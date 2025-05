INHALT

Sonntag, 25. Mai 2025, 16 Uhr

Jagdsaal, Schloss Schwetzingen

Sendung am Montag, 2. Juni, 20:03 –22 Uhr im Radioprogramm SWR Kultur und zum Nachhören auf SWRKultur.de

Aurora Marthens Sopran

Ilyes Boufadden Adloff Oboe

Alexander Warenberg Cello

Haesue Lee Viola

Johannes Obermeier Klavier

Ludwig van Beethoven 1770 – 1827

Zwölf Variationen über das Thema "Ein Mädchen oder Weibchen" aus "Die Zauberflöte" WoO 46 op. 66

Dora Pejačević 1885 – 1923

Drei Gesänge für Sopran und Klavier op. 53

Nr. 1: Venedig

Nr. 2: Vereinsamt

Nr. 3: Der Einsamste

Charles Martin Loeffler 1861 – 1935

Zwei Rhapsodien für Oboe, Viola und Klavier

L'étang

La cornemuse

PAUSE

Wolfgang Amadeus Mozart 1756 – 1791

Arie "Martern aller Arten" aus "Die Entführung aus dem Serail",

bearb. für Oboe und Klavier



Arie "Dies Bildnis ist bezaubernd schön" aus "Die Zauberflöte", bearb. für Oboe und Klavier

Alfredo Carlo Piatti 1822 – 1901

"La Sera Notturno" für Sopran, Violoncello und Klavier

Hector Berlioz 1803 – 1869

"La Captive" für Mezzosopran, Violoncello und Klavier op.12 Nr. 6

August Klughardt 1847 – 1902

"Schilflieder". Fünf Phantasiestücke nach Gedichten von Nikolaus Lenau für Oboe, Viola und Klavier op. 28

Nr. 1: Langsam, träumerisch

Nr. 2: Leidenschaftlich erregt

Nr. 3: Zart, in ruhiger Bewegung

Nr. 4: Feurig

Nr. 5: Sehr ruhig

Adel verpflichtet, Ruhm ebenso. Die Preisträger des ARD-Wettbewerbs jedenfalls verstehen ihre Auszeichnungen als Aufforderung und ergänzen bekanntes Repertoire auch in diesem Programm durch Neues und (noch) Unentdecktes. Das beginnt, ganz vorsichtig, damit, dass Instrumente singen. Und zwar Arien Mozarts, des größten Sängers unter den Komponisten. Die Oboe nimmt sich der verzweifelten Konstanze an, die sich in Die Entführung aus dem Serail von ihrem geliebten Belmonte derart verlassen wähnt, dass ihr keine andere Tonart übrigbleibt als das melancholisch verdunkelte g-Moll (Martern aller Arten). Das Rohrblattinstrument schlüpft auch in die Rolle des Tamino, der sich in der Zauberflöte unsterblich in das Bild Paminas verliebt (Dies Bildnis ist bezaubernd schön). Das Cello wiederum verwandelt sich in Papageno, der Ein Mädchen oder Weibchen an seiner Seite herbeisehnt. Wobei in diesem Fall Beethoven dafür sorgt, dass es bei der lustigen Melodie des Vogelfängers allein nicht bleibt: Zusammen mit dem Klavier muss das Cello sich durch so viel Aberwitziges hindurch variieren, dass in dieser Version durchaus von einer zweiten Feuer- und Wassertaufe die Rede sein kann. Dabei entdecken wir beim weiten Weg durch die entlegensten Tonarten auch die Nachtseite des Heiteren.

Ebenso janusköpfig ist das Lied, das Hector Berlioz als Stipendiat des begehrten Prix de Rome 1832 verfasste: In La Captive durchsetzt er die Romanze einer schönen Gefangenen, die der Dichter Victor Hugo wenige Jahre zuvor in seiner Sammlung Orientales entworfen hatte, mit psychologisierenden Momenten. Die einprägsame Melodie würmelt sich allerdings unaufhaltsam mitten hinein in unsere Ohren – "das ist", soll der römische Akademiedirektor laut Berlioz‘ nicht besonders ironiefreien Memoiren nach der Aufführung geklagt haben, "zum Verrücktwerden! Den neuen Diener werde ich nur unter der ausdrücklichen Bedingung engagieren, dass er Die Gefangene nicht singen kann."

Zu den Vergessenen gehört auch der 1861 in Berlin geborene US-Amerikaner Charles Martin Loeffler, in dessen Werken sich Spuren von Debussy, Franck und Chausson finden, aber auch ein wenig osteuropäische Folklore. Die Klangbilder in den 1905 komponierten zwei Rhapsodien für Oboe, Viola und Klavier beschreiben erst einen Teich (L‘étang), dann einen Dudelsack. (Cornemuse). Die für dieselbe Besetzung komponierten Schilflieder des Wagner-Fans und (u. a.) Weimarer Hofkapellmeisters August Klughardt duften nach Fauré, träumen Schumann hinterher, sind aber Franz Liszt gewidmet; Letzteres wird vor allem der Pianist bestätigen, der hier auf sehr virtuose Weise gefordert ist.

