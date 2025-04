INHALT

Donnerstag, 1. Mai 2025, 19:30 Uhr

Dom zu Worms

Einführung mit Susanne Benda, Florian Helgath und Marc Schmolling um 18:30 Uhr, Nikolauskapelle im Dom

LIVE-Übertragung im Radioprogramm SWR Kultur und zum Nachhören auf SWRKultur.de

In Kooperation mit der Stadt Worms und mit freundlicher Unterstützung der Rheinhessen Sparkasse, der Familie Dres. Eva und Gregor M. Hess und der Vereinigten Kasino- und Musikgesellschaft Worms e. V.

Tom Arthurs Trompete

Christian Weidner Saxophon

Biliana Voutchkova Violine

Marc Schmolling Klavier

Antonio Borghini Kontrabass

CHORWERK RUHR

Florian Helgath Dirigent

Carlo Gesualdo 1566 – 1613

Io tacerò, ma nel silenzio mio,

aus: Madrigali a cinque voci, libro IV

Marc Schmolling *1972

Darkness, my old friend

Claudio Monteverdi 1567 – 1643

Sestina. Lagrime d’amante al sepolcro SV 111,

aus: Il sesto libro de madrigali a cinque voci (Venedig 1614)

Prima parte: Incenerite spoglie

Seconda parte: Ditelo, o fiumi

Terza parte: Darà la notte

Marc Schmolling

Little gardens

Claudio Monteverdi

Ecco mormorar l’onde SV 51,

aus: Il secondo libro de madrigali (Venedig 1590)

Carlo Gesualdo

Felicissimo sonno,

aus: Madrigali a cinque voci, libro IV

Marc Schmolling

Haiku

Claudio Monteverdi

Cruda Amarilli, che col nome ancora SV 94,

aus: Il quinto libro de madrigali (Venedig 1605)

Carlo Gesualdo

Itene o miei sospiri,

aus: Madrigali a cinque voci, libro V

Marc Schmolling

The sound of silence (instrumental)

Claudio Monteverdi

Sestina. Lagrime d’amante al sepolcro dell’amata SV 111

Quarta parte: Ma te raccoglie

Quinta parte: O chiome d’or

Sesta et ultima parte: Dunque, amate reliquie

Marc Schmolling

Schweigen

Sound of Silence INTERVIEW

Das Chorwerk Ruhr bringt in diesem Konzert die Stille zum Klingen. Die empfindsame Welt des Madrigals begegnet dabei komponierten und improvisierten Klängen des Jazz-Pianisten und Komponisten Marc Schmolling und seines Ensembles.

Der Komponist Marc Schmolling im Interview mit Tim Koeritz

Koeritz: Der Titel The Sound of Silence verweist ja auf Simon und Garfunkels berühmte Ballade. Nimmst du direkt darauf Bezug?

Schmolling: Ich habe mir aus dem Text ein paar Schlüsselwörter herausgepickt als Grundlage für eine freie, geräuschhafte Improvisation. Es geht um eine sehr perkussive Deklamation des Textes, ohne dass man den Text selber noch verstehen wird. Der Text ist "nur" eine Art Sprungbrett zur Improvisation.

Koeritz: An sich ist das Konzert-Motto ja ein Paradoxon, "klingende Stille". Wie fasst du als Musiker diesen Gedanken auf?

Schmolling: Für mich ist der Begriff der Stille in der Musik immer wichtiger geworden, gerade auch als Komponist und improvisierender Künstler, und zwar in Bezug auf das, was zwischen den Tönen passiert, den "space", also den Raum zwischen den Tönen, große oder kleine Pausen, die nicht so wirken würden, wenn vorher und nachher nichts wäre. Die Japaner nennen diesen Raum zwischen den Dingen "Ma". Ich habe zuletzt in meinen Projekten oft mit dieser Reduktion gearbeitet, nicht mehr zu spielen als nötig ist, auch abzuwarten, was passiert, wenn man nichts spielt, genau zuzuhören. Insofern ist Stille in der Musik kein Paradoxon, sondern ist ein Teil des Klanges für mich und derart Ausgangspunkt für dieses Projekt mit Chorwerk Ruhr.

