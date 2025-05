INHALT

Samstag, 31. Mai 2025, 19:30 Uhr

Rokokotheater, Schloss Schwetzingen

Einführung mit Susanne Benda um 18:30 Uhr, Kammermusiksaal

Im Anschluss: Abschlussfeier

Nur in Verbindung mit einem Konzert-Ticket buchbar. Kosten für Speisen und Getränke sind nicht im Ticketpreis enthalten.

Beginn des Abschlussfeier im Theater-Foyer und Theodors ab ca.21:15 Uhr

Zur Begrüßung

1 Glas Chardonnay Sekt, alkoholfreien Sekt, Mineralwasser, Orangensaft

Abendbüffet

Spargelsalat im Glas

Aufgeschlagene Spargelcremesuppe

***

Verschiedene Sorten Elsässer Flammkuchen (auch vegetarische Variante)

***

Quiche Lorraine, Süßkartoffel-Walnuss Quiche, Spargel-Quiche

***

Kleine süße Teilchen

Preis pro Person: 35,00 €

Alle weiteren Getränke werden als Selbstzahler nach Verbrauch abgerechnet.

LE CONCERT DE LA LOGE

Julien Chauvin Violine, Leitung

TÄNZER:INNEN COMPAGNIE KÄFIG

Mourad Merzouki Choreografie, Regie

Antonio Vivaldi 1678 – 1741

Sinfonia aus "L'olimpiade" RV. 725

Violinkonzert Nr. 1 "Der Frühling" E-Dur op. 8 Nr. 1 RV 269 aus "Die vier Jahreszeiten"

Allegro

Largo e Pianissimo sempre

Danza pastorale. Allegro

Sonate für Violoncello a-Moll RV 43

Largo

Allegro

Largo

Allegro

Violinkonzert Nr. 2 "Der Sommer" g-Moll op. 8 Nr. 2 RV 315 aus "Die vier Jahreszeiten"

Allegro non molto

Adagio e piano – Presto e forte

Presto

Konzert für vier Violinen, Streicher und Basso continuo h-Moll op. 3 Nr. 10 RV 580 aus "L’estro armonico"

Allegro

Largo e spiccato

Allegro

Violinkonzert Nr. 3 "Der Herbst" F-Dur op. 8 Nr. 3 RV 293 aus "Die vier Jahreszeiten"

Allegro

Adagio molto

Allegro ‚Caccia‘

Konzert für Streicher und Basso continuo G-Dur RV151 "Alla rustica"

Presto

Adagio

Allegro

Violinkonzert Nr. 4 "Der Winter" f-Moll op. 8 Nr. 4 RV 297 aus: "Die vier Jahreszeiten"

Allegro non molto

Largo

Allegro

Sinfonia aus "L'olimpiade" RV 725

Vivaldi bewegt PROGRAMMTEXT

Die Musik des vielleicht größten Instrumentalkomponisten des Spätbarocks, Antonio Vivaldi, in Bewegung zu übersetzen, erscheint an sich so folgerichtig wie gleichermaßen fantasieweckend zu sein. Und genau dies wird im heutigen Konzert erlebbar. Die choreografische Herausforderung besteht darin, die stark bewegten Klänge, die rasende Virtuosität der schnellen Sätze der Vivaldi’schen Konzerte und die lyrische Melancholie der langsamen Mittelsätze nicht nur zu doppeln, sondern eigene "Bewegungsbilder" und theatralische Momente zu kreieren, die diese scheinbar so bekannte Musik neu erscheinen lassen und eine erweiterte und reichere Perspektive ermöglichen.

SINFONIA AUS DER OPER "L’ OLIMPIADE" RV 725

Die kurze Ouvertüre zu seiner dreiaktigen Oper L’Olimpiade, die der Venezianer auf ein Libretto des berühmten Dichters Pietro Metastasio schreibt, eröffnet den vertanzten Vivaldi-Abend. Die Streicher-Bewegungen sind lebhaft und die Harmonien durchaus mit modernen Reibungen angereichert.

SONATE FÜR VIOLONCELLO A-MOLL RV 43

Vivaldi komponiert neun Sonaten für Violoncello und Basso continuo. Sie gehören heute zu den beliebtesten Cellosonaten des Barocks, auch weil ihre spieltechnischen Anforderungen als moderat zu bezeichnen sind. Interessant an der Viersätzigkeit ist, dass Vivaldi die Temporeihenfolge "langsam – schnell – langsam – schnell" wählt und das Werk so in feierlichem und getragenem Charakter beginnt. Vivaldi lässt das Violoncello in klanglich perfekter Lage eine lange Melodie singen, während es im zweiten Satz viel bewegter und akzentuierter zugeht. Der dritte Satz erweist sich als Klangrede mit einer formulierten Frage, die möglicherweise nicht beantwortet wird. Der vierte Satz ist ein virtuoser Kehraus, forsch bewegt und um ein frisches Thema kreisend.

