Sonntag, 18. Mai 2025, 19:30 Uhr

Mozartsaal, Schloss Schwetzingen

Einführung mit Susanne Benda um 18:30 Uhr im Jadsaal

Sendung am Dienstag, 27. Mai, 13:05 – 15 Uhr im Radioprogramm SWR Kultur und zum Nachhören auf SWRKultur.de

Miriam Feuersinger Sopran



LA PETITE ÉCURIE

Miriam Jorde Hompanera Barockoboe

Valerie Colen Barockoboe, barocke Oboe d’amore

Marc Bonastre Riu Taille, Barockoboe, Bass d’hautbois

Giovanni Battista Graziadio Barockfagott

Philipp Lamprecht Historische Schlaginstrumente

Philipp Lamprecht Idee, Konzept & Arrangements

Miriam Feuersinger, Valerie Colen Inhaltliche Mitarbeit

Gina Mattiello & André Hinderlich Texte & Sprecher zu den Einspielungen

Georg Friedrich Händel 1685 – 1759

Aus "Rinaldo" HWV 7: Arie der Almira "Furie terribili"

Präludium 1 – Leidenschaftliche Liebe: Eros

Kari Sundet (Komposition), Else Lasker-Schüler (Textauszug)

Georg Friedrich Händel

Aus "Rinaldo" HWV 7: Sinfonia



Aus "Alcina" HWV 34: Menuet und Arie der Alcina "Ma quandi tornerai", bearb. v. Philipp Lamprecht

Präludium 2– Selbstlose Liebe: Agape

Danny Imson (Komposition), Gina Mattiello (Textauszug)

Johann Sebastian Bach 1685 – 1750

Aus der "Matthäuspassion" BWV 244: "Ich will dir mein Herze schenken", bearb. v. Philipp Lamprecht

Präludium 3 – Freundschaftliche Liebe: Philia

Fernando Strasnoy (Komposition), Michel de Montaigne (Textauszug)

Johann Sebastian Bach

Aus der Kantate "Wachet auf, ruft uns die Stimme" BWV 140: Duett "Mein Freund ist mein", bearb. v. Philipp Lamprecht, und Gloria (Choral, instrumental)

Präludium 4 – Familiäre Liebe: Storge

Elizabeth Knudson (Komposition), Korintherbrief 13,4 und Maureen Hawkins (Textauszüge)

Georg Friedrich Händel

Aus "Agrippina" HWV 6: Di timpani e trombe, bearb. v. Philipp Lamprecht, Arie der Agrippina "Ho un non so che nel cor" und Marcia

Johann Sebastian Bach

"Schafe können sicher weiden, wo ein guter Hirte ist" BWV 208, bearb. v. Philipp Lamprecht

Präludium 5 – Beständige Liebe: Pragma

Erwin Fonseca (Komposition), Gina Mattiello (Textauszug)

Georg Friedrich Händel

Aus "Rinaldo" HWV 7: Ouverture, Adagio – Allegro und Arie der Almirena "Lascia ch’io pianga"

PAUSE

Präludium 6 – Besitzergreifende Verhaltensweise: Mania

Przemysław Scheller (Komposition), J. W. v. Goethe und Heinrich Heine (Textauszüge)

Georg Friedrich Händel

Aus "Amadigi di Gaula" HWV 11: Sinfonia, Recitativo, bearb. v. Philipp Lamprecht, Arie der Melissa "Ah, spietato", bearb. v. Philipp Lamprecht, Chor "Godete, o cori amanti" (instrumental) und "Ballo di Pastori e Pastorelle"

Präludium 7 – Die Selbstliebe: Philautia

Thomas Bandion (Komposition), Friedrich Nietzsche (Textauszug)

Johann Sebastian Bach

Aus der Kantate "Ich geh und suche mit Verlangen" BWV 49: Arie "Ich bin herrlich, ich bin schön"