Koeritz: Es sind "lediglich" zwei Textvertonungen bei deinen Stücken dabei. Du benutzt Georg Trakls Gedicht Schweigen und das Gedicht deiner Mutter Inka Machulková mit dem Titel Little gardens. Wie kam es zu dieser Textwahl?

Schmolling: Oft arbeite ich hier eher abstrakt, also ohne konkrete Texte. Der Text meiner Mutter stammt noch aus ihrer Zeit in Prag, bevor sie durch den Prager Frühling die Stadt verlassen musste. Diesen Text drückte mir meine Mutter vor etlichen Jahren konkret in die Hand mit dem Vermerk: "Marc, if you like it, make music with it". Und das Gedicht Schweigen von Trakl ist einfach ein starkes Stimmungsbild, in der Knappheit dieser wenigen Zeilen, die doch soviel Raum lassen.

Koeritz: Die Trakl-Vertonung ist ja in gewisser Weise "klassisch" komponiert, der Text deiner Mutter ist, auch gerade vom Klavier ausgehend, sehr jazzig umgesetzt.

Schmolling: Ja, das ist tatsächlich das jazzigste Stück des Abends, auch in gewisser Weise ein traditionelleres Stück. Meine Mutter war sehr beeinflusst von den Beatnik-Poeten. Ich habe mir gar nicht so bewusst überlegt, dass das jetzt Jazz sein muss. Es lag in der Natur der Sache.

Koeritz: Du hast bei diesem Projekt mit einem nicht am Jazz orientierten Chor wie Chorwerk Ruhr zusammengearbeitet. Welche Rolle spielt dabei die Improvisation?

Schmolling: Es ging mir ganz bewusst nicht darum, diesen Chor zu einem Jazz-Chor zu machen. Ich selber bin mittlerweile vom traditionellen Jazz sehr weit weg. Ich bewege mich seit Jahrzehnten eigentlich schon im Feld der freien Improvisation. Ich sehe mich auch mehr als Komponist denn als Jazzmusiker in diesem Sinne. Und ich bin schon sehr lange mit dem Schreiben von Vokalmusik beschäftigt. Ich wollte das wahnsinnig gerne mit einem Chor probieren, der auch die Offenheit mitbringt, in diese Welt einzutauchen. Die Idee war ferner, die Barriere zwischen Chor und Instrumentalisten gerade beim Improvisieren vielleicht auch durch die Aufstellung quasi aufzulösen.

Koeritz: Zwei weitere Stücke kommen ohne semantischen Text aus. Das eine heißt Haiku und verweist auf die Form japanischer Kurzgedichte.

Schmolling: Dabei stand mir beim Komponieren aber kein konkretes Haiku vor Augen, sondern mehr dessen Form oder Ästhetik an sich. Die Beziehung Mensch und Natur, steht in den Haikus übrigens oft im Zentrum, wie ja auch bei den Madrigalen in diesem Programm. Die besten Haikus sind für mich gerade diejenigen, die vieles bewusst offen lassen. Hier geht es wieder um diesen "space", diesen Zwischenraum, den du selbst füllen musst. Es sind nur drei Gedichtzeilen, du könntest aber dreißig daraus machen.

Koeritz: Bei deiner Komposition ist es dann ja quasi genauso. Deine komponierten Vorgaben sind extrem reduziert: Ein kurzer Chorabschnitt mit wenigen Tönen auf "uh", die sich zum Cluster aufbauen. Dann eine melodisch absteigende Passage, die unisono mit den Instrumenten mitgeht, also mit Klavier, Violine, Trompete und Altsaxophon und Kontrabass. Dann steht da die Anweisung: "freie Improvisation". Was heißt das eigentlich? Ist man nicht doch immer an etwas gebunden?

Schmolling: Das ist fast schon eine philosophische Frage. Aber wenn du ein klassischer Musiker bist, der es gewohnt ist, nach Noten zu spielen, dann bedeutet die Tatsache, dass da plötzlich nichts mehr steht und du "irgendwas" machen sollst, dann doch, dass das wenige Komponierte quasi das Sprungbrett für alles Weitere ist, also eine ästhetische Vorgabe, wohin das Ganze gehen könnte oder sollte. Es könnte sich in der Lautstärke und Intensität theoretisch alles bis zum Äußersten hin "aufschaukeln". Das bedeutet hier "frei". Doch die Reduziertheit des komponierten Anfangs will das erst einmal gar nicht."