"DIE VIER JAHRESZEITEN" – VIOLINKONZERTE OP. 8 NR. 1–4

Don Antonio Vivaldi, Venezianer, Geiger und Priester, doch vom Messelesen zeitlebens wegen chronischer Bronchitis befreit, ist der berühmteste Komponist des Spätbarocks, nicht nur in und um Venedig. Um 1720 komponiert er mit seinen Vier Jahreszeiten den erfolgreichsten Konzert-Zyklus seiner Zeit, Werke, die bald in ganz Europa Verbreitung finden und schon zu dieser Zeit enorme Popularität entfalten. Könige und Philosophen, begeisterte Violinvirtuosen aber auch Laien und nicht zuletzt die berühmtesten Komponisten des Barocks lassen sich von Vivaldis Musik und den Vier Jahreszeiten inspirieren.

"Wem sind nicht auch die vier Jahreszeiten eines Vivaldi bekannt?", stöhnt schon 1737 der deutsche Musikkritiker Johann Adolf Scheibe. Lange Zeit bleibt Vivaldis Name ausschließlich durch diese vier Violinkonzerte lebendig, während man den Großteil seiner Werke für belanglos oder verloren hält. Erst in den 1920er Jahren nämlich kommen Hunderte von verloren geglaubten Originalhandschriften des Komponisten durch einen Zufallsfund wie- der ans Licht – fast seine gesamte Kirchen- musik, die erhaltenen Opern, Concerti und Sonaten in Hülle und Fülle. Seitdem stehen die Räder der Vivaldi-Renaissance nicht still und fördern immer neue Schätze zutage, doch noch kein Werk hat die Popularität der Vier Jahreszeiten erreichen können.

Unter dem italienischen Originaltitel Le quattro stagioni bilden sie die ersten vier Nummern von Vivaldis Opus 8, das 1725 in Amsterdam im Druck erschien. Der Komponist gibt dieser Sammlung von zehn Violin- und zwei Oboenkonzerten den Titel "Der Wettstreit zwischen Harmonie und Erfindung". Er spielt damit auf zwei Eigenschaften an, ohne die kein Komponist auskommt: melodische Erfindungsgabe und Kenntnis der Satztechnik. Beide streiten in diesen Konzerten um den Vorrang. Die "Jahreszeiten-Konzerte" stehen eindeutig auf der Seite der kreativen Erfindung. Innovativer, farbenreicher und bezugsstärker hat kein Komponist den Wechsel der vier Jahreszeiten, deren jeweilige Spezifika, mythologische und lyrische Bezüge und das Wesen des menschlichen Individuums eben im Laufe der Jahreszeiten und ihrer Gegebenheiten in Töne gesetzt. Dies ist und bleibt eine einmalig geniale Erfindung Vivaldis.

Von der Klangkulisse der Natur, den Vogelstimmen und dem Donnergrollen über die jahreszeitlichen Vergnügungen wie Weinfeste oder Eislaufen bis hin zu den extremen Temperaturen des Sommers und Winters, deren Wirkung auf den Menschen Vivaldi in drastischen Tönen schildert, die Müdigkeit im Sommer, das Zittern und Zähneklappern im Winter – das Werk stellt ein kompositorisches Abbild der Lebens- welt dar. Die Musik spricht und illustriert, die Töne werden zu Gemälden oder eben auch zu bewegenden und bewegten Szene- rien, so dass sich eine Choreografie dieser Klänge beinahe aufzudrängen scheint. Ein weiteres Geheimnis des bis heute anhalten- den Erfolgs liegt in seiner wundervollen, so nie mehr erreichten Balance zwischen prickelndem Einfall im Detail und harmo- nisch abgerundeter Schönheit im Ganzen, zwischen der Solo-Violine als der Heldin der Geschichte und dem Streichorchester, das gewissermaßen den Rahmen und den Hintergrund jedes "Tongemäldes" entwirft. Die zwölf "Tongemälde", je Jahreszeit drei Sätze, in der übrigens von Vivaldi erfunde- nen Konzertform "schnell – langsam – schnell" bilden den formalen Rahmen. Zwischen den großformatigen Darstellun- gen der jahreszeitlichen Aktivitäten, die Vivaldi minutiös in der Partitur vermerkt und sogar noch mit Sonetten angereichert hat, stehen die lyrischen Klanginseln der langsamen Sätze, in denen der Venezianer den Schlaf des Menschen in der jeweiligen Jahreszeit charakterisiert. Aber auch ohne die detaillierten Beschreibungen und Schilderungen wirkt diese Musik eben als absolutes Kunstwerk überwältigend. Eine neue choreografische Sicht auf diese Komposition wird beim Hörenden eigene individuelle Assoziationen und Bilder hervorrufen, und genau dies soll und kann große Musik erreichen.

