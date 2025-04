INHALT

Donnerstag, 8. Mai 2025, 19:30 Uhr

Mozartsaal, Schloss Schwetzingen

Einführung mit Susanne Benda und Lucas & Arthur Jussen um 18:30 Uhr im Jagdsaal

Sendung am Donnerstag, 19. Juni, 12:30 – 14 Uhr im Radioprogramm SWR Kultur und zum Nachhören auf SWRKultur.de

Lucas & Arthur Jussen Klavier

Felix Mendelssohn Bartholdy 1809 – 1847

Andante und Allegro brillant A-Dur für Klavier zu vier Händen op. 92

Andante

Allegro assai vivace

Franz Schubert 1797 – 1828

Fantasie f-Moll für Klavier zu vier Händen D 940 op. posth. 103

Allegro molto moderato – Largo – Allegro vivace. Trio – Tempo I

Maurice Ravel 1875 – 1937

La valse. Poème chorégraphique für Orchester, Fassung für zwei Klaviere

PAUSE

Igor Strawinsky 1882 – 1971

Le sacre du printemps (Das Frühlingsopfer). Bilder aus dem heidnischen Russland, Fassung für zwei Klaviere



Première partie: L’adoration de la terre (Die Anbetung der Erde)

Nr. 1 Introduction

Nr. 2 Les augures printaniers – Danses des adolescentes (Vorboten des Frühlings)

Nr. 3 Jeu du rapt (Entführungsritual)

Nr. 4 Rondes printanières (Frühlingsreigen)

Nr. 5 Jeux des cités rivales (Rituale der rivalisierenden Stämme)

Nr. 6 Cortège du sage (Prozession des alten Weisen)

Nr. 7 Le sage (Der Weise)

Nr. 8 Danse de la terre (Tanz der Erde)



Deuxième partie: Le sacrifice (Das Opfer)

Nr. 9 Introduction

Nr. 10 Cercles mystérieux des adolescentes (Mystischer Reigen der jungen Mädchen)

Nr. 11 Glorification de l’élue (Verherrlichung der Auserwählten)

Nr. 12 Évocation des ancêtres (Anrufung der Ahnen)

Nr. 13 Action rituelle des ancêtres (Rituelle Handlung der Ahnen)

Nr. 14 Danse sacrale. L’élue (Opfertanz)

Tastentanz PROGRAMMTEXT

Brüder, zur Sonne, zur Freiheit!

Musik und Freiheit gehören zusammen. Was wäre aus der sozialistischen Arbeiterbewegung geworden, hätte es die Internationale nicht gegeben, was aus der französischen Revolution ohne die Marseillaise, was aus den russischen Revolutionen von 1905 und 1917 ohne die Hymne Brüder, zur Sonne, zur Freiheit!, was aus dem Aufstand gegen den chilenischen Diktator Augusto Pinochet ohne El pueblo unido jamás será vencido? Auch für die eigene Befreiung von Fesseln der Tradition hat die Musik immer wieder kämpfen müssen – und etliche Skandale riskiert. Zum Beispiel bei der Uraufführung von Le sacre du printemps 1913 in Paris. Igor Strawinsky entfesselte hier Rhythmus, Klang und Harmonie und trieb die Instrumentalisten im Théâtre des Champs-Élysées derart an ihre Grenzen, dass das vollkommen unvorbereitete Publikum außer Rand und Band geriet. Hinzu kam die Choreografie von Vaslav Nijinsky, der Sergej Diaghilews russische Ballettkompanie mit stampfenden Schritten zum Frühlingsopfer auf die Bühne schickte.

Auch wenn der Skandal Igor Strawinsky weltweit berühmt machte, haben ihn die Buhrufe und Pfiffe des Publikums noch lange verfolgt. Umso mehr genoss er die Erfolge, die sein Stück danach im Konzertsaal feierte. Da hatte sich das Publikum dann schon an die rauen Rhythmen gewöhnt, an die Mischung von Dur und Moll, insistierende Wiederholungen, Liege- und Haltetöne. Und es hatte die Grundidee des Sacre verstanden: die Geburt des Schönen aus dem Schrecklichen.