Koeritz: Das Stück Darkness, my old friend trägt im Titel die Anfangsworte der Simon-und-Garfunkel-Ballade The Sound of Silence. Dieses Stück ist deutlich auskomponierter als Haiku, benutzt aber auch "nur" Vokalisen auf "Ah" und Oh".

Schmolling: Stille und Dunkelheit, das ist das innere Bild für mich hier gewesen. Damit beginnt es und steigert sich dann zum Forte, Fortissimo, bis zu dem Moment, wo diese Dunkelheit quasi unerträglich wird. Die Pause nach dieser lautesten Stelle bildet dann wiederum die Stille. Hier macht der Zuhörer quasi die Augen zu und verarbeitet erst einmal das Geschehene.

Koeritz: Formal schließt das Stück bogenförmig mit dem Anfang, der ohne Chor mit wenigen Tönen sehr tastend beginnt und am Ende leicht abgewandelt wiederkehrt. Auffällig ist dann aber auch eine ostinate Klavierbegleitung mit dissonanten Akkorden.

Schmolling: Damit ging es los, das war der Ursprung für die ganze Komposition. Diese sehr dissonanten Klänge sind beim Spielen am Klavier entstanden und haben mich sehr gereizt. Anfang und Ende des Stückes kamen tatsächlich dann erst später hinzu.

Sound of Silence PROGRAMMTEXT

Die Madrigalwelt von Carlo Gesualdo und Claudio Monteverdi

In der Madrigalwelt zweier Hauptvertreter des italienischen Frühbarocks, Claudio Monteverdi und Carlo Gesualdo, werden die Kompositionsregeln zugunsten des Textausdruckes bewusst verletzt. Die Sprache, die Diktion und Dramatik des Sprechens werden zur "Herrin" über die Musik, dies betont Claudio Monteverdi in seiner Vorrede zum fünften Madrigalbuch (1605). Es soll für den gebildeten Hörer jener "musica reservata" "weh" tun, wenn Claudio Monteverdi in jenem berühmt gewordenen Madrigal Cruda Amarilli die Dissonanzen des Liebesschmerzes, die sich im deklamierten "Ahi lasso!" ("oh weh!") sprachlich ausdrücken, nicht mehr den strengen Regeln des Kontrapunktes gemäß behandelt. Der Liebesschmerz findet denn auch im späten Madrigal des beginnenden Barocks seinen besonders intensiven und individuellen Ausdruck und verbindet sich mit den Themen Tod und Traum. Beide sind besonders geeignet, als Motive der Stille ganz im Sinne eines "Sounds of Silence" zu fungieren. In Monteverdis Cruda Amarilli (1605) stirbt der über seinen Liebesschmerz Klagende am Ende schweigend. Anlass zur Komposition von Klageliedern in Gestalt von Madrigalen gibt Monteverdi der Tod Caterina Martinellis, jenem glänzenden 17-jährigen Stern am Mantuaner Sängerhimmel. Monteverdi hatte die erst 13-jährige Caterina in sein Haus aufgenommen und für sie die heute verschollene Oper Arianna geschrieben. Den Tod der Caterina Martinelli hat Monteverdi in seinem vielleicht schönsten, im sechsten Madrigalbuch 1614 veröffentlichten Madrigalzyklus besungen, der sogenannten Sestina mit dem Untertitel Lagrime d’amante al seprolco dell amata, (Tränen des Liebenden am Grab der Geliebten). Der Begriff "Sestina" bezeichnet eine besonders kunstvolle Dichtung von sechs Sechszeilern. Die letzten Worte jeder Gedichtzeile wiederholen sich dabei in stets neuer Abfolge. Hier bezeichnen sie den Inhalt der Geschichte, die Spanne des Affekts: Der Name des Geliebten ("Glauco"), das "Grab” seiner Geliebten ("tomba"), Himmel und Erde ("cielo", "terra"), die Brust der Geliebten ("seno") und das Weinen des Glaucus ("pianto"). Der in die Stille geführte Klang ("Tränen ersticken seine Worte"), die Pausensetzungen beim Betrachten des Grabes, die innehaltende Totenstille, sie bilden das berührende Zentrum dieses Madrigal-Zyklus.

