Mike Svoboda, Posaune & Komposition

Als Posaunist, Komponist und Pädagoge in Personalunion gehört Mike Svoboda zu den originellsten Musikerpersönlichkeiten unserer Zeit. Konsequent setzt er sich für die Erweiterung des Repertoires ein und brachte Hunderte von Werken zur Uraufführung, darunter u. a. die Canzona per sonare für Altposaune und zwei Orchestergruppen von Wolfgang Rihm bei den Schwetzingen SWR Festspielen 2002. Svoboda gastierte zuletzt als Dirigent bei den Festspielen 2019 mit seinem Werk Once Around the World für Grammophon, Animationsfilm und Orchester. In seinen Kompositionen schafft er unerwartete Verbindungen von Traditionellem und Zeitgenössischem und eröffnet dem Publikum neue Zugänge zur Musik. Mit Anne-May Krüger wurde 2019 die Kammeroper Die Katze, die ihre eigenen Wege ging am Landestheater Linz uraufgeführt.

Johanna Zimmer, Sopran

Johanna Zimmer ist sowohl als Oratorien- und Liedsängerin als auch im Bereich der Neuen Musik eine gefragte Interpretin und gastierte u. a. an der Deutschen Oper Berlin sowie an den Opernhäusern von Oslo, Antwerpen und Gent. Nach ihrem Kirchenmusikstudium studierte sie Gesang bei Renée Morloc. 2011 begann sie ihre Tätigkeit als festes Mitglied im SWR Vokalensemble, die sie zwischenzeitlich für ein fünfjähriges Intermezzo als hohe Sopranistin der Neuen Vocalsolisten Stuttgart unterbrach. Rundfunkmitschnitte, CD-Produktionen und Fernsehaufzeichnungen dokumentieren ihre vielfältige künstlerische Tätigkeit.

Einat Aronstein, Sopran

Einat Aronstein kommt aus Israel. Schon als Jugendliche und Studentin wirkte sie in vielen Produktionen der Israeli Opera mit. Später folgten Auftritte am Staatstheater Wiesbaden, am Cameri Theater Tel Aviv, am Stadttheater Fürth, in der Bundeskunsthalle Bonn, im Luxemburger Théâtre d’Esch, im Museum der Moderne Salzburg, in Krakau, bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik, dem Festival Classique Den Haag und dem englischen Aldeburgh Festival. Als Solistin wurde sie von namhaften Orchestern und Barockensembles verpflichtet, darunter das Israel Philharmonic Orchestra, das Philharmonische Orchester Den Haag, das Jerusalem Symphony Orchestra