Auch Alfredo Piatti, Jahrgang 1922, war von Liszt schwer beeindruckt, ja ist sogar gemeinsam mit ihm aufgetreten. Zu Lebzeiten war Piatti ein so berühmter Cellist, dass kein Geringerer als Mendelssohn eigens für ihn ein Solokonzert schreiben wollte. Dazu ist es, weil Mendelssohn nicht so alt wurde wie der erst mit 79 Jahren verstorbene Italiener, nicht gekommen. Dafür hat Piatti aber selbst komponiert. Dass La Sera für Sopran, Cello und Klavier das Wort Notturno als Zusatz wie als Gattungsbezeichnung im Titel trägt, mag man als Pleonasmus abtun – oder aber als Zeichen dafür werten, dass es hier in ganz besonderer Weise um Nächtliches gehen soll. Und, natürlich, um die Sehnsucht: "Ich liebe die sterbende Stunde des Tages", seufzt die Sopranistin in der ersten Zeile des vertonten Gedichtes. Das stammt übrigens von Andrea Maffei, dem Librettisten von Verdis Literaturopern Macbeth und I Masnadieri (Die Räuber), ist ziemlich sentimental und am Ende getränkt von Todessehnsucht.

Für die womöglich spannendste Entdeckung des Abends dürfte aber die 1885 geborene Tochter eines kroatischen Grafen und einer ungarischen Baronin sorgen. Dora Pejačević, sehr gebildet, sprachlich hochbegabt, lebte überwiegend in Dresden und München. Sie komponierte bis zu ihrem frühen Tod mit erst 37 Jahren eine Musik, die sich ausgesprochen kreativ (und mit vielen Anklängen an Rachmaninow) zwischen Spätromantik und Moderne herumtreibt und sogar den ansonsten ziemlich misogynen Arnold Schönberg beeindruckte. Die Gesänge op. 53, Vertonungen von drei Gedichten Friedrich Nietzsches, wirken wie Skizzen über die Lebens- und Geisteswelt der Komponistin. "Wes harrest du?" ist die Schlussfrage von "Der Einsamste". Und fast drohend endet "Vereinsamt": "Weh dem, der keine Heimat hat!" Dora Pejačević vertont die Verse mit einer Intensität und Dringlichkeit, als sei sie selbst ihre Autorin. Adel kann auch einsam machen.

Die Sopranistin Aurora Marthens Daniel Delong Aurora Marthens, Sopran Die finnische Sopranistin Aurora Marthens tritt nach zahlreichen Wettbewerbserfolgen u. a. an der Wiener Staatsoper (Ensemblemitglied seit 2022), am Teatro Massimo Palermo und an der Oper Helsinki auf. Nach Mozarts Donna Anna wird sie dort ihr Debüt als Elisabeth in Wagners Tannhäuser geben. Weitere Rollen sind u. a. Verdis Violetta und Mozarts Konstanze. Daniel Delang Ilyes Boufadden Adloff, Oboe Ilyes Boufadden Adloff ist Solooboist des Orchestre de Chambre de Paris. Preise bei renommierten Wettbewerben haben nach seinem Studium in Romainville und Paris seine Karriere befördert. Als Solist ist er u. a. mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem Münchner Kammerorchester, dem Orchestre National de France, dem Orchestre de Paris und dem London Symphony Orchestra aufgetreten und ist ein gefragter Kammermusiker. Der Cellist Alexander Warenberg Daniel Delang Alexander Warenberg, Cello Der niederländische Cellist Alexander Warenberg hat in Amsterdam und an der Berliner Barenboim-Said-Akademie studiert und erspielte sich erste Preise u. a. beim Britten Concours und beim Prinses Christina Concours in den Niederlanden. Warenberg tritt als Solist und Kammermusiker auf internationalen Bühnen auf. Engagements als Kammermusiker haben ihn u. a. mit Menahem Pressler, Denis Kozhukhin, Gil Sharon und Lucas Jussen zusammengebracht. Daniel Delang Haesue Lee, Viola Haesue Lee gab als Zwölfjährige ihr Debüt in der Carnegie Hall, danach ist sie als Solistin u. a. mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem Münchner Kammerorchester und dem Philadelphia Orchestra aufgetreten. Als leidenschaftliche Kammermusikerin musiziert sie gemeinsam mit namhaften Künstlern wie Tabea Zimmermann, Nobuko Imai, Peter Wiley und Lynn Harrell. Lee hat am Curtis Institute of Music und in Berlin bei Tabea Zimmermann studiert. Daniel Delang Johannes Obermeier, Klavier Johannes Obermeier hat nach seiner musikalischen Ausbildung als Jungstudent in den Fächern Saxophon und Klavier in München zunächst BWL studiert. 2019 folgte dort ein Studium von Klavier und Komposition. Er ist als Solist wie als Kammermusiker mit Partnern wie etwa Janina Fialkowska, Volker Banfield, Ian Bostridge, Gerold Huber, Peter Michael Hamel, Joshua Weilerstein, Yaron Rosenthal, Christian Lauba, Mark Andre und Minas Borboudakis gefragt. Als Komponist hat er 2023 sein erstes abendfüllendes Musiktheater „Five“ uraufgeführt.

