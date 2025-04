INHALT

Termin

Besetzung

Programm

Programmtext

Interpreten

Festspielkalender

Service

Samstag, 10. Mai 2025, 18 Uhr

Rokokotheater, Schloss Schwetzingen

Einführung mit Susanne Benda um 17 Uhr im Kammermusiksaal

Im Anschluss: Mit dem Star an der Bar in der Kurfürstenstube, Schwetzingen

Sendung am Mittwoch, 14. Mai, 13.05 – 14.58 Uhr im Radioprogramm SWR Kultur und zum Nachhören auf SWRKultur.de

Raphaela Gromes Violoncello

Matthew Halls Dirigent



SWR SYMPHONIEORCHESTER

Jermolaj Albiker, Vivica Percy, Taru Erlich, Stefan Knote, Andreas Ritzinger, Anna Breidenstein Violine I

Michael Dinnebier, Harald Paul, Sylvia Schnieders, Karin Adler, Jing Siefert-Wen Violine II

Paul Pesthy, Jean-Christophe Garzia, Dora Scheili, Jakob Lustig Viola

Christoph Heesch, Markus Tillier, Wolfgang Düthorn Violoncello

Konstanze Brenner, Axel Schwesig Kontrabass

Sakhile Humbane, Christina Singer Flöte

Anne Angerer, Annette Schütz Oboe

Libor Sima, Hans Agreda Fagott

Jonas Gira, Benno Trautmann Horn

Franz Bach Schlagzeug

Lee Santana Laute

Joseph Haydn 1732 – 1809

Ouvertüre zu "L’isola disabitata". Azione teatrale in zwei Teilen



Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 2 D-Dur Hob. VIIb:2

Allegro moderato

Adagio

Rondo – Allegro

PAUSE

Jean-Philippe Rameau 1683 – 1764

Aus "Pigmalion". Acte de ballet für Orchester

Ouverture

Les différents caractères de la danse

Air gracieux

Contredanse

Wolfgang Amadeus Mozart 1756 – 1791

Sinfonie B-Dur KV 319

Allegro assai

Andante moderato

Menuetto – Trio

Finale. Allegro assai

Orchesterakademie PROGRAMMTEXT

Von Künstlern und Hausfreunden

Armer Haydn! Der Bedeutungsverlust seiner Musik gehört zu den beklagenswertesten Kollateralschäden des 19. Jahrhunderts. Damals ist der Schlagbaum gefallen, und die Grenze gilt bis heute. Hier Unterhaltung, dort Ernst, hier naives Spiel, dort geistvoller Tiefsinn. Klar, welcher Seite die Musik von "Papa Haydn" zuzuordnen und wie diese zu beurteilen war – und ist, denn noch heute werden Haydns Sinfonien in Konzerten als Einspielmusik missbraucht, als lächelnde, aber marginale Rückblicke ins Paläozän der Kunstmusik. "Man kann nichts Neues mehr von ihm erfahren", fasste Robert Schumann die Meinung seiner Zeit zu Joseph Haydn zusammen, "er ist wie ein gewohnter Hausfreund, der immer gern und achtungsvoll empfangen wird; tieferes Interesse aber hat er für die Jetztzeit nicht mehr." Sprich: Haydns Musik sei bloße Deko an den Fürstentafeln des 18. Jahrhunderts, hübsch, nett, ohne Kante, Moral und individuelle Pranke, also ohne Bedeutung.

Noch immer wird weitgehend verkannt, auf welch grandiose Weise Haydn die bloße Unterhaltungsfunktion der Musik mit ihren eigenen Mitteln ausgehebelt hat. Ganz ohne Zeigefinger und dogmatische Pose, aber notfalls auch mal mithilfe eines unerwarteten Paukenschlags oder anderer musikalischer Überraschungen hat Haydn geistreiche Klänge für ein waches Publikum geschrieben – und dabei im Laufe seines Lebens experimentierend das geschaffen, was wir heute als "klassisch" bezeichnen. Vergnügen, beweist seine Musik, kann auch intellektuell sein. Nein: Es muss sogar Geist haben, damit es uns nicht nur oberflächlich vergnügt.

Das ist auch bei dem Stück so, das Haydn 1779 für den Hof des Fürsten Esterházy komponierte. L’isola disabitata ("Die unbewohnte Insel") bezeichnete er selbst als "Operette" – was aber nur auf die kleinere Dimension und kürzere Dauer des Werkes verweist, denn tatsächlich geht die psychologische Tiefe seiner Personenzeichnung hier ungewöhnlich weit. Und der Sturm-und-Drang-Gestus der Ouvertüre hat anfangs so düstere Klangfarben, als handle es sich hier um eine große, tragische Oper. Dabei geht es hier (nur?) um die Liebe, dafür aber gleich doppelt.

Vier Jahre später entstand Haydns bekanntestes Cellokonzert, das zweite in D-Dur, das der Solistin hohe Virtuosität abfordert, ganz besonders in der hohen Lage, die im gesamten Adagio verlangt wird. Dieser Satz ist eine einzige große Kantilene. Dass auch in den schnellen Sätzen viel gesungen wird, dürfte eine Folge der Begegnung mit Mozart sein, die beide Komponisten tief prägte. 1781 haben Mozart und Haydn sogar zusammen im Quartett gespielt. In der Folge hat sich Mozart von Haydns thematischer Arbeit (vor allem in dessen Streichquartetten) einiges abgeschaut; im Gegenzug begeisterte sich Haydn für Mozarts "singendes Allegro", und das kann man auch in diesem Cellokonzert hören.

