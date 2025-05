INHALT

Samstag, 24. Mai 2025, 16 Uhr

Jagdsaal, Schloss Schwetzingen

Sendung am Freitag, 30. Mai, 13:05 – 15 Uhr im Radioprogramm SWR Kultur und zum Nachhören auf SWRKultur.de

Aurora Marthens Sopran

Ilyes Boufadden Adloff Oboe

Alexander Warenberg Violoncello

Haesue Lee Viola

Johannes Obermeier Klavier

Amy Beach 1867 – 1944

Drei Stücke für Violine und Klavier op. 40, Fassung für Violoncello und Klavier

Nr. 1: La captive

Nr. 2: Berceuse

Nr. 3: Mazurka

Paul Hindemith 1895 – 1963

Die Serenaden. Kleine Kantate nach romantischen Texten für Sopran, Oboe, Viola und Cello op. 35

Barcarole

An Phyllis: Toccata - Corrente

Nur Mut

Duett

Der Abend

Der Wurm am Meer

Trio

Gute Nacht

Antonín Dvořák 1841–1904

Zigeunermelodien. Liederkreis op. 55 B 104. Fassung für Sopran, Violoncello und Klavier

Mein Lied ertönt, ein Liebespsalm

Ei, wie mein Triangel wunderherrlich läutet

Rings ist der Wald so stumm und still

Als die alte Mutter (mich noch lehrte singen)

Reingestimmt die Saiten

In dem weiten, breiten, luft'gen Leinenkleide

Darf des Falken Schwinge

PAUSE

Johann Christian Cannabich 1731 – 1798

Duett Nr. 6 für Oboe und Viola D-Dur

César Franck 1822 – 1890

Le Sylphe. Lied für Sopran, Violoncello und Klavier FWV 73

Johannes Brahms 1833 – 1897

Trio für Klarinette, Violoncello und Klavier a-Moll op. 114, Fassung für Viola, Violoncello und Klavier

Allegro

Adagio

Andantino grazioso

Allegro

Einstand I PROGRAMMTEXT

Wer an Lampenfieber leidet, dem helfen weder Aspirin noch kühle Wadenwickel. Psychologen ordnen das Phänomen den sozialen Angststörungen zu, sehen es aber, da der aufgebaute Erwartungsstress nur vorübergehend auftritt, als nicht behandlungsbedürftig an. Und betonen: Lampenfieber kann durchaus leistungsfördernd wirken, weil es den Befallenen physisch und mental in eine optimale Startposition versetzt.

Paul Hindemiths Gattin Gertrud Rottenberg galt als unrettbares Opfer ihrer Auftrittsangst. Dass die Sängerin, Cellistin und Schauspielerin dennoch 1924 in Frankfurt bei der Uraufführung der "kleinen Kantate" mitwirkte, die ihr Mann ihr zur Hochzeit geschenkt hatte, ja dabei sogar die exponierte Sopranpartie übernahm, dürfte Paul Hindemith zu verdanken sein, der in Die Serenaden selbst die Bratsche spielte. Das stark barockisierende Stück schließt mit innigen melodischen Umarmungen von Bratsche und Sopran – und mit einer augenzwinkernden Frage, die schon dem Autor des vertonten Gedichtes Gute Nacht, Siegfried August Mahlmann, auf der Seele brannte: "Ach, wann schließt in meinen Armen sich dein blaues Auge zu?"

Falls eine Musikerin oder ein Musiker an diesem Abend voller Nachwuchstalente unter Lampenfieber leiden sollte, mag Hindemith hilfreich sein. Auch Beifall ist therapeutisch wirksam. Und der Preisgewinn beim renommierten ARD-Wettbewerb gibt mächtig Rückenwind. Ansonsten tut es gut, einfach Musikant zu sein – etwa so, wie es dem Klischee entsprechend böhmische Instrumentalisten gewesen sind. Und Antonín Dvorák. "Reingestimmt die Saiten! Bursche, tanz' im Kreise. Heute froh, überfroh noch heute, morgen trüb' nach alter Weise!" So beginnt eines der Lieder, die Dvorák 1880 unter dem Titel Zigeunermelodien über Gedichte von Adolf Hejduk veröffentlicht hat – in deutscher Sprache, denn der Sänger der Uraufführung war der damals vielbejubelte Wiener Tenor Gustav Walter. Die Texte sind gespickt mit romantischen Sinti-Klischees. Die rhythmisch markante und vollständig unsentimentale Musik jedoch reißt einen so sehr mit, dass man das kaum wahrnimmt – und sich sogar die Frage verkneift, ob der Titel heute nicht politisch korrekt "Melodien mobiler ethnischer Minderheiten" heißen müsste.