Präludium 8 – Unverbindliche Liebe: Ludus

Matteo Rigotti (Komposition), Ingeborg Bachmann und Paul Celan (Textauszüge)

Henry Purcell 1659 – 1695

Aus "The Fairy Queen" Z 629: First Music, 5th Act Prelude, Arie der Juno "Thrice happy", Hornpipe, Air, Rondeau, Arie "If love’s a sweet passion"

Sweet Passion PROGRAMMTEXT

Die Liebe ist das Gewürz des Lebens, sie kann es versüßen oder auch versalzen. Diese Erkenntnis des weisen Konfuzius bestätigt sich immer wieder, und sie könnte als Überschrift auch über diesem Programm des französischen Ensembles La Petite Écurie stehen. Wobei es in Sweet Passion nicht nur um erotische Anziehung geht, sondern auch um platonische Liebe (griechisch: Philia), um Fürsorge (Storge), dauerhaftes Miteinander (Pragma), Gottesliebe (Agape), besitzergreifende Gefühle (Mania), Selbstliebe (Philautia) und um rein spielerisches Begehren (Ludus). "If Love's a sweet Passion why does it torment?" (Wenn Liebe eine süße Leidenschaft ist, warum schmerzt sie uns dann?), fragt William Shakespeare in seinem Sommernachtstraum. Henry Purcell hat diese ambivalenten Gedanken in seinem Maskenspiel The Fairy Queen zu einer melancholischen Arie verarbeitet, und so erleben wir in diesem Programm die Liebe als spannendes Paradoxon, das nicht nur die Welt der Feen und Geister mächtig durcheinanderwirbelt.

Die Liebe ist das Lieblingsthema der emotionalsten aller Künste, der Musik. In der Vielzahl ihrer Facetten kann sie sich dort aber erst zeigen, als sich neben dem geistlichen auch ein weltliches Repertoire etabliert. Vor allem die Oper liebt die Liebe, und so verwundert es nicht, dass dieses Konzert viele Szenen und Arien aus der ersten Blütezeit dieser Gattung enthält. Was ganz wunderbar mit dem Repertoire-Schwerpunkt des Ensembles zusammenfällt: La Petite Écurie ist eine Spezialistentruppe für geblasene Barockmusik, und so reicht das Spektrum in Sweet Passion nicht nur von der Erotik bis hin zur Gottesliebe, sondern spannt auch den Bogen von Purcell zu Bach und Händel. Dass uns dabei nicht alles im klanglichen Originalgewand entgegenkommt, hat übrigens auch mit Liebe zu tun, denn das Ensemble hat manche Stücke so sehr ins Herz geschlossen, dass es beschloss, Philia zu überwinden und außerdem Storge, Pragma, Mania, Ludus und Philautia zusammenzubringen. Sprich: Der Schlagzeuger Philipp Lamprecht hat Stücke für Bläser und Perkussion arrangiert, was, wenn Holzbläser so warm klingen wie hier, durchaus auch einen erotischen Aspekt haben kann. Und außerdem dem Schlag des liebenden Herzens rhythmische Kontur verleiht.

