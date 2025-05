INHALT

Termin

Besetzung

Programm

Programmtext

Interpreten

Festspielkalender

Service

Dienstag, 27. Mai 2025, 19:30 Uhr

Rokokotheater, Schloss Schwetzingen

Sendung am Sonntag, 1. Juni 2025, 12:30 – 14 Uhr im Radioprogramm SWR Kultur und zum Nachhören auf SWRKultur.de.

SIGNUM SAXOPHONE QUARTET

Blaž Kemperle Sopransaxophon

Jacopo Taddei Altsaxophon

Alan Lužar Tenorsaxophon

David Brand Baritonsaxophon

Moderiert vom Signum Saxophone Quartet

Antonín Dvořák 1841 – 1904

Streichquartett Nr. 12 F-Dur op. 96 B 179 "Amerikanisches", bearb. für Saxophonquartett vom Signum Saxophone Quartet

Allegro ma non troppo

Lento

Molto vivace

Finale. Vivace ma non troppo

Erwin Schulhoff 1894 – 1942

Fünf Stücke für Streichquartett, bearb. für Saxophonquartett vom Signum Saxophone Quartet

Alla Valse viennese. Allegro

Alla Serenata. Allegretto con moto

Alla Czeca. Molto allegro

Alla Tango milonga. Andante

Alla Tarantella. Prestissimo con fuoco

PAUSE

Viet Cuong *1990

Beggar's Lace aus »Prized Possessions« für Saxophonquartett

Ástor Piazzolla 1921 – 1992 / Eckart Runge *1967

Suite del Ángel, bearb. für Saxophonquartett vom Signum Saxophone Quartet

Introducción del Ángel

Tango del Ángel

Milonga del Ángel

La Muerte del Ángel

Sweet & saxy PROGRAMMTEXT

Ein tolles Instrument. Es hat nichts, aber es kann alles, vor allem aus der Not eine Tugend machen. Das Saxophon ist der Robin Hood der Musik. Seine Repertoire-Raubzüge sind legendär, und ganz im Sinne des berühmten Räubers vom Sherwood Forrest kultiviert es etwas wie ausgleichende Gerechtigkeit: Von der Literatur, die andere im Überfluss besitzen, fordert das leider erst 1840 erfundene glitzernde Rohrblatt-Instrument seinen Anteil ein, und die Arrangements klassischer Werke für Saxophon(e) gehören zum Kreativsten und Farbreichsten, was sich im Bereich der Bearbeitungen finden lässt. Besonders überzeugend sind sie dort, wo die sie in das ureigene Milieu des Saxophons vorstoßen. Wo sie also Elemente des Jazz enthalten, wo die Musik singt und swingt.

Das ist schon in den sehr freien Gefilden der Barockmusik der Fall, zumal bei Bach. Eine weitere starke Verbindung zwischen Noten und Klang entsteht bei Musik des 20. Jahrhunderts. Dass sich Musik des Komponisten Erwin Schulhoff besonders für Saxophone eignet, liegt an ihrem – verzeihen Sie den Kalauer – Sax-Appeal, der, weil das Saxophon nun mal vor allem im Jazz zu Hause ist, mit einer Freiheit zu tun hat, die in gemeinsamem Improvisieren wurzelt. Vielleicht auch mit dem Gefühl des Anders-Seins, das Saxophone mit dem zu Lebzeiten gleich dreifach vom Mainstream ausgeschlossenen Schulhoff teilen, denn der war Jude, Kommunist und in jeder Hinsicht radikal. Seine Fünf Stücke für Streichquartett hätte er 1924 womöglich auch für Saxophonquartett komponiert, wenn es damals ein solches in seiner Nähe gegeben hätte. Gab es aber nicht. Die Musik indes passt, denn sie ist kantig, prägnant, frech, sie will spielen und glänzen.

