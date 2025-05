INHALT

Donnerstag, 15. Mai 2025, 19:30 Uhr

Dom zu Speyer, Krypta

Sendung am Sonntag, 25. Mai, 16:04 – 17 Uhr im Radioprogramm SWR Kultur und zum Nachhören auf SWRKultur.de.

PER-SONAT

Sabine Lutzenberger Mezzosopran & Leitung

Sarah M. Newman Sopran

Karin Weston Sopran

Dorothea Jakob Sopran

Tessa Roos Mezzosopran

Marc Lewon Plektrumlaute, Citole & Quinterne

Baptiste Romain Fidel, Dudelsack

Hildegard von Bingen: Lieder aus dem Dendermonde Codex und dem Riesencodex;

Heinrich von Meißen: Marienleich, Fragment aus der Wiener Leichhandschrift

Hildegard von Bingen 1098 – 1179

O viridissima virga, Hymnus de Sancta Maria

O viridissima, Estampie

O Ecclesia, Sequentia de undecim milibus virginibus

Ausschnitt aus dem "Ordo virtutum" (Spiel der Kräfte)

· Felix Anima: O dulcis divinitas

· Virtutes: O felix Anima

· Felix Anima: O libenter veniam ad vos

· Sed gravata Anima conqueritur: O gravis labor

· Virtutes ad Anima illam: O Anima, voluntate dei constituta

· Anima illa: Succurrite michi, adiuvando, ut possim stare!

· Strepitus Diaboli ad Animam illam: Fatue, fatue quid prodest tibi laborare?

· Virtutes: O plangens vox est haec maximi doloris

· Diabolus: Quae est haec potestas (Baptiste)

· Humilitas: Ego cum meis sodalibus bene scio

O vos angeli, Responsorium de angelis

Heinrich von Meißen, genannt Frauenlob ca. 1260–1318

Marienleich, Fragment aus der "Wiener Leichhandschrift"

· Ein snider sneit mir min gewant

· Als her daz wunderliche cleit

· Ich binz der sterne von Jacop

· Vil liben, tut mir ouch ein lip

· Ich binz, der ersten sache kint

· Daz wort mir von der hoe quam

· Ey, waz sich mischet vnd vnmischet

· Czwar ich binz, allir tugent nature

· Wy di done lone schone

· Balde vrone, crone, trone

· Nv lat uch lusten alzo hubschez meres

· Nv streuwet mir die blumen in myn klosen

· Ken berge clymmet noch ir nar dy geise

· Dez sigez iaspis, den daz blut vor stalte

Minne und Maria PROGRAMMTEXT

Minne – das Wort verbinden wir heute mit Liebe im Mittelalter. Dabei bezeichnete Minne im hohen Mittelalter nicht nur die Liebe zwischen Mann und Frau, sondern ganz allgemein eine tiefe emotionale und geistige Zuwendung. In ihrem Gebrauch für die Beziehung des Menschen zu Gott changiert der Begriff zwischen Nächstenliebe und Erotik.

Das Programm Minne und Maria ist der rheinischen Mystikerin Hildegard von Bingen (1089 – 1179) und dem Minnesänger Heinrich von Meißen (ca. 1260 – 1318) gewidmet. Wohl keine andere mittelalterliche Persönlichkeit ist heutzutage so bekannt und geschätzt wie die Mystikerin, Visionärin, Äbtissin, Politikerin, Musikerin und Heilige Hildegard von Bingen. Ihre Gesänge sprengen in Hinsicht auf Emotionalität und musikalische Formen die Grenzen des Gregorianischen Chorals, auch ihre Dichtung ist überschwänglich, sinnlich und energiegeladen.

Der spätmittelalterliche Dichter Heinrich von Meißen (ca. 1260 – 1318) – auch Frauenlob genannt – dichtete und komponierte für König Rudolf I. von Habsburg und wirkte an vielen anderen Fürstenhöfen. In den berühmten Illustrationen der Manessischen Handschrift (um 1310) wird er als legendärer König der Minnesänger dargestellt. 1318 stirbt Frauenlob an seiner letzten Wirkungsstätte Mainz, wo er im Dom begraben liegt. Seinen Künstlernamen Frauenlob hat er sich vermutlich als Minnesänger bei den Damen an den Fürstenhöfen verdient.

