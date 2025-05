INHALT

Freitag, 30. Mai 2025, 19:30 Uhr

Rokokotheater, Schloss Schwetzingen

Im Anschluss: Mit dem Star an der Bar, Kurfürstenstube

Sendung am Donnerstag, 5. Juni 2025, 13:05 – 15 Uhr im Radioprogramm SWR Kultur und zum Nachhören auf SWRKultur.de.

Valer Sabadus Countertenor



SPARK | DIE KLASSISCHE BAND

Andrea Ritter Blockflöte

Daniel Koschitzki Blockflöte, Melodica

Stefan Balazsovics Violine, Viola

Isabel García Castro Violoncello

Christian Fritz Klavier

Moderiert von SPARK

L’ALMA DELL’ALMA MIA

Isabella Leonarda 1620 – 1704

Sonata Nr. 9 op. 16

Georg Friedrich Händel 1685 – 1759

Arie des Xerxes "Ombra mai fu" aus "Xerxes" HWV 40

Antonio Vivaldi 1678 – 1741

Sinfonia. Ouvertüre aus "Giustino" RV 717, bearb. v. Andrea Ritter

Allegro

Andante

Allegro

Antonio Vivaldi

Vedrò con mio diletto. Arie aus "Giustino" RV 717

Antonio Vivaldi

Concerto op. 3 Nr. 10 RV 580, bearb. v. Daniel Koschitzki, Andrea Ritter

Allegro

Largo

Allegro

LA VOIX DOUCE

Wolfgang Amadeus Mozart 1756 – 1791

Dans un bois solitaire KV 308

Kurt Weill 1900 – 1950

Youkali. Tango aus der Oper "Marie galante", bearb. v. Daniel Koschitzki

Germaine Tailleferre 1892 – 1983

Larghetto

Léo Ferré 1916 – 1993

Écoutez la chanson bien douce. Lied für Singstimme, zwei Violinen, Viola, Violoncello und Klavier, bearb. v. Christian Fritz

PAUSE

SCHEINIDYLLE

Johann Sebastian Bach 1685 – 1750

Arie "Schafe können sicher weiden" aus der Kantate "Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd" BWV 208

Victor Plumettaz *1986

"The last step" basierend auf Georg Friedrich Händels Sarabande in d-Moll HWV 437

Franz Schubert 1797 – 1828

Nur wer die Sehnsucht kennt D 877, bearb. v. Christian Fritz

Oliver Riedel *1971

Seemann, bearb. v. Victor Plumettaz

BITTERSWEET TEMPTATION

Barry Manilow *1943

Could it be magic

Traditionell Ungarisch

Csillagok, Csillagok, bearb. v. Victor Plumettaz

Martin Gore *1961

One Caress, bearb. v. Andrea Ritter

Daniel Koschitzki *1978

Closer to paradise

Sehnsucht und Verlangen PROGRAMMTEXT

Von wegen Herz! Die Liebe findet im Kopf statt. Dort werden jedenfalls die Botenstoffe Serotonin, Phenylethylamin, Dopamin und Oxytocin gebildet, und dieser Hormoncocktail hat es in sich – schon in der ersten Phase der Verliebtheit, in der vor allem Dopamin und Phenylethylamin die erotische Anziehungskraft mächtig befeuern. Aber was tun, wenn der begehrte Mann, die begehrte Frau nicht da ist? Das Mittelhochdeutsche bezeichnet die Sehnsucht als "Krankheit des schmerzlichen Verlangens". Diese Krankheit scheint immerhin die Kreativität vor allem von Lyriker:innen und Komponierenden mächtig zu befeuern: Unter den zahllosen Liebesgedichten und Liebesliedern überwiegen deutlich die Dokumente des leidenden Vermissens und schmachtenden Herbeisehnens.

Das Konzertprogramm, das der Countertenor Valer Sabadus und die klassische Band Spark zum Thema Sehnsucht und Verlangen konzipiert haben, fußt also auf einem potenziell unendlichen Repertoire. Deshalb ist der Abend in einzelne Aspekte untergliedert. Der Titel des ersten Abschnitts, L’alma dell’alma mia (übersetzt:"Die Seele meiner Seele") entstammt der Arie Vedrò con mio diletto aus Antonio Vivaldis Oper Giustino, in der sich die Freude über glückliche Liebe am Schmerz der bevorstehenden Trennung reibt. Auch der persische König Xerxes sehnt sich in Händels gleichnamiger Oper nach Liebe. Allerdings denkt er dabei weniger an seine eigene Braut als an diejenige seines Bruders (ein moralischer Fauxpas, den die Oper am Ende selbstredend locker wieder aushebelt). Dass Xerxes in seiner Arie Ombra mai fu eine Platane zum Sinnbild seiner Sehnsucht macht, dürfte der Mittagshitze geschuldet sein, vor der ihn die Pflanze offenbar nicht vollends schützen kann, trägt aber auch der historischen Überlieferung Rechnung, der zufolge der Perserkönig Xerxes I. nicht ganz frei von gemütsverwirrten Momenten gewesen soll.