Der Begriff "Sestina" bezeichnet eine besonders kunstvolle Dichtung von sechs Sechszeilern.

Wenn der Mensch schweigt, hört er andererseits Klänge der Natur, wunderbar lautmalerisch dargestellt in Monteverdis Ecco mormorar l’onde. Dieses Madrigal gilt als das "modernste" des zweiten Madrigalbuches (1590), in dem Monteverdi insgesamt zehn Tasso-Gedichte vertont. Es weist in seiner Modernität bereits auf die "Seconda pratica" voraus. In dem zugrundeliegenden Gedicht Torquato Tassos geht es um die Schilderung eines Sonnenaufgangs. Zum Gedichthöhepunkt hin wird "Aurora" als Göttin der Morgenröte personalisiert. Monteverdi komponiert insgesamt ein wunderbares Crescendo der Bewegungen, beginnend mit dem Murmeln der Wellen, das solistisch im Tenor durch Tonwiederholungen mit nur einer einzigen Sekundhebung eingeführt wird. Das bewegte Rascheln der Blätter bringt eine deutlichere Bewegung hinein, die dann übergeht in die starke Bewegung des morgendlichen Windhauches ("l’aura mattutina"). Die schnelle Achtelbewegung kontrapunktiert er jedoch zugleich mit einer ebenmäßig gedehnten Melodie. Monteverdi gibt sich dabei einem Wortspiel hin. Der Wortklang von "a l’aura" und "a Laura", ("Windhauch" und der Vorname "Laura") ist gleich. Eine gewisse Laura Peperara wird so zugleich zur Widmungsträgerin dieses Madrigals. Sie gilt als eine der berühmtesten Sängerinnen ihrer Zeit. Das Anheben des morgendlichen Vogelgesangs setzt Monteverdi dann deutlich ab und schreibt einen hell klingenden Oberstimmensatz für die beiden Sopranstimmen, darunter legt er quasi eine Art "Basslinie", auch wenn sie vom Alt gesungen wird, ein Vorbote späterer barocker Generalbasspraxis. Noch deutlicher wird dies am Ende des Madrigals, wenn der Bass unterhalb eines bewegten Duetts von Stimmenpaaren einen Tonraum von immerhin eineinhalb Oktaven Ton für Ton hinabschreitet und damit das ruhevolle Zurücksinken des Klanges einleitet.

Carlo Gesualdo, ein Zeitgenosse Monteverdis, gilt oft als Manierist unter den Madrigalkomponisten. Von den zu seiner Zeit bereits publizierten sechs Madrigalbüchern sind besonders das fünfte und das sechste von 1611 durch einen besonderen Personalstil geprägt. Vor allem Gesualdos affektive Chromatik, ungewöhnliche harmonische Fortschreitungen und seine emotional gesteigerte Melodik treten hier oft hervor, ebenso wie die Brüche, mit denen er "rücksichtslos" dem Textausdruck jeder Gedichtzeile nachgeht. Erst das 20. Jahrhundert hat Gesualdo wieder zu Ehren gebracht, wohl gerade wegen seiner Experimentierlust. In seinem Madrigal Io tacerò aus dem vierten Madrigalbuch von 1596 wird das trotzig behauptete Schweigen vom Klang des Seufzens verdrängt. Das Schweigen äußert sich hier ganz sinnfällig in Gestalt einer Pause nach dem ersten kurzen, ganz homophonen Abschnitt. Doch in dieses Schweigen ("Silenzio") bricht ganz unmittelbar der Schmerz ein. Der Sopran, der bisher geschwiegen hatte, beginnt solistisch in hoher Lage in den Ausklang des Wortes "Silenzio mio" hinein zu seufzen. In der Schlusszeile ("So wird der Tod noch für mich klagen") wird dann noch einmal das Paradoxon eines stillen Todes aufgenommen, der personifiziert zum Klagenden wird.

