Sonntag, 11. Mai 2025, 19:30 Uhr

Mozartsaal, Schloss Schwetzingen

LIVE-Übertragung in SWR Kultur und zum Nachhören auf SWRKultur.de.

Clare Wilkinson Mezzosopran

Veronika Skuplik Violine

Hille Perl Viola da Gamba

Andreas Arend Theorbe, Konzeption

Moderiert von den Musiker:innen auf der Bühne

TEIL I

John Blow 1649 – 1708

A love song, aus: Amphion Anglicus, London 1700



Improvisation über ein traditionelles Thema

Passamezzo antico – Su Saltarello



Traditionelle Melodie

Out of this wood

(Text von William Shakespeare aus A midsummer night’s dream, Akt III, Szene 1)



Henry Ecclesum 1680 – 1740

Sonate g-Moll für Violine und Basso continuo,

aus: Premier livre de sonates a violon seul et la basse, 1720

Largo

Corente

Adagio

Presto



Traditionelle Melodie

L’amour de moy, bearb. von Jean Richafort (um 1480 – 1550) mit einem Kontrapunkt für Theorbe



Improvisation über ein traditionelles Thema

Passamezzo moderno – Su Saltarello



Robert Johnson ca. 1583 – 1633 zugeschrieben

Have you seen the white lily grow?

(Text von Ben Jonson)



Satz aus Melodien

Da mihi manum – Reel – Hit her and gird her



Traditionelle Melodie

Come wait upon him

(Text von William Shakespeare aus A midsummer night’s dream, Akt III, Szene 1)

PAUSE

INTERMEZZO

Henry Purcell 1659 – 1695

’Twas within a furlong of Edinborough town,

aus: Delitiae musicae, London 1696

(Text von Thomas d’Urfey)

TEIL II

Traditionelle Weise

Black is the colour of my true love’s hair



Christopher Simpson ca. 1605 – 1669

Ground e-Moll für Bassgambe und Basso continuo,

aus: The division viol, London 1659



Godfrey Finger ca. 1655 – 1730

Sonate A-Dur für Violine, Viola da Gamba und Basso continuo op. 1 Nr. 3

Adagio

Allegro

Adagio

Allegro – Adagio



Traditionelle Weise

I will give my love an apple



Henry Purcell

Music for a while, aus: Orpheus Britannicus, Vol. II

mit Übergang zu

Anonymus

Drink to me only with thine eyes

(Text von Ben Jonson)



Francis Pilkington ca. 1565 – 1683

Rest, sweet nymphs, aus: First booke of songs or ayres, 1605



Anonymus

Concerto: Drink to me only with thine eyes



Traditionelle Melodie

Greensleeves

Nymphen, Lilien und ein Apfel PROGRAMMTEXT

Ballads within a Dream

Melancholie, Volkslieder, Terzen, Tradition und schlichte Schönheit: Dies vor allem prägt die Musik aus jener Gegend, die sich selbst gerne als "fairest isle" bezeichnet, als schönste aller Inseln. Gesang gehört mit dazu, und das Singen, sei es nun vokal oder instrumental, prägt auch das Konzertprogramm, das der Lautenist Andreas Arend für und mit Clare Wilkinson (Sopran), Veronika Skuplik (Violine) und Hille Perl (Gambe) konzipiert hat. Ballads within a Dream, Balladen in einem Traum, schlägt einen Bogen von schlichten Liedern zu virtuoser Streichermusik, von Sonaten zu solistischen Improvisationen.