Wolfgang Amadeus Mozart schrieb seine B-Dur-Sinfonie KV 319 schon zwei Jahre vor dem Treffen der Komponisten – was man auch deshalb wissen sollte, weil der Finalsatz mit seinen Kontrasten zwischen noblem Streichklang und derben Einwürfen der Bläser (hier ohne Flöten, Trompeten und Pauken) Haydns Witz und Stil nahesteht. Das Stück fokussiert auf sehr dichte, kontrapunktisch-polyphone Durchführungen, und im Eingangssatz hören wir jenes charakteristische Viertonmotiv, dem Mozart später im Finale seiner Jupiter-Sinfonie noch prominenterem Glanz verleihen wird. Das Andante ist (fast) intime Kammermusik, das Menuett wurde dem erst dreisätzigen Werk nachträglich eingefügt. Insgesamt kann man die Sinfonie auch als Souvenir von einer prägenden fünfmonatigen Reise verstehen: Zumal im virtuosen Schlusssatz klingt alles nach Mannheimer Schule, und so positioniert sich das Stück selbstbewusst zwischen Mozarts kleiner besetzten und formatierten Salzburger Sinfonien und seinen großen Wiener Sinfonien aus den 1780er Jahren.

Zuletzt noch ein Werk, das aus dem klassischen Rahmen fällt: Jean-Philippe Rameaus Pigmalion von 1748, ein Stück zwischen Oper und Tanz, aus dem wir vier Orchestersätze hören. Schon im zweiten, lebhaften Teil der Ouvertüre hören wir in Sechzehntelnoten den Hammer des Bildhauers Pygmalion, der, enttäuscht von den Frauen, nur noch für die Kunst leben will. Unbewusst erschafft er eine weibliche Statue – und verliebt sich unsterblich in sie. Oder in seine Kunst? Fest steht: Mit charakteristischen Farben feiert Rameaus Stück vor allem Letztere. Außerdem feiert es jenen aufgeklärten, modernen Menschen, für den drei Jahrzehnte später auch ein anderer komponierte: Haydn, der kluge, witzige Hausfreund.

Die Cellistin Raphaela Gromes Pressestelle SWR wildundleise Raphaela Gromes, Violoncello Raphaela Gromes hat mit klug zusammengestellten Programmen und spannenden Ersteinspielungen früh auf sich aufmerksam gemacht und sich zahlreiche renommierte Preise erspielt. Das Klassik-Magazin Rondo bezeichnet sie als „wohl erfolgreichste deutsche Cellistin der Gegenwart“. Als Solistin ist sie international gefragt, und mit dem Pianisten und Arrangeur Julian Riem bildet sie ein festes Kammermusik-Duo. Außerdem setzt sich Gromes für vergessene Werke ein: Ihr Album „Femmes“ mit Werken von 23 Komponistinnen aus fünf Jahrhunderten stand monatelang an der Spitze der deutschen Klassik-Charts. Seit 2016 ist sie Exklusivkünstlerin bei Sony Classical. Benjamin Ealovega Matthew Halls, Dirigent Matthew Halls, seit 2023 Chefdririgent des Tampere Philharmonic, gastiert in in dieser Saison beim Atlanta Symphony, beim Tonkünstler-Orchester Zürich, beim Royal Liverpool Philharmonic, beim Orchestre national de Belgique und bei den Warschauer Philharmonikern. In den kommenden Spielzeiten wird der Brite u. a. bei den Wiener Symphonikern, beim Houston und beim Indianapolis Symphony, beim Gulbenkian Orchestra, beim Orchestre de chambre de Paris und beim Mozarteumorchester Salzburg am Pult stehen. Seitdem Matthew Halls als erster Gast Nikolaus Harnoncourts Concentus Musicus dirigierte, liegt einer seiner Schwerpunkte bei der historisch informierten Aufführung barocker und klassischer Musik mit modernen Klangkörpern. SWR Symphonieorchester Das SWR Symphonieorchester ist 2016 hervorgegangen aus der Fusion des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart des SWR mit dem SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg. Der neu gebildete Klangkörper führt die Traditionen dieser beiden Orchester zusammen: Zu seinem Profil gehört neben der Neuen Musik die Orchesterliteratur von Klassik und Romantik, bei der Ideen der historisch informierten Aufführungspraxis einfließen. Das Orchester ist medial sehr aktiv, überträgt Live-Mitschnitte seiner Konzerte im Internet. Außerdem ergänzt es sein Programm durch Musikvermittlung, Mittags- und Kammerkonzerte. Von 2018 bis 2024 war Teodor Currentzis Chefdirigent des Orchesters, mit Beginn der Saison 2025/26 wird François-Xavier Roth sein Nachfolger.

Haben Sie Interesse an weiteren Konzerten der Schwetzinger SWR Festspiele? Diese finden Sie in unserem Festspielkalender.

Newsletter

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden: In unserem Newsletter finden Sie aktuelle Informationen rund um die Schwetzinger SWR Festspiele. Anmeldung hier.



Sonstige Informationen

Wir bitten Sie, alle mitgebrachten elektronischen Geräte aus- und Mobiltelefone unbedingt stumm, auf "Nicht stören" zu schalten oder gehen Sie in den Flugmodus. Konzertbesucher mit Hörgeräten möchten wir freundlich darauf hinweisen, auf die richtige Einstellung ihrer Geräte zu achten. Diese können sonst Störgeräusche verursachen. Bild- und Tonaufnahmen sind aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet.



Impressum

Veranstalter & Herausgeber: Schwetzinger SWR Festspiele gGmbH

Künstlerische Leitung & Geschäftsführung: Cornelia Bend

Redaktion: Dr. Bianca Bapst

Text: Susanne Benda