Donnerstag (Christi Himmelfahrt), 29. Mai 2025, 19:30 Uhr

Mozartsaal, Schloss Schwetzingen

Sendung am Sonntag, 8. Juni 2025, 20:03 – 22 Uhr im Radioprogramm SWR Kultur und zum Nachhören auf SWRKultur.de.

FRANZ ENSEMBLE

Hans Christian Aavik Violine

Yuko Hara Viola

Tristan Cornut Violoncello

Juliane Bruckmann Kontrabass

Mathis Stier Fagott

Maximilian Krome Klarinette

Maciej Baranowski Horn

Kiveli Dörken Klavier

Franz Schubert 1797 – 1828

Trio für Violine, Viola und Violoncello B-Dur D 471

Keno Hankel *1991

Eine aus Tausendundeine Nacht. Cliffhanger-Suite für Kammermusik-Oktett

PAUSE

Nikolai Rimski-Korsakow 1844 – 1908

Scheherazade. Sinfonische Suite nach Tausendundeiner Nacht für Orchester op. 35, bearb. für Klavier, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Klarinette, Horn und Fagott von Jonathan Keren

Das Meer und Sindbads Schiff

Die Geschichte vom Prinzen Kalender

Der junge Prinz und die junge Prinzessin

Feier in Bagdad – Das Meer – Das Schiff zerschellt an einer Klippe unter einem bronzenen Reiter

Scheherazade PROGRAMMTEXT

Stellen Sie sich das mal vor: Sie sollen hingerichtet werden, doch bevor das Beil fällt, dürfen Sie noch ein Märchen erzählen. Sie fangen also an, der Schweiß rinnt Ihnen von der Stirn. Sie reden und reden. Sie erzählen von Prinzen, Feen und Seeräubern, von Abenteuern und von der Liebe in Geschichten, Fabeln, Gedichten, Tragödien, Komödien und Anekdoten, deren Personal und Handlungsstränge vielfach miteinander verwoben sind. Sie reden so lange, bis Ihren Zuhörern die Augen zufallen. Weil Ihre Erzählungen so spannend sind, gewährt man Ihnen Aufschub, am nächsten Abend erzählen Sie weiter, und so entstehen mehr als 550 Geschichten für tausendundeine letzte Lebensnacht, der immer noch eine weitere folgt. Was für eine Vorstellung, was für ein Rahmen! In der Wirklichkeit der Märchen aus Tausendundeiner Nacht ist alles noch viel, viel schlimmer. Dort hat der Sultan Schahryâr, weil seine Gemahlin ihn mit einem Sklaven betrog, nämlich beschlossen, sich am weiblichen Geschlecht insgesamt zu rächen. Deshalb heiratet er täglich eine neue Frau und bringt diese dann am nächsten Morgen um (darüber, wie die Frauen ihre letzten Nächte empfanden, ist nichts überliefert). Auch Scheherazade wird zur Hochzeit gezwungen. Fortan erzählt sie um ihr Leben, und nach tausendundeiner Nacht ist der Sultan von ihrer Treue überzeugt und lässt sie am Leben.

Die Anthologie ist eines der bekanntesten Bücher der Literaturgeschichte, und der russische Komponist Nikolai Rimski-Korsakow hat 1888 daraus eines der größten Erfolgsstücke der klassischen Musik gemacht. Die sinfonische Suite Scheherazade ist ein Klangfest zum Preis der menschlichen Fantasie. Auch hier beendet die Titelheldin jeden Abend geschickt mit einem Erzähltrick, den man heute als "Cliffhanger" bezeichnet: einem spannenden Moment, der einer Dominante in der Musik gleichkommt, sich aber erst am nächsten Tag, bei Fortsetzung der Geschichte, auflösen wird.

Zunächst hat der Komponist den vier Sätzen seiner Suite programmatische Titel gegeben. Das Meer und Sindbads Schiff, Die Geschichte vom Prinzen Kalender, Der junge Prinz und die junge Prinzessin hatte er die ersten drei Sätze betitelt, als letzter Satz folgte Feier in Bagdad. Das Meer. Das Schiff zerschellt an einer Klippe unter einem bronzenen Reiter. Später hat Rimski-Korsakow diese Titel zurückgezogen und den Sätzen nur noch die entsprechenden Tempoangaben vorangestellt. Er wollte die Fantasie der Zuhörenden nicht einengen. Außerdem empfand er selbst sein Stück nicht in erster Linie als Programmmusik und legte Wert darauf, dass die Motive im Stück keine konkreten Figuren oder Handlungen beschreiben, also nicht als Leitmotive verwendet werden, sondern wechselnden Aktionen und Stimmungen zugeordnet sind. Nur die Funktion der Solovioline ist unbestritten: Sie ist die Stimme Scheherazades, süß, verführerisch, klug, und sie hebt immer von Neuem mit einem "Es war einmal" an.