Und immer ist die Liebe dabei. Das beginnt mit einem schlichten, unbegleiteten Volkslied: I will give my love an apple erinnert nicht nur an eine der bekanntesten Verführungsgeschichten der Weltliteratur, sondern betört obendrein mit einem sprechenden, sehr poetischen Bild. Der Liebende wird zum Apfel, sein Herz zu einem Schloss, das die (oder der) Geliebte ganz ohne Schlüssel öffnen kann. Instrumentales Geleit braucht diese Weise nicht, gerade das Reine, Ungeschützte in der solistischen Darbietung macht den Charme des Liedes aus (was angefügte kreative Erweiterungen durch die Interpret:innen nicht ausschließt). I will give my love an apple ist ebenso einfach wie überwältigend schön und einprägsam, und Gleiches gilt für Lieder, die auch auf dem Kontinent zu Standards geworden sind. Black is the colour of my true love’s hair zum Beispiel, ein Song, der zwar aus den amerikanischen Apalachen stammt und in den 1960er Jahren als Folksong in den USA populär war, aber eindeutig in einer schottischen Weise wurzelt. Oder, noch populärer, das Lied Greensleeves, das einer Legende zufolge der englische König Heinrich VIII. für seine Geliebte Anne Boleyn komponierte, um sie zu verführen (was ihm, glaubt man dem Text, allerdings mit diesem Song nicht gelungen ist).

Man achte auf die Harmoniefolge. Die Akkorde bei Greensleeves folgen dem Schema einer Romanesca. Dass diese eng verwandt ist mit dem so genannten Passamezzo, führt uns zum – neben dem volkstümlich-schlichten Gesang – zweiten roten Faden in diesem britisch-barocken Programm. Das Wort Passamezzo hat seinen Ursprung im italienischen "Pass’e mezzo", übersetzt eineinhalb Schritte, und bezeichnet einen langsamen Schreittanz, der einer Pavane ähnelt. Charakteristisch ist der ostinate Bass, also eine wiederholte Harmoniefolge, über der sich die Melodie frei entfaltet. Im England der Barockzeit nannte man dieses Prinzip Ground, in Italien Passacaglia, in Frankreich Chaconne, und ihm begegnen wir in diesem Konzert immer wieder, auch in Solowerken für Laute, denen man anhört, dass sie häufig aus Improvisationen entstanden. Wie überhaupt der regelmäßig voranschreitende Bass der Melodie alle Freiheit der musikalischen Welt eröffnet – bis hin zu Christopher Simpsons e-Moll-Ground, den die Gambe mit aberwitzigen Verzierungen verziert. Einige dieser so genannten Divisions hüpfen in weiten Sprüngen durch alle Lagen und Gefühlslagen rund um die Basslinie herum; "Bastarda" heißt diese hochvirtuose Spieltechnik.

Wer die Musiker:innen des heutigen Abends kennt, dem muss man nicht sagen, dass sie die Freiräume der Musik gerne und reichlich nutzen. So begleiten die Streicher die Sopranistin in dem Song Have you seen the white lily grow? des englischen Hoflautenisten Robert Johnson in hoher Lage, als gleichsam "weiße" Stimmen. Und das Traditional Out of this wood zoomen sie ganz nah heran an die Welt seines Textdichters. Der war kein Geringerer als William Shakespeare, und die quirlige Welt der Elfen und Geister in seinem "Ein Sommernachtstraum" steht für den dritten roten Faden des Abends. "Out of this wood do not desire to go ..." ("Begehre nicht, diesen Wald zu verlassen"), sagt die Elfenkönigin Titania dort zu dem Handwerker Zettel, in den sie sich, die Augen betört durch Liebestropfen, gerade unsterblich verliebt hat – obwohl er selbst gerade in einen Esel verzaubert worden ist.

Wie sehr England von den musikalischen Moden Europas beeinflusst wurde, ist übrigens in diesem Programm auch zu hören. Italien (in Henry Eccles‘ Violinsonate), Frankreich (in dem Lied My lady’s garden aus Roger Quilters Folksong-Sammlung, das auf dem französischen Lied L’amour de moy fußt) und Deutschland (in der Sonate für Violine, Viola da gamba und Basso continuo des gebürtigen Tschechen Geoffrey/Gottfried Finger) haben in der englischen Musik deutliche Spuren hinterlassen. Besonderer Hingucker bei Finger: Der Basso continuo wird hier von einer Theorbe gespielt, einer Laute mit einem auffallend langen Hals. Den braucht sie für die zusätzlichen Basssaiten, die ihren Klang vergrößern und erweitern.

