Klassik-Magazin Rondo bezeichnet sie als „wohl erfolgreichste deutsche Cellistin der Gegenwart“. Als Solistin ist sie international gefragt, und mit dem Pianisten und Arrangeur Julian Riem bildet sie ein festes Kammermusik-Duo. Außerdem setzt sich Gromes für vergessene Werke ein: Ihr Album Femmes mit Werken von 23 Komponistinnen aus fünf Jahrhunderten stand monatelang an der Spitze der deutschen Klassik-Charts. Seit 2016 ist sie Exklusivkünstlerin bei Sony Classical. Eldbjørg Hemsing, Violine Eldbjørg Hemsing hat von ihrem Heimatland Norwegen aus eine steile Karriere gemacht. Als Solistin ist sie international gefragt, sie hat zahlreiche neue Werke zur Uraufführung gebracht und hat vier preisgekrönte Alben aufgenommen. Eine enge Zusammenarbeit verbindet sie mit dem Komponisten Tan Dun. Helmsing setzt sich leidenschaftlich für die klassische Musik ein, auch jenseits ihrer traditionellen Grenze, und hat zahlreiche Vermittlungsangebote ins Leben gerufen und unterstützt mit ihrem Wettbewerb SPIRE junge Künstler:innen. Als Senior Artistic Advisor des renommierten globalen Forschungsunternehmens Advisory Board for the Arts leitet sie Projekte, die Kunstorganisationen und Künstlern ein neues Denken vermitteln. Alexei Volodin, Klavier

Der gebürtige Leningrader Alexei Volodin wird für seine Anschlagskultur und seine technische Brillanz international gefeiert. Sein breites Repertoire reicht von Beethoven und Brahms bis zu Tschaikowsky, Rachmaninov, Prokofiew, Skrjabin, Schtschedrin und Medtner. Als Solist gastiert er in dieser Saison u. a. beim Orchestre de la Suisse Romande, dem Singapore Symphony Orchestra, dem Bournemouth Symphony Orchestra, dem Vancouver Symphony Orchestra, dem Saarländisches Staatsorchester und dem Jerusalem Symphony Orchestra. Als Kammermusiker arbeitet Volodin u. a. mit Igor Levit, Claire Huangci und Sol Gabetta zusammen. Als jüngste CD hat er eine Aufnahme von Prokofjews viertem Klavierkonzert mit dem Mariinsky-Orchester unter Valery Gergiev herausgebracht.