Skandalmäßig gesehen, durfte Maurice Ravel dankbar dafür sein, dass sieben Jahre später sein großer Orchesterwalzer Sergej Diaghilevs Ballets russes zu dunkel und zu destruktiv erschien, um daraus eine Choreografie zu machen. So konnte Ravels Stück gleich konzertant wirken, und zwar doppelt: erstens als tosende Revolte gegen den Dreivierteltakt und zweitens als melancholischer Abschied vom alten Europa. "Ich habe", schrieb der Komponist über La valse, "dieses Werk als eine Art Apotheose auf den Walzer aufgefasst, mit dem sich in meinem Geiste die Vorstellung eines fantastischen und unentrinnbaren Wirbelns verbindet." Walzermelodien werden eingespeist in ein gewaltiges Anschwellen der Lautstärke, ein mächtiges Crescendo, das mit nebulösen Klängen beginnt und nach rauschhafter Ekstase in sich zusammenfällt. Das hat etwas Morsches, Degeneriertes, Morbides, auch tief Sarkastisches: Eine Gesellschaft tanzt, obwohl um sie herum alle Fassaden in sich zusammenfallen, ihrem Untergang entgegen.

Schubert hat sich ebenfalls befreit, aber auf weit subtilere Art: Seine f-Moll-Fantasie für Klavier zu vier Händen wirft in Schuberts Todesjahr 1828 die Fesseln der herkömmlichen Sonatenform ab. Äußerlich ist die Fantasie einsätzig, ist aber in vier rudimentäre Sonatensätze untergliedert, die mit einer Fuge enden. Vorbild dafür war seine sechs Jahre zuvor entstandene Wanderer-Fantasie für Klavier solo, mit der die f-Moll-Fantasie den Charakter des Schreitens teilt: als das Bild eines (Künstler-)Menschen, der wandernd, irrend, einsam, der Welt und sich selbst fremd geworden ist – eine typische Figur des frühen 19. Jahrhunderts und speziell der Restaurations-Ära Metternichs.

Über unaufhaltsam voranschreitenden Achtelnoten erklingt eine punktierte Melodie, die an ungarische Tänze erinnert. Als prägender Ohrwurm zieht sie sich durch das gesamte Werk und verwandelt sich dabei mehrfach – am eindrucksvollsten wohl bei ihrem Ausflug nach F-Dur. Am Ende der Fantasie wird die Melodie zum Thema einer Fuge, die schließlich auf erschütternde Weise abrupt abbricht. Wenn das Thema anschließend nochmals in der Grundtonart erklingt, ist das wie ein wehmütiger Abgesang.

Wie gut, dass das Programm von Lucas und Arthur Jussen auch Mendelssohns virtuoses vierhändiges Andante und Allegro brillant enthält, das der Komponist übrigens 1841 gemeinsam mit Clara Schumann in Leipzig uraufführte. Gedruckt wurde das komplette Werk erst ein Jahrzehnt später, weil man dachte, das Andante gehöre nicht dazu. Dabei baut das Allegro auf den vorangehenden langsamen Satz auf: Bevor im Finale 20 Finger über 88 Tasten sprinten, gewähren jeweils die Hälfte davon wechselnd der anderen Hälfte den Vortritt. Danach kontrastieren vorwärtsstürmende Brillanz und lyrischer Gesang, und die Interpreten rücken dabei so nah zusammen, dass sie entweder verliebt sein müssen oder Geschwister, die gelernt haben, sich gegenseitig zu tragen und zu ertragen. Allein das ist höchste Kunst.

Marco Borggreve Lucas & Arthur Jussen, Klavier Die beiden Niederländer Lucas & Arthur Jussen sind eines der erfolgreichsten Klavierduos unserer Tage. Schon als Kinder haben sie gemeinsam am Flügel musiziert. Heute treten sie international als Solisten und mit renommierten Klangkörpern auf. Dabei arbeiten sie u. a. mit Dirigenten wie Christoph Eschenbach, Andris Nelsons, Yannick Nézet-Séguin und Jukka-Pekka Saraste zusammen. In der laufenden Saison ist das Klavierduo Jussen Artist in Residence des Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Ihre CD-Aufnahmen (Beethoven, Schubert, Mozart, Bach, französische Klaviermusik) wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