Als Rechtfertigung für das Arrangement der Fünf Stücke mag auch gelten, dass Schulhoff das Saxophon liebte. Er hat ihm 1928 in seiner Hot-Sonate ein Denkmal gesetzt und dabei auch dem Jazz gehuldigt, der für ihn das ideale, anti-intellektuelle Gegenmodell zu dem war, was er selbst mal als "verbürgerte Sorte der expressionistischen Verwesungstype" bezeichnet hat. "Aller Ernst ist Verblödung!": Auch das ist ein sprechendes Zitat des bekennenden "Hochkultur"-Hassers Erwin Schulhoff. Aus der Sicht des Signum Saxophone Quartets ist überdies zu berücksichtigen, was dessen Mitglieder immer wieder betonen: dass sie sehr viel vom Artemis Quartett gelernt haben. Na also.

Der Bogen zu Antonín Dvořáks Amerikanischem Streichquartett schlägt sich leicht, denn tatsächlich hatte der erst zehnjährige Schulhoff seine Aufnahme als Klavierstudent am Prager Konservatorium 1904 der Empfehlung dieses Komponisten zu verdanken. Zu erleben ist hier die zweite Streichquartett-Bearbeitung im Programm – und ein weiterer Brückenschlag zwischen der damaligen Tschechoslowakei und den USA. Seit 1892 war Dvořák Professor in New York, und weil sein Interesse an Volksmusik dort nicht nachließ, hat er traditionelle Melodien seiner Wahlheimat in seinen Quartetten op. 96 und 97 und in der Sinfonie Aus der Neuen Welt verarbeitet. Sogar Vogelrufe sind in seinem Amerikanischen Quartett zu hören. Die Musik lebt von Melodien und von Klangfarben. Wenn das nicht zum Saxophon passt!

Auch zu Astor Piazzolla lässt sich von Schulhoff aus ein Bogen schlagen, schließlich ist eines von Schulhoffs Fünf Stücken ein Tango, und den gibt’s in Piazzollas Suite del Ángel pur. Jetzt sind die vier Saxophone auch rhythmisch in ihrem Element. Und sie dürfen sich als Engel fühlen, schließlich sind sie es, die Piazzolla tanzen lässt. Bis einer von ihnen im Finalsatz ausdrucksvoll stirbt. Die zwei drängenden Fragen, nämlich erstens, warum dies ausgerechnet nach einer Fuge geschieht, und zweitens, ob Engel überhaupt sterben können, können Sie gerne im Foyer diskutieren.

Signum Saxophone Quartet Foto: Anna Tena SIGNUM Saxophone Quartet Die Mitglieder des Signum Saxophone Quartet haben schon als Studierende zusammengefunden. Weil sie die Rockklassiker unserer Zeit ebenso lieben wie den Klang des klassischen Streichquartetts, spielen sie Originalkompositionen für Saxophonquartett ebenso wie Arrangements von Orchesterwerken, barocke Werke und Stücke der unterhaltenden Musik. Gerne arbeiten sie außerdem mit Musikern wie Daniel Hope und Fazil Say zusammen. Besonders am Herzen liegt den international tourenden Musikern ihr Familienkonzertprogramm SIGNUM4kids. Das jüngste Album des Signum Saxophone Quartet, Chameleon, erschien 2024 bei der Deutschen Grammophon.

Haben Sie Interesse an weiteren Konzerten der Schwetzinger SWR Festspiele? Diese finden Sie in unserem Festspielkalender.

Newsletter

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden: In unserem Newsletter finden Sie aktuelle Informationen rund um die Schwetzinger SWR Festspiele. Anmeldung hier.



Sonstige Informationen

Wir bitten Sie, alle mitgebrachten elektronischen Geräte aus- und Mobiltelefone unbedingt stumm, auf "Nicht stören" zu schalten oder gehen Sie in den Flugmodus. Konzertbesucher mit Hörgeräten möchten wir freundlich darauf hinweisen, auf die richtige Einstellung ihrer Geräte zu achten. Diese können sonst Störgeräusche verursachen. Bild- und Tonaufnahmen sind aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet.



Impressum

Veranstalter & Herausgeber: Schwetzinger SWR Festspiele gGmbH

Künstlerische Leitung & Geschäftsführung: Cornelia Bend

Redaktion: Dr. Bianca Bapst

Text: Susanne Benda