KONZERT H-MOLL OP. 3 NR. 10 RV 580 AUS: "L’ESTRO ARMONICO"

L’estro armonico (Die harmonische Eingebung) ist der Titel einer Sammlung von zwölf Konzerten für Violinen und Streichorchester, die Antonio Vivaldi im Oktober 1711 als sein Opus 3 bei einem Verlag in Amsterdam veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt sind bereits einige von Vivaldis Sonaten im Druck verfügbar. Die Veröffentlichung bestand aus acht Stimmheften – für vier Violinen, zwei Violen, Violoncello und Continuo. Die Druckfassung sorgt somit für ein erhebliches Popularitätswachstum der Musik des italienischen Barockmeisters.

Das heute erklingende h-Moll-Konzert ist ein brillantes und fesselndes Meisterwerk, das zu den prominentesten Werken der gesamten Orchestermusik der Barockepoche gehört. Reiche Melodik und der besonders lebendig gestaltete Wechsel zwischen Solo- und Tuttistimmen kennzeichnen dieses Konzert. Vivaldi verbindet gekonnt virtuose Passagen mit atemberaubenden Harmonien, demonstriert damit sein tiefes Verständnis für das Instrument Violine und zeigt sich als wahrer Innovator des Genres konzertanter Sinfonik. Das Zusammenspiel der vier Soloviolinen ist ein Beispiel für Vivaldis Fähigkeit, eine zugleich komplexe wie ausgewogene Polyphonie zu schaffen. Vivaldi zeigt überdies sein Können als Musikdramatiker, indem er gekonnt Passagen leidenschaftlicher und expressiver Energie und zarte lyrische Klanginseln gegenüberstellt. Die schnellen Passagen stehen für rhythmische Vitalität, während die lyrischen Abschnitte melancholische Klangschönheit und Intimität zum Ausdruck bringen.

Der Einfluss dieser Kompositionssammlung Vivaldis auf die musikalische Nachwelt ist erheblich: Kein Geringerer als Johann Sebastian Bach lässt sich von diesen Werken inspirieren und fertigt in seiner Weimarer Zeit Fassungen für Orgel und Cembalo an, wobei er Mittelstimmen ergänzt und weitere Veränderungen vornimmt. Die Brandenburgischen Konzerte und sein "Italienisches Konzert" von 1735 sind klar beeinflusst von Vivaldis Kompositionen und Ideen. Wahrscheinlich kennt Bach diese Musik gar nicht aus der originalen Druckfassung, sondern vielmehr von dem Dresdner Barockmeister und Freund Johann Georg Pisendel.

KONZERT G-DUR RV 151 "ALLA RUSTICA"

Das dreisätzige Konzert Alla rustica gehört zur Gruppe der Vivaldi-Konzerte ohne Soloinstrument, von denen die meisten komponiert wurden, um den jungen Schülerinnen des "Ospedale della pietà" spieltechnisch leicht aufführbare Stücke anzubieten. Vivaldi verzichtet hier also bewusst auf virtuose Soli, vielmehr orientiert er sich an den spielpraktischen Gegebenheiten. Die sinfonische Gestalt und die orchestrale Klangwirkung stehen für ihn im Vordergrund. Die drei kompakten Sätze weisen auch Charaktereigenschaften einer Ouvertüre auf. Natürlich folgen die Sätze dem klassischen "schnell – langsam – schnell"-Muster. Das Concerto Alla rustica ist eine der ersten Kompositionen Vivaldis, die von der italienischen Musikkultur des 20. Jahrhunderts wiederentdeckt wurde und gehört zu den prominenteren und beliebteren Werken des Meisters, das mit Sicherheit zur Vivaldi-Renaissance beigetragen hat.

Franck Juery Le Concert de la Loge Das Ensemble Le Concert de la Loge, 2015 vom Geiger Julien Chauvin gegründet, tritt in variabler Besetzung mit Programmen der Kammermusik, Symphonik und Oper aus der Zeit vom Barock bis zum 21. Jahrhundert auf. Es wird entweder von der Violine oder vom Dirigentenpult aus geleitet und arbeitet gerne interdisziplinär. Zahlreiche CDs dokumentieren seine breiten Aktivitäten u. a. mit Werken von Haydn, Mozart und Pergolesi. Unter den Partnern des Orchesters sind Karina Gauvin, Sandrine Piau, Philippe Jaroussky, Marina Viotti, Andreas Staier und Justin Taylor. Compagnie Käfig Die Compagnie Käfig wurde von Mourad Merzouki gegründet mit dem Ziel, die Kultur des Hip-Hop mit Elementen aus Zirkus, Kampfsport, Bildender Kunst, Video und Livemusik zusammenzubringen. Seit ihrer Gründung 1996 hat die Compagnie 32 Choreografien in 700 Städten aufgeführt und dabei 65 Länder bereist. Dabei hat sie mehr als zwei Millionen Zuschauer erreicht.

Impressum

Veranstalter & Herausgeber: Schwetzinger SWR Festspiele gGmbH

Künstlerische Leitung & Geschäftsführung: Cornelia Bend

Redaktion: Dr. Bianca Bapst

Text: Ulrich Schardt