Womit wir – Gedankensprung über die Zigeunerlieder – bei Brahms angelangt wären und bei der Tatsache, dass dieser das angekündigte Ende seiner Komponistenlaufbahn aufschob. Wegen eines Klarinettisten! Für Richard Mühlfelds weich tönendes Instrument, das Brahms gerne zärtlich als "Fräulein Klarinette" titulierte, schrieb er vier abgeklärte, stille Spätwerke. Dass der Erstdruck seines Klarinettentrios op. 114 die Möglichkeit einräumt, die Klarinette durch eine Bratsche zu ersetzen, haben zahllose Bratscherinnen und Bratscher als Freibrief zur Repertoire-Erweiterung verstanden. Gut so, schließlich ist deren klangschönes Instrument allzu oft (und immer zu Unrecht!) als Ostfriese unter den Instrumentalisten verlacht worden. A propos, kennen Sie den: Vor dem Konzert stupst ein Bratscher seinen Kollegen an: "Die Kollegen stimmen!" Darauf der andere: "Wieso, hast du sie gezählt?"

Aber vergessen wir nicht festzustellen, dass in Brahms' Trio alles mit allem zusammen zusammenhängt. Das schlichte Hauptthema des ersten Satzes wird zur Quelle zahlreicher motivischer Ableitungen. Arnold Schönberg hat diese Kompositionsweise der fortlaufenden Veränderung "entwickelnde Variation" genannt, und die Abneigung gegenüber einfachen Wiederholungsmustern, die sich in ihr manifestiert, ist Voraussetzung auch für seine Zwölftontechnik geworden.

Von dieser unbehelligt, hat die US-amerikanische Komponistin Amy Beach etwa 300 spätromantisch getönte Werke hinterlassen, durfte die meisten zu Lebzeiten ihres Mannes aber nur unter dessen Initialen veröffentlichen. Heute gilt Beach als eine Pionierin der Frauenbewegung in den USA. Aus dem hochexpressiven ersten Satz ihrer Drei Kompositionen für Violine und Klavier von 1898, die sie 1903 für Cello und Klavier bearbeitete, mag man Beachs Kampf gegen männliche Machtstrukturen und die Unterdrückung weiblicher Kreativität heraushören: Bezeichnenderweise trägt dieser Satz den Titel La Captive, also Die Gefangene. Danach geht es eher folkloristisch zu. Die Synkopen und pentatonischen Passagen in der Berceuse erinnern an Dvořák, und das spritzige Mazurka-Finale benutzt den typischen Bordun-Bass dieser Tanzform als Trampolin für einen Absprung, der immer punktgenau auf der zweiten Taktzeit erfolgt. Lampenfieber? Keine Chance.

Die Sopranistin Aurora Marthens Daniel Delong Aurora Marthens, Sopran Die finnische Sopranistin Aurora Marthens tritt nach zahlreichen Wettbewerbserfolgen u. a. an der Wiener Staatsoper (Ensemblemitglied seit 2022), am Teatro Massimo Palermo und an der Oper Helsinki auf. Nach Mozarts Donna Anna wird sie dort ihr Debüt als Elisabeth in Wagners Tannhäuser geben. Weitere Rollen sind u. a. Verdis Violetta und Mozarts Konstanze. Daniel Delang Ilyes Boufadden Adloff, Oboe Ilyes Boufadden Adloff ist Solooboist des Orchestre de Chambre de Paris. Preise bei renommierten Wettbewerben haben nach seinem Studium in Romainville und Paris seine Karriere befördert. Als Solist ist er u. a. mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem Münchner Kammerorchester, dem Orchestre National de France, dem Orchestre de Paris und dem London Symphony Orchestra aufgetreten und ist ein gefragter Kammermusiker. Der Cellist Alexander Warenberg Daniel Delang Alexander Warenberg, Cello Der niederländische Cellist Alexander Warenberg hat in Amsterdam und an der Berliner Barenboim-Said-Akademie studiert und erspielte sich erste Preise u. a. beim Britten Concours und beim Prinses Christina Concours in den Niederlanden. Warenberg tritt als Solist und Kammermusiker auf internationalen Bühnen auf. Engagements als Kammermusiker haben ihn u. a. mit Menahem Pressler, Denis Kozhukhin, Gil Sharon und Lucas Jussen zusammengebracht. Daniel Delang Haesue Lee, Viola Haesue Lee gab als Zwölfjährige ihr Debüt in der Carnegie Hall, danach ist sie als Solistin u. a. mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem Münchner Kammerorchester und dem Philadelphia Orchestra aufgetreten. Als leidenschaftliche Kammermusikerin musiziert sie gemeinsam mit namhaften Künstlern wie Tabea Zimmermann, Nobuko Imai, Peter Wiley und Lynn Harrell. Lee hat am Curtis Institute of Music und in Berlin bei Tabea Zimmermann studiert. Daniel Delang Johannes Obermeier, Klavier Johannes Obermeier hat nach seiner musikalischen Ausbildung als Jungstudent in den Fächern Saxophon und Klavier in München zunächst BWL studiert. 2019 folgte dort ein Studium von Klavier und Komposition. Er ist als Solist wie als Kammermusiker mit Partnern wie etwa Janina Fialkowska, Volker Banfield, Ian Bostridge, Gerold Huber, Peter Michael Hamel, Joshua Weilerstein, Yaron Rosenthal, Christian Lauba, Mark Andre und Minas Borboudakis gefragt. Als Komponist hat er 2023 sein erstes abendfüllendes Musiktheater „Five“ uraufgeführt.

Haben Sie Interesse an weiteren Konzerten der Schwetzinger SWR Festspiele? Diese finden Sie in unserem Festspielkalender.

