Donnerstag (Christi Himmelfahrt), 29. Mai 2025, 11 Uhr

Mozartsaal, Schloss Schwetzingen

Im Anschluss: Mit dem Star an der Bar, Kurfürstenstube

Sendung am Sonntag, 15. Juni 2025, 20:03 – 22 Uhr im Radioprogramm SWR Kultur und zum Nachhören auf SWRKultur.de.

Raphaela Gromes Violoncello

Julian Riem Klavier

Helene Liebmann 1795 – ca. 1869

Grande Sonate für Violoncello und Klavier B-Dur op. 11

Allegro

Adagio ma non troppo

Andante con variazioni sul "Là ci darem la mano" di Mozart

Ludwig van Beethoven 1770 – 1827

Sieben Variationen über das Duett "Bei Männern, welche Liebe fühlen" Es-Dur aus "Die Zauberflöte" WoO 46

Johannes Wiedenhofer *2005

Neues Werk. Uraufführung für Violoncello und Klavier zum Motto "Verführung"

PAUSE

Clara Schumann 1819 – 1896

Drei Romanzen für Violine und Klavier op. 22, bearb. von Julian Riem

Nr. 1: Andante molto – Animato – A tempo

Nr. 2: Allegretto. Mit zartem Vortrage

Nr. 3: Leidenschaftlich schnell

Johannes Brahms 1833 – 1897

Sonate für Violoncello und Klavier Nr. 2 F-Dur op. 99

Allegro vivace

Adagio passionato

Allegro molto

Mann und Weib und Weib und Mann PROGRAMMTEXT

Dass die Cellistin Raphaela Gromes 2023 eine CD mit dem Titel "Femmes" herausbrachte, die ausschließlich Werke weiblicher Komponistinnen enthält, hatte einen gutem Grund, denn komponierende Frauen sind aufgrund jahrhundertelanger Rollenzuweisungen im Musikleben immer noch stark unterrepräsentiert. In diesem Konzert kommt das männliche Geschlecht dazu: Ein Mann am Klavier und eine Frau am Cello spielen Musik, in der es um die Anziehungskraft zwischen Mann und Frau geht, um Verführung, Erotik, Sehnsucht, die Liebe.

Dass diese Annäherung nicht ohne Klischees abgeht, ist der Entstehungszeit der Werke geschuldet. "Bei Männern, welche Liebe fühlen, / fehlt auch ein gutes Herze nicht. / Die süßen Triebe mitzufühlen, / ist dann der Weiber erste Pflicht": So lässt Mozarts literarisch eher tiefbegabter Librettist Emanuel Schikaneder Papageno und Papagena in der Oper Die Zauberflöte singen. Sollte es im Text dieses Duettes Zeilen gegeben haben, die Ludwig van Beethoven 1801 über die Musik hinaus zur Komposition seiner (übrigens ausgesprochen partnerschaftlich konzipierten) sieben Variationen für Cello und Klavier inspirierten, dann dürften dies die beiden letzten gewesen sein, in denen uns schon der Geist von Beethovens neunter Sinfonie entgegenweht. "Mann und Weib und Weib und Mann / reichen an die Gottheit an": Beethovens Veränderungen von Mozarts Melodie wirken wie eine Folge unterschiedlicher Seelenzustände. In der Romantik hat man das Charaktervariationen genannt.

Dem größten aller Verführer, Don Giovanni, setzt die 1795 in Berlin geborene Pianistin, Sängerin und Komponistin Marie Helene Liebmann (geborene Riese) im Finale ihrer Cellosonate ein Denkmal. In ihren Variationen über Don Giovannis La ci darem la mano aus Mozarts Oper betont Liebmann stark den Duett-Charakter einer Arie, die wegen Zerlinas Einwürfen tatsächlich gar keine ist. Die Rollen von Cello und Klavier wechseln ständig, am Ende verschmelzen Verführer und Verführte, und Zerlina tut, was sie in Mozarts Oper noch verweigert. Bei Mozart ist sie zwar auch die Klügere, aber erst bei Liebmann gibt sie nach.