Gesungen wird noch obendrein. Als Zauberin Armida in Georg Friedrich Händels Oper Rinaldo ruft Miriam Feuersinger in ihrer Arie Furie terribili wilde Wesen zu Hilfe: Sie will die Königstochter Almirena entführen, weil deren Liebe zum Christen Rinaldo dem Sieg des von ihr geliebten Heidenkönigs entgegensteht. Klar, dass die Prinzessin in der Folge singend die wohl schönsten Tränen der Musikgeschichte vergießt (Lascia ch’io pianga). Von Händel stammt auch die Arie der Melissa aus Amadigi di Gaula: Ah, spietato ist die traurige Klage einer treuen, verletzten Seele. Für die Überleitung vom Weltlichen zum Geistlichen sorgt ebenfalls Händel, denn seine Arie Ho un non so che nel cor über die Zerrissenheit des Herzens verwendet er sowohl in seiner Oper Agrippina als auch in seinem Auferstehungs-Oratorium La Resurrezione – dort überfällt Maria Magdalena auf dem Weg zu Jesu Grab plötzlich freudige Zuversicht. Ähnlich getönt sind auch die entflammten Glaubensbekenntnisse Johann Sebastian Bachs. Ich will dir mein Herze schenken aus der Matthäuspassion ist eine Liebeserklärung an Gott, flankiert vom Klang des Herzens-Instrumentes schlechthin, der Oboe d’amore. Bachs so genannte Jagd-Kantate BWV 208 ist eine seiner wenigen weltlichen Kantaten, ihre zentrale Arie Schafe können sicher weiden, wo ein guter Hirte wacht könnte aber auch christlich verstanden werden.

Der Rest des Abends gehört dem Zauber des hoch klingenden Holzblasinstrumentes – so die Übersetzung des französischen Wortes für Oboe (hautbois = hohes Holz), und tatsächlich ermöglichen französische Oboen aufgrund ihrer speziellen Mechanik einen besonders differenzierten Umgang mit Klangfarben. Wir werden Präludien hören, Sinfonie, Menuette, aber auch Instrumentalfassungen von Chorsätzen und Chorälen. Kurze Einspielungen zeitgenössischer elektronischer Werke dienen als Überleitungen und Einstimmungen zu den verschiedenen Facetten der Liebe und öffnen, flankiert von eingesprochenen Texten und Gedanken, Fenster zu unserer Gegenwart. Und beweisen einmal mehr: Liebe ist auf zeitlose Weise schrecklich schön, bittersüß und schmerzhaft erregend. Um’s mit Goethe zu sagen: "Wenn dir's in Kopf und Herzen schwirrt, / was willst du Bessres haben! Wer nicht mehr liebt und nicht mehr irrt, / der lasse sich begraben."

Das Ensemble La Petite Écurie. Franz Gleiß La Petite Écurie La Pétite Écurie ist ein fünfköpfiges, international besetztes Ensemble aus Barockoboen, Barockfagott und historischen Schlaginstrumenten. Es beruft sich auf die Bläser-Ensembles, die im späten 17. und im 18. Jahrhundert bei der "Grande Écurie" am Hofe Ludwigs XIV. in Versailles angestellt waren. Seit der Gründung 2018 entstand ein vielseitiges Bläser-Repertoire, mit dem La Petite Écurie europaweit unterwegs ist. Seine CD-Aufnahmen erhielten u. a. den französischen Diapason d’Or. Neben der Aufführung von Originalmusik für seine Formation hat das Ensemble zahlreiche neue Präsentations- und Vermittlungskonzepte entwickelt. Miriam Feuersinger Pressestelle Christine Schneider Fotography Miriam Feuersinger, Sopran Miriam Feuersinger stammt aus Österreich und gehört zu den führenden Sopranistinnen der geistlichen Musik, ganz besonders der Barockmusik, bei der Bachs Kantaten und Passionen im Zentrum stehen. Sie ist regelmäßiger Gast bei den großen Festivals geistlicher Musik. Hier wie in ihren zahlreichen CD-Aufnahmen tritt die Sängerin mit Dirigenten wie Jordi Savall, Hans-Christoph Rademann, Andrea Marcon, Rudolf Lutz, Lorenzo Ghielmi, Václav Luks und Ton Koopman sowie mit dem Freiburger Barockorchester, Collegium Vocale Gent, La Cetra, Capricornus Consort Basel, Il Gardellino, Gewandhausorchester Leipzig, Münchner Philharmoniker, Holland Baroque, Il Gardellino, Collegium 1704 und Les Cornets Noirs auf. Sie wurde u. a. mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik, dem ECHO Klassik und dem OPUS Klassik ausgezeichnet.