In Gesualdos Madrigal Felicissimo sonno (Du überglücklicher Schlaf), dem sechsten Madrigalbuch von 1611 entnommen, geht es um ein stilles Einvernehmen zwischen den Liebenden in Schlaf und Traum ("durch einen Traum als Boten zeige ihr meine (unsere) betrübte Seele!"). Auch dieses Madrigal beginnt homophon mit der Wiederholung des "felicisimo sonno". Aufgeregt wandert dann die Anrede, ("Madonna") ("meine Herrin"), durch den polyphonen Tonsatz. Der Gedanke des Traumes als Bote inspirierte Gesualdo dazu, den "Traum" in Gestalt einer absteigenden, den "Boten" jedoch als aufsteigende Linie darzustellen. Zunächst paarig aufeinanderfolgend, überlagern sich Worte und Linien zunehmend. Typisch für Gesualdo ist der gesonderte Schlussabschnitt, der wiederholt wird. Auch hier korrespondiert ein homophoner Anfang in farbenreicher Harmonik (g-Moll – F-Dur – b-Moll – Es-Dur) mit einem Abschnitt, in dem das Erwachen sich als muntere Tonfigur zeigt, die ganz im Stile des Madrigalismus durch die Stimmen eilt.

"Der Gedanke des Traumes als Bote inspirierte Gesualdo ..."

Gesualdos Madrigal Itene, o miei sospiri ist das dritte innerhalb seines fünften Madrigalbuches, komponiert 1611. Der Text äußert eine große Liebesklage, die sich in Liebesglück verwandelt. Aus großem Schmerz ("gran duolo") wird am Ende der Liebesgesang ("amoroso canto"). Hier wechselt der Tonsatz in einen schwungvollen 6/4-Takt. Freudvoll, lebendig formt hier Gesualdo den Gesang ganz "madrigalesk" als polyphone Tongirlanden. Am Beginn jedoch steht die Klage, die Seufzer ("sospiri"). Dieser Anfang ist homophon gestaltet, in langen pausendurchsetzten Akkorden, deren Aufeinanderfolge überrascht: B-Dur, dann plötzlich F-Moll und dann mit A-Dur nach D-Dur kadenzierend. Untereinander weit entfernte Akkorde werden hier als chromatische Farbwechsel aneinandergereiht. In dieser Intensität ist dies eine Besonderheit Gesualdos. Eine spannungsreiche Klangwelt erhebt sich, die immer wieder im Wechsel mit lebendigen, polyphonen, imitativen Passagen steht, so zum Beispiel, wenn es um die Bewegung des Fluges ("volo"), des Forteilens der Klagen geht, die Gesualdo ebenso als Madrigalismus vertont, als klanglichen Bewegungsgestus. Immer wieder jedoch hält die Musik inne und ergeht sich äußerst dissonant, um so die Klage in den Vordergrund zu heben. Wenn beim Wort "martiri" nach all den Dissonanzen die Altstimme zum Beispiel ihren letzten Ton gänzlich alleine singt, ist der Gedanke gänzlich isolierender Trauer geradezu vollkommen vertont. Auch und gerade dies ist dann ein expliziter "Sound of Silence".