Zu Purcells ironischer Ballade ’Twas within a furlong (Jenny will Jocky, aber der will gar nix) wäre ein frisches, obergäriges Ale das ideale Begleitgetränk. Da Bier gerne ein bisschen müde macht, dürften wir mit dem "Lullaby, lullaby" im Song Rest, sweet Nymphs beglückt die Augen schließen. Hoffen wir nur, dass uns im Schlaf nicht dasselbe passiert wie Shakespeares Titania. Dass also kein Elfenkönig an unserem Bett vorüberschwebt und Liebessaft auf unsere Lider träufelt – und, abrakadabra!, unversehens wird aus einem Esel ein Herzensprinz.

Clare Wilkinson, Mezzosopran Clare Wilkinson liebt die Abwechslung. Sie tritt mit unterschiedlichsten Ensembles auf, singt Alte Musik ebenso gerne wie neue Stücke, die für ihre Stimme komponiert wurden. Etliche ihrer zahlreichen Aufnahmen wurden mit renommierten Preisen ausgezeichnet. Claire Wilkinson hat mit vielen renommierten Interpret:innen zusammengearbeitet, u. a. mit John Eliot Gardiner, Andrew Parrott, dem Dunedin Consort, Fretwork, Alamire, dem Rose Consort of Viols und dem Ensemble Plus Ultra. Eine enge Partnerschaft verbindet sie außerdem mit dem Ensemble I Fagiolini, mit dem sie u. a. Monteverdi-Madrigale szenisch aufgeführt hat. Die Sängerin lebt mit ihrer Familie in Belgien. Wouter Jansen Veronika Skuplik, Violine Veronika Skuplik ist eine Geigerin und Dirigentin, die sich auf historische Aufführungspraxis spezialisiert hat. Als Barockgeigerin ist sie vor allem in solistisch besetzten Ensembles wie dem Concerto Palatino, La Dolcezza, Weser-Renaissance Bremen, dem FBO Consort und mit ihrem eigenen Ensemble Urgent Music aktiv. Regelmäßige Duopartner sind der Lautenist Andreas Arend und der Organist Jörg Jacobi. Sie unterrichtet in Bremen und Oldenburg sowie weltweit in Meisterkursen und wird häufig von Orchestern für die Einstudierung barocker und klassischer Werke mit modernen Instrumenten angefragt. Von ihrem Wirken zeugen über 120 CDs, die mit renommierten Preisen ausgezeichnet wurden. Die Gambenspielerin Hille Perl Marco Borggreve Hille Perl, Gambe Hille Perl ist als Gambistin und Hochschullehrerin international unterwegs. Häufig tritt sie mit dem Freiburger Barockorchester, dem Balthasar-Neumann-Ensemble, The Sirius Viols, The Age of Passions oder ihrem eigenen Ensemble Los Otros auf, außerdem musiziert sie im Duo mit der Gambistin Friederike Heumann und mit dem Lautenisten Lee Santana, im Trio mit Santana und dem Blockflötisten Maurice Steger. Zahlreiche Aufnahmen erschienen bei den Labels Deutsche Harmonia Mundi, Sony BMG und Carpe Diem Records. Seit 2002 unterrichtet Perl in Bremen an Instrumenten der Gambenfamilie. Außerdem ist sie ausgebildete Yogalehrerin. Perls Tochter Marthe ist ebenfalls Gambistin. Andreas Arend, Theorbe & Konzeption Andreas Arend ist Komponist und Lautenist. In den letzten Jahren entwickelte er diverse Programme und Konzepte, die alte und neue Musik miteinander verbinden. Als begeisterter Kammermusiker spielt er häufig im Duo mit dem Bratschisten Nils Mönkemeyer und der Barockgeigerin Veronika Skuplik, fühlt sich aber auch in größer besetzten Ensembles zu Hause, etwa beim Freiburger Barockorchester. Unter den zahlreichen CDs, an denen er mitwirkte, ist auch eine Aufnahme des von ihm konzipierten Programms Ballads within a dream bei der deutschen harmonia mundi.

