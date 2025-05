INHALT

Dienstag, 20. Mai 2025, 19:30 Uhr

Mozartsaal, Schloss Schwetzingen

Sendung am Freitag, 23. Mai, 13:05 – 15 Uhr im Radioprogramm SWR Kultur und zum Nachhören auf SWRKultur.de

TRIO E.T.A.

Elene Meipariani Violine

Nadja Reich Violoncello

Till Hoffmann Klavier

Claude Debussy 1862 – 1918

Trio für Violine, Violoncello und Klavier G-Dur L 5

Andantino con moto allegro – Allegro appassionato – Tempo primo

Scherzo. Intermezzo – moderato con allegro

Andante espressivo

Finale: Appassionato – un poco ritenuto

Joseph Haydn 1732 – 1809

Trio für Violine, Violoncello und Klavier Es-Dur op. 86 Nr. 3 Hob. XV:29

Poco allegretto

Andantino ed innocentemente

Finale: Allemande. Presto assai

PAUSE

Arno Babadjanian 1921 – 1983

Trio für Violine, Violoncello und Klavier fis-Moll

Largo – Allegro espressivo

Andante

Allegro vivace

SWR Kultur New Talent PROGRAMMTEXT

Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen, hat der Humorist Loriot einmal schmunzelnd festgestellt. Gleiches hätte er auch über das Klaviertrio sagen können: Streicher und ein Flügel passen einfach nicht zusammen. Wenn ihnen dennoch eine klingende Kooperation gelingt, dann macht das wie in einer Beziehung: Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ist aber auch reizvoll, denn beide Seiten müssen demokratische Basis-Tugenden pflegen: Sie müssen Kompromisse finden, vor allem in der Tongebung. Der Pianist muss lernen, nicht sofort und hart hineinzugehen in den Klang, sondern sich auf ähnliche Weise in ihn hineinzuschleichen, wie Streicher das auf ihren Saiteninstrumenten tun. Und die Streicher müssen lernen, immer wieder auf den Punkt zu kommen. Hinzu kommen klangfarbliche Annäherungen, die Formung gemeinsamer Phrasen und Akzente. Musiker:innen eines Klaviertrios sitzen immer auf der Stuhlkante: Sie müssen sich immer von Neuem verändern, ihr Miteinander ist eine ständige Herausforderung und innere Anspannung. Gelingt das Gemeinsame, dann ist das ein Wunder. Und eine Art Klang gewordene gesellschaftliche Utopie: weil es Kontraste in dieser Formation nicht nur nebeneinander aushalten, sondern sich gegenseitig tragen. Vielfalt macht stark: Das ist die Botschaft dieser heterogenen Besetzung, der auch das Trio E. T. A., SWR New Talent, seit seiner Gründung 2019 verpflichtet fühlt.

Bei den Schwetzinger SWR Festspielen werden Elene Meipariani (Violine); Nadja Reich (Cello) und Till Hoffmann (Klavier) drei Werke spielen, die ihnen besonders am Herzen liegen. Einen der drei Komponisten, den Armenier Arno Babadjanian, dürfte kaum einer kennen; die beiden anderen, Haydn und Debussy, zwar schon, aber während Haydn sein Image als allzu leichtgewichtiger Vielkomponierer bis heute nicht losgeworden ist, harrte Debussys Trio bis 1982 seiner Wiederentdeckung und Rekonstruktion. Dass dieses Jugendwerk stilistisch nicht nur an Fauré, sondern vor allem an Tschaikowsky erinnert, kommt nicht von ungefähr: Debussy hat es dessen Mäzenin Nadeshta von Meck gewidmet, die ihn als Klavierlehrer ihrer Kinder verpflichtet hatte.

Drei Werke, drei Musiker:innen. Wir haben die Mitglieder des Trios E. T. A. gebeten, uns je ein Werk ihres Konzertprogramms ans Herz zu legen. Hier sind die Antworten:

Claude Debussys Klaviertrio G-Dur L 5

Das Klaviertrio von Claude Debussy berührt mich besonders durch seine atmende Eleganz und Lebendigkeit. Ich liebe das Leuchten, den Schwung und die Überraschungen.

Das Stück, das Debussy 1880 mit 18 Jahren komponierte, nimmt viele Elemente seines späteren impressionistischen Stils vorweg. Auch wenn es noch stark von der Spätromantik beeinflusst ist, zeigt sich schon hier die außergewöhnliche Farbigkeit und Experimentierfreude, die Debussy später in seinen Orgel- und Orchesterwerken weiterentwickeln wird. Die subtile Verwendung von Tonalität, die fließenden und oft überraschenden harmonischen Wendungen sowie die weiche Klangmischung zwischen Klavier, Geige und Cello verleihen dem Werk oft eine schwebende Atmosphäre und große Transparenz.

Debussy bricht in diesem Trio die traditionellen Formen und Strukturen bereits auf und ersetzt sie durch sein einzigartiges Klanggefühl. Es gibt immer wieder unerwartete Wendungen. Die ständige Wechselwirkung zwischen Ruhe und Bewegung, lyrischen Momenten und plötzlichen Ausbrüchen lässt das Trio sowohl introspektiv als auch voller Energie erscheinen. Die langsamen, beinahe träumerischen Passagen und die schnellen, lebendigen Abschnitte fordern von den Musikern sowohl technische Höchstleistungen als auch eine sensible emotionale Lesart.

Nadja Reich, Cello

Joseph Haydn, Klaviertrio Es-Dur op. 86 Nr. 3 Hob. XV:29

Haydns 45 Klaviertrios sind für uns eine reine Goldgrube: Überall schlummern hier wenig gespielte Meisterwerke, die außerdem alle grundverschieden sind und die unterschiedlichsten ästhetischen Konzepte verfolgen.

Das 1796 in London entstandene 45. Trio in Es-Dur fasziniert uns durch seine große Ideenvielfalt. Der erste, marschhaft anmutende Satz hat einen abgründigen es-Moll-Mittelteil und einen ausladenden konzertanten Schluss. Ein absolutes Juwel ist der zweite Satz, der die seltene Vortragsanweisung "innocentemente", "unschuldig", trägt, ein Siciliano im wiegenden 6/8-Rhythmus, das zum Schönsten gehört, was das Klaviertriorepertoire zu bieten hat. Haydn experimentiert in seinen späten Trios mit harmonischen Kontrasten, und er hat die Tonartverhältnisse dieses Stücks an Grenzen gebracht, indem er den zweiten Satz in H-Dur komponiert, um dann durch ein leichtes chromatisches Absacken attacca ins Es-Dur-Finale überzuleiten. Das ist ein Sprung von drei b-Vorzeichen hin zu fünf Kreuzen - kein Wunder also, dass Beethoven diese brillante Idee in seinem Es-Klavierkonzert übernommen hat!

Das Finale sorgt bei uns einfach für großen Spaß und Spielfreude und ist besonders auf der Bühne ein Genuss. Die typisch Haydnschen Vexiermomente, die einen beim Hören jedes Mal wieder aus der Bahn werfen, sind schlichtweg fantastisch platziert.

Till Hoffmann, Klavier

Arno Babadjanian: Klaviertrio fis-Moll

Arno Babadjanians Klaviertrio entstand 1952 während einer politisch angespannten Zeit in der Sowjetunion. Nach den Beschlüssen der Kommunistischen Partei von 1948, die unter anderem die Verurteilung der sogenannten "Formalisten" beinhalteten, war das Komponieren Neuer Musik in den letzten Jahren der Stalin-Ära stark eingeschränkt. Trotz dieser restriktiven Bedingungen gelang es Babadjanian, mit seinem Trio das Publikum zu begeistern. Die Uraufführung durch das Oistrach-Trio (David Oistrach, Violine, Lev Oborin, Klavier, Sviatoslav Knushevitsky, Cello), dem das Werk gewidmet ist, war ein überwältigender Erfolg.

Die Tatsache, dass Babadjanian in einer Zeit strenger kultureller Kontrolle ein so expressives und emotionales Werk schaffen konnte, zeugt von seinem außergewöhnlichen Talent und seinem Mut als Komponist. Das Werk beginnt mit einer langsamen, melancholischen Einleitung in düsterer Atmosphäre: eine schmerzvolle Welt. Die elegischen Themen des zweiten Satzes ermöglichen es uns Streichern, sich auf eine besondere Weise zu verbinden. Beim Spielen fühlen wir uns, als würden wir fliegen, uns aus den tiefsten, düstersten Abgründen emporarbeiten, um anschließend kurz ganz frei zu sein. Der dritte Satz bringt dann eine vollkommen andere Energie mit sich: Er ist ein lebhafter, feuriger Volkstanz, der uns mitreißt. Seine pulsierende Energie zwingt uns als Musikerinnen und Musiker, uns vollständig der Musik hinzugeben. Mit anderen Worten: Der geht richtig ab.

Dieses Werk berührt uns emotional auf tiefster Ebene und fordert uns heraus, sowohl technisch als auch interpretatorisch. Die Mischung aus armenischen Volksmelodien und klassischer Form verleiht dem Trio einen einzigartigen Charakter, der uns immer wieder aufs Neue fasziniert. Wir hoffen, dass unsere Begeisterung und Hingabe für dieses Meisterwerk auch auf das Publikum überspringt und dass es dieselbe Freude und Ergriffenheit beim Hören erlebt, die wir beim Spielen empfinden.

Elene Meipariani, Violine

Pressestelle Harald Hoffmann Trio E.T.A. v. l. n. r.: Nadja Reich, Till Hoffmann, Elene Meipariani Das 2019 in Hamburg gegründete Trio E. T. A. liebt künstlerische Querverbindungen und pflegt ein sehr breites Repertoire. Haydn, Schubert und Schostakowitsch präsentieren die Musiker:innen mit ebenso großer Präzision und Leidenschaft wie ein neues Werk der Komponistin Isabel Mundry, das sie im März 2025 in der Elbphilharmonie uraufgeführt haben. Das Trio E. T. A. wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Preis des Deutschen Musikwettbewerbs. Es wird von der Studienstiftung des Deutschen Volkes unterstützt. 2023 wurde es in das Förderprojekt "SWR Kultur – New Talent" aufgenommen.