Ob Clara dies auch getan hat bzw. ob der junge Johannes Brahms sie überhaupt dazu bringen wollte? Wir wissen, dass Brahms nach Schumanns Selbst-Einweisung in die Endenicher Heilanstalt in dessen Haus einzog, dort das Haushaltsbuch führte, ja sogar die Kinder der Schumanns in Claras Abwesenheit betreute. In erhaltenen Briefen wird der Ton zwischen Johannes und Clara sehr vertraut. "Deine Briefe", schreibt er einmal an sie, "sind mir wie Küsse." Dabei markieren die beiden Werke von Clara Schumann und Johannes Brahms in diesem Konzert etwa den Zeitraum dessen, was eine – wie auch immer geartete – Beziehung gewesen ist. Claras Drei Romanzen entstanden 1853, also ein Jahr vor dem ersten Besuch des gerade 20-Jährigen Brahms bei den Schumanns; Brahms komponierte seine F-Dur-Cellosonate 1886, also zwei Jahre, bevor er mehrere Päckchen mit Briefen im Rhein versenkte, die ihm Clara zurückgegeben hatte. Den Großteil ihrer eigenen Briefe hat Clara selbst verbrannt. Und Brahms‘ Sonate verarbeitet nicht die Erlebnisse mit Clara, sondern die Abweisung durch eine andere Frau, die von ihm verehrte Altistin Helene Spieß. In der ersten ihrer Romanzen greift Clara das Hauptthema aus der ersten Violinsonate ihres Mannes auf. Und Brahms deutet im Andante seiner Sonate an, dass sich ein partnerschaftlicher Dialog auf Augenhöhe nur mit Feinheit, Flexibilität und der Bereitschaft zu Kompromissen erreichen lässt.

Vielleicht war Brahms einfach kein guter Verführer. Ob Johannes Wiedenhofer ein besserer wird, muss sich erst zeigen, schließlich ist dieser Komponist erst 19 Jahre alt. Seine Musik ist aber verführerisch – wie könnte es sonst sein, dass seine Werke schon von den ersten Orchestern (u. a. vom BR-Sinfonieorchester unter Simon Rattle) aufgeführt werden? Für die Schwetzinger SWR Festspiele hat Wiedenhofer ein Stück geschrieben, das eine Sage der Amazonas-Indianer aufgreift: Erzählt wird die nächtliche Verwandlung des Amazonasdelfins (Boto) in einen jungen Mann, der eine magische Anziehungskraft auf junge Mädchen ausübt. Nach seinem erfolgreichen Verführungstanz muss er jedoch am Morgen wieder in den Fluss zurückkehren. Das Stück entführt die Zuhörer entlang dieser Bilder in eine märchenhaft glitzernde Klangwelt. Traditionelle Rhythmen und Motive treffen dabei auf neue Effekte und Klangfarben. Wir sind gespannt!

Die Cellistin Raphaela Gromes wildundleise.de Raphaela Gromes, Violoncello Raphaela Gromes hat mit klug zusammengestellten Programmen und spannenden Ersteinspielungen früh auf sich aufmerksam gemacht und sich zahlreiche renommierte Preise erspielt. Das Klassik-Magazin Rondo bezeichnet sie als "wohl erfolgreichste deutsche Cellistin der Gegenwart". Als Solistin ist sie international gefragt, und mit dem Pianisten und Arrangeur Julian Riem bildet sie ein festes Kammermusik-Duo. Außerdem setzt sich Gromes für vergessene Werke ein: Ihr Album Femmes mit Werken von 23 Komponistinnen aus fünf Jahrhunderten stand monatelang an der Spitze der deutschen Klassik-Charts. Seit 2016 ist sie Exklusivkünstlerin bei Sony Classical. Julian Riem Julian Riem, Klavier Der Münchner Pianist und Arrangeur Julian Riem studierte u. a. bei Michel Béroff in Paris und bei Rudolf Buchbinder in Basel. Als Solist, Kammermusiker und Liedbegleiter konzertiert er regelmäßig in Europa, Japan und den USA. Mit der Cellistin Raphaela Gromes bildet er ein festes Duo, das bisher fünf CDs (bei Sony Classical) veröffentlicht hat. Daneben tritt er regelmäßig u. a. mit Markus Wolf, Christoph Poppen, Isabelle van Keulen Carolina, Ulrich und Juliane Banse auf. Riem setzt sich auch für moderne und zeitgenössische Komponisten ein. Seit einigen Jahren arrangiert er klassische Werke für neue Besetzungen, um ihnen neue klangliche Perspektiven und mehr Aufmerksamkeit zu geben.