In diesem Konzert ist Nikolai Rimski-Korsakows Scheherazade in einer Bearbeitung von Jonathan Keren zu hören, der das Orchesterstück für die besondere Besetzung des Franz Ensembles umgeschrieben hat, also für je vier Blas- und Streichinstrumente mit Klavier. Herauskommen sollte allerdings nicht einfach ein gemischtes Kammermusikstück, sondern Keren wollte die Instrumente so einsetzen, "dass sie der Musik am besten dienen". Was bedeutet "Loyalität" gegenüber der ursprünglichen Musik? Das war für Keren die zentrale Frage. Seine Antwort: Treue zur Originalmusik bedeutet vor allem, deren dramatische und emotionale Wirkung zu erhalten – auch wenn man deshalb gelegentlich auch mal die Techniken erweitern oder das Originalmaterial verändern bzw. ergänzen muss.

Jonathan Kerens Bearbeitung von Nikolai Rimski-Korsakows Scheherazade wird flankiert von einem neuen Werk, das sich auf die sinfonische Suite bezieht und die Oktett-Besetzung von Jonathan Kerens Bearbeitung übernimmt. Eine aus Tausendundeine Nacht heißt das Stück des Komponisten Keno Hankel, der den Titel so erklärt: "Jeden Abend würden ja immer zwei Märchen kommen; das Ende des vorangegangenen und der Großteil des nächsten, bis Scheherazade die Erzählung unterbricht. Musikalisch verfolge ich aber eine kohärente Entwicklung und verfrachte erst nachträglich das Ende an den Anfang. Das heißt, das vorige Ende ist thematisch dasselbe wie das im Stück entwickelte. Man soll auch merken, dass das so ist, dass also als logische Konsequenz das neue Ende wieder in den neuen Anfang zurückführen müsste. Das verweist auf das Schablonenhafte des Cliffhanger-Prinzips an sich. Und ist deshalb eben nur eine beispielhafte der Tausendundeine Nacht, die keine konkrete Märchenvorlage braucht."

Da sind sie also wieder, die Cliffhanger aus der Rahmenhandlung der Märchensammlung. Für Hankel waren sie die Ausgangsidee. Sein Stück wächst und wächst – bis hin zu einem großen Fortissimo-Teil. Den hat der Komponist dann "wie mit einer Schere abgeschnitten" und an den Anfang versetzt. "Dadurch beginnt das Werk im größten Spannungsmoment. Im Finale führt das Stück wieder dorthin zurück, erreicht aber nicht diesen einen Moment, in dem er eigentlich wieder einsetzen müsste. Das löst den großen Cliffhanger aus."

Hankels Musiksprache ist bildlich, denn er will "das Unterbewusste adressieren". Es gibt humorvolle Passagen – etwa, wenn er zum "Mickey-Mousing" greift, einer Kompositionstechnik, die man aus Hollywood-Zeichentrickfilmen kennt. Grundlage ist eine erweiterte Dur-Moll-Harmonik mit Jazz-Harmonie-Elementen und gelegentlich modalen Stellen oder Clustern. Eine abstrakte Klangsprache, so Keno Hankel, "würde nicht die Bilder entstehen lassen, die ich mir wünsche. Ich versuche, das Unterbewusste so anzusprechen, wie es auch Rimski-Korsakow macht – zum Beispiel im Sindbad-Satz: Da erscheint ein bedrohliches Thema zunächst in den tiefen Bläsern, dann kommen nur fünf leise Akkorde, und allein diese Akkorde bilden schon eine eigene Welt – nur durch ihre Spannung untereinander und durch die Frage, wo die Töne und Harmonien hinstreben."

Und wie passt Schuberts frühes Streichtrio in B-Dur zu alledem? Es entstand 1816/17 und blieb unvollendet. Vollständig erhalten ist nur der erste (Allegro-)Satz, der stark an die Musik Mozarts und Haydns erinnert. Das anschließende Andante ist ein Torso aus 39 Takten. Warum Schubert die Komposition abbrach, ist nicht bekannt. Wohl aber wissen wir, dass Unvollendetes die Fantasie beflügelt. So wie die Märchenerzählungen von Tausendundeiner Nacht. Also: Einsteigen, Augen zu, los geht die Reise. Es war einmal . . .

franz ensemble Pressestelle Ervis Zika FRANZ ENSEMBLE Im Franz Ensemble erarbeiten Preisträger:innen des ARD-Musikwettbewerbs, Professor:innen, künstlerische Leiter:innen renommierter Festivals, erfolgreiche Solist:innen oder Kammermusiker:innen gemeinsam das umfangreiche Repertoire ausgefallener und größer diemensionierter Kammermusikwerke. Namenspatron ist Franz Schubert, dessen Oktett den Musiker:innen ihre Kernbesetzung vorgab. Das Ziel: Konventionen hinterfragen, Regeln auflockern, frei und wandelbar sein und – vom intimen Trio bis zum orchestralen Oktett – Extreme feiern.