Chorwerk Ruhr Christian Palm Chorwerk Ruhr Chorwerk Ruhr zählt zu den bedeutendsten deutschen Kammerchören. Die besondere Qualität des 1999 gegründeten Vokalensembles liegt in der Flexibilität seiner Stilistik und Besetzung. Seit November 2011 legt Florian Helgath als künstlerischer Leiter einen Schwerpunkt auf die Verbindung von neuer Chormusik und traditionellen Musikformen. Das Repertoire des Chores reicht vom 16. bis zum 21. Jahrhundert. Viel beachtet und ausgezeichnet wurden zuletzt u. a. CD-Aufnahmen einer Neufassung von Mozarts Requiem durch Michael Ostrzyga sowie von Karlheinz Stockhausens „Carré“ und Maurizio Kagels „Chorbuch“. Chorwerk Ruhr ist regelmäßiger Kooperationspartner des Festivals Ruhrtriennale. Christian Palm Florian Helgath, Dirigent Florian Helgath wurde bei den Regensburger Domspatzen und an der Münchner Hochschule für Musik und Theater ausgebildet. Er leitet die Vokalensembles Chorwerk Ruhr und Zürcher Singakademie. Seit April 2024 ist er Professor in München. Helgath ist regelmäßig zu Gast u. a. beim SWR Vokalensemble, RIAS Kammerchor, MDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks und beim Chœur de Radio France. CD-Aufnahmen unter seiner Leitung wurden mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet. Nicole Müller Marc Schmolling, Klavier & Komposition Marc Schmolling tritt als Jazzpianist solistisch, mit seinem eigenen Trio und mit renommierten Musiker:innen der zeitgenössischen Jazz- und Improvisationsszene auf. Als Komponist und Arrangeur hat er viel im Vokalbereich für renommierte Chöre gearbeitet. Die Suite für Vibraphon/Marimbaphon und Kammerchor, die er für den Solo-Schlagzeuger der Münchner Philharmoniker, Sebastian Förschl, komponierte, wurde 2015 uraufgeführt. 2019 brachte Chorwerk Ruhr das Programm The Sound of Silence zur Uraufführung, das Stücke und Improvisationen von Marc Schmolling mit Werken der Renaissance und des Frühbarocks vereint. Nicolas Masson Tom Arthurs, Trompete Tom Arthurs wurde als Instrumentalist wie als Komponist von Jazz-Größen wie John Taylor, Kenny Wheeler und Jimmy Guiffre ebenso beeinflusst wie von György Ligeti, Luc Ferrari, Morton Feldman und der Berliner Echtzeitmusik-Szene. Arthurs hat u. a. für die BBC/Royal Philharmonic Society und die BBC Proms, das City of London Festival und das Elias Quartet komponiert. Als Trompeter ist er durch Auftritte bei renommierten Festivals und durch zahlreiche CD-Aufnahmen international bekannt geworden. David Beecroft Christian Weidner, Saxophon Christian Weidner hat schon als Jugendlicher den Jazz für sich entdeckt. Nach frühen Erfahrungen im Landesjazzorchester Hessen und im Bundesjazzorchester studierte er in Hamburg, Stockholm und Berlin. Aktuell ist Weidner seither in zahlreichen international renommierten Projekten aktiv, u. a. im Karl Ivar Refseth Trio, in Dejan Terzićs Melanoia, in Eric Schäfers Hayashi sowie in Nils Wograms Muse Quartet“. Außerdem komponierte er Musik für Hörspielproduktionen und Hörbücher. Seit 2015 ist er Professor für Saxophon in Stuttgart. Photomusix Cristina Marx Biliana Voutchkova, Violine Biliana Voutchkova hat klassische Violine studiert. Heute verbindet Voutchkova als unkonventionelle Instrumentalistin und Composer-Performerin klassische und zeitgenössische Werke, Musik und Bildende Kunst, Konzert und Installation, Komposition und Improvisation. Sie tritt international als Solistin und gemeinsam mit bekannten Ensembles wie Splitter und Trickster, Kaleidoskop, Zeitkratzer und Ensemble Modern auf und ist Mitbegründerin von Jane in Ether, des Voutchkova/Thieke-Duos, des Land Stages Collective und des Dara String Festivals. Francisco Rios Antonio Borghini, Kontrabass Antonio Borghini studierte in Rom und Bologna. Er arbeitet regelmäßig u. a. mit dem Cellisten Tristan Honsinger dem Alexander Von Schlippenbach Quartet, Axel Dörner, Tobias Delius und dem Quartetto Trionfale. Seit 2017 entwickelt er mit dem Klub Demboh neue Ideen zur Musiktheater-Improvisation. Als Teil des Kollektivs Au Topsi Pohl etablierte er außerdem in Berlin-Schöneberg einen gefeierten Veranstaltungsort für neue Musik. 2022 gründete er das Sextett Banquet of Consequences, 2024 das Malacoda string 4et. Borghini hat mehr als 40 CDs aufgenommen.

Impressum

Veranstalter & Herausgeber: Schwetzinger SWR Festspiele gGmbH

Künstlerische Leitung & Geschäftsführung: Cornelia Bend

Redaktion: Dr. Bianca Bapst

Text: Tim Koeritz