Beim zehnten Werk aus Vivaldis Konzertsammlung L’estro armonico op. 3 dürfen wir vor allem auf den langsamen Satz gespannt sein, denn der schillernde Klang entsteht hier dadurch, dass die vier Violinen gleichzeitig unterschiedliche Arten von Arpeggi spielen, also "gebrochene" Akkorde, bei denen ein Ton nach dem anderen erklingt. Bach hat Vivaldis Werk für vier Cembali und Orchester arrangiert und zur eigenen Kreation erklärt (BWV 1065). Cembali können Arpeggi gut darstellen. Aber Blockflöten? Wir dürfen gespannt sein.

Zweites Kapitel der Sehnsucht: La voix douce, die süße Stimme. Das älteste Instrument der Menschheit feiert der Chansonnier Léo Ferré in seinem Lied Écoutez la chanson, bien douce: Gesang, so die Quintessenz des Chansons, sagt, zumal wenn es um Liebe geht, mehr als tausend Worte – und das Gefühl steckt ohnehin in jedem vibrierenden Ton. Oder, wie in Mozarts Lied Dans un bois solitaire, auf der Pfeilspitze Amors, den ein schmachtendes "Ach!" aus seligen Träumen weckt. Sogar eine Melodika kann von Sehnsucht künden – hier gleich anfangs in der Bearbeitung des "Youkali"-Tangos von Kurt Weill, dessen Refrain uns einen paradoxen Wurm ins Ohr setzt: "Youkali ist das Land unserer Sehnsüchte", wird Valer Sabadus singen, aber auch: "Es gibt kein Youkali!"

Es gibt jedoch sehr wohl eine "bittersüße Versuchung" – so jedenfalls heißt der letzte Abschnitt unseres Programms, und das endet ziemlich magisch, zum Beispiel mit Barry Manilow. Bevor Sehnsucht und Verlangen endlich erfüllt werden, muss allerdings im vorletzten Konzert-Kapitel noch ein finaler Stolperstein überwunden werden Täuschungen bauen sich auf, Scheinidyllen. Goethes Mignon leidet zu Schuberts Klängen unter ihrer Sehnsucht, und in seiner (weltlichen) Jagdkantate stimmt Bach ein Loblied auf den fürstlichen Schirmherrn an: "Schafe können sicher weiden, wo ein guter Hirte wacht", heißt es dort. Was passiert, wenn die Schafe keinen Bock haben, ja, sich womöglich ganz schrecklich nach einem sehnen: Davon erzählt die freundliche Blockflöten-Pastorale leider nichts. Trösten wir uns mit Musik der Band Depeche Mode." Nur eine Liebkosung von dir", heißt es in dem Song One Caress, "- und ich bin gesegnet."

Valer Sabadus Pressestelle Christine Schneider Valer Sabadus, Countertenor Valer Sabadus gehört zu den derzeit gefragtesten Countertenören. Er tritt international mit namhaften Ensembles wie etwa L’Arpeggiata, dem Kammerorchester Basel, dem Freiburger Barockorchester, Cappella Mediterranea, Les Talens Lyriques, Il Pomo d‘Oro und Spark auf. Neben seiner regen Operntätigkeit liegt dem Sänger das Konzert- und Oratorienrepertoire am Herzen, und er liebt unkonventionelle interdisziplinäre und interkulturelle Projekte. 2020 erhielt er den Händel-Preis der Stadt Halle. Seine Diskographie reicht von frühbarocken Werken Claudio Monteverdis und Francesco Cavallis über die italienische Sakral- und Opernmusik des 18. Jahrhunderts bis hin zu Werken Sergei Rachmaninoffs und Enjott Schneiders. Die klassische Band SPARK Gregor Hohenberg SPARK | DIE KLASSISCHE BAND Spark wurde 2007 mit dem Ziel gegründet, Klassik in neue Kontexte und vor allem in einen spannenden Bezug zu unserer Gegenwart zu stellen. Auf dem weiten Feld zwischen musikalischer Tradition, Minimal Music und Pop testet das Quintett seither als „klassische Band“ spielerisch die Grenzen der Genres aus, mixt die Stile, kombiniert über 40 Instrumente immer wieder neu und serviert Musik mit Leidenschaft und Energie. Für seine eigenwillige kreative Handschrift wurde die international gefeierte Gruppe vielfach ausgezeichnet.