Im Programm steht eine Werkgruppe Hildegards und Frauenlobs im Vordergrund, in der Anklänge an Salomons Hohelied der Liebe zu finden sind. Dabei fließen kaleidoskopartig Naturmystik, Pflanzen-, Tier- und Edelsteinsymbolik und andere Bibelstellen in die Dichtung mit ein. Besungen werden etwa die Jungfrau Maria, aber auch andere Heilige, die zum Objekt höchster Entzückung werden. In der Sequenz O Ecclesia sieht Hildegard die Heilige Ursula in einer Hochzeit mit Jesus Christus vereint und stellt sie mit dem Bild der Kirche als Braut Christi in Beziehung. Im Mittelalter wurde die Braut des Hohelieds als Ecclesia, die personifizierte Kirche, gedeutet. Im Laufe der Zeit trat Maria als Braut Gottes immer mehr an deren Stelle. In Ordo virtutum, Hildegards Spiel der Kräfte, widersteht letztendlich die Seele den Versuchungen des Teufels.

Frauenlobs berühmtester Gedicht-Zyklus ist wohl der Marienleich, eine lyrische Großform. Der Codex Manesse überliefert uns den Leich in Textform, Melodien dazu finden sich fragmentarisch in der Wiener Leichhandschrift, die Mitte des 14. Jahrhunderts entstand. Frauenlob parodiert den Minnesang und transferiert ihn in die geistliche Welt. Er preist in Minnesang-ähnlichen Formen und Strophen die Gottesmutter, die durch die Vereinigung mit der Dreifaltigkeit neben ihrer menschlichen Natur zu einer göttlichen Instanz wird. Hier wie auch sonst im Hohen Minnesang verschwimmen die Grenzen zwischen Religiosität und Erotik. Salomos Hohelied der Liebe fließt auch hier wieder mit ein und ist ebenso Liebesdichtung wie Gotteslob.

So stehen auch Titel und Inhalt unseres Programms ganz im Geiste von Strophe XV des Marienleichs. Dort benennt Frauenlob Gott als "minnen dieb":

… Vil lieben, tut mir ouch ein liep

und merket, wie der götliche minnen diep

sleich mitten in die sele min

und trancte die mit suzekeit der süze sin …

… Ihr Lieben, tut mir den Gefallen

und seht wie der göttliche Liebesdieb

mitten in meine Seele hineinschlich

und sie mit der Süßigkeit seiner Süße tränkte …

Marienleich

"Frauenlob" ist ein Künstlername, der eigentlich nicht den Künstler, sondern sein zentrales Kunstwerk bezeichnet: Heinrich von Meißen und sein großes Preis- und Lobstück zu Ehren der Herrin (mhd. vrouwe) und Gottesmutter Maria; "Frauenlob" meint "Marien-Preis". Heinrich, im späten 13. und frühen 14. Jahrhundert wirkend, stellt dieses große Text-und-Musik-Kunstwerk in die Tradition seiner Vorbilder und überbietet doch alle Vorgänger. Er benutzt eine vorgeprägte komplizierte Form der Dichtung (den sogenannten "Leich") und steigert die formale und die inhaltliche Komplexität in erheblichem Maß.

Aufgeboten sind zehn verschiedene Strophenformen und Melodien, die jeweils vorgestellt und dann sogleich mit neuem Text wiederholt werden, wobei die Anzahl der Verse beständig anwächst (von 4 auf 36). Von diesen 20 gepaarten Strophen ("Versikel" genannt) hören wir im Konzert die letzten sieben.

Das fortwährende Überbieten findet sich auch im Inhalt: In dieser Betrachtung der Gottesmutter geht es nicht um "einfache" Aspekte wie Stationen ihres Lebens oder ihre Fürsprache für die sie verehrenden Gläubigen. Es geht – maximal abgehoben vom Irdischen – um verschiedene Zugänge zu ihrer Position als einer von Gott auserwählten Menschenfrau, die Gott zur Welt bringt. Frauenlob behandelt dieses Thema in künstlerischer Weise, indem er bildhafte Umschreibungen, Symbole, Allegorien und Traumbilder anführt und aneinanderreiht, das Publikum durch ständige Wechsel überrascht, es mit Rätseln konfrontiert und manchmal sogar provoziert. Ein Kunstwerk der Ausnahmekategorie.

Das Ensemble Per-Sonat. Johan Beckers PER-SONAT Das Ensemble Per-Sonat, gegründet 2008 von Sabine Lutzenberger, widmet sich der Musik des Mittelalters und der Renaissance aus verschiedenen Kulturkreisen. Dabei möchte es größtmögliche Authentizität mit innovativen, spannenden Aufführungen verbinden. Das Ensemble gastiert international und hat bis heute 7 CD-Aufnahmen herausgebracht. Seine Leiterin Sabine Lutzenberger ist Spezialistin für Gesang in der Alten Musik. Ihr Repertoire reicht vom frühen Mittelalter bis zum Barock, schließt aber auch zeitgenössische Werke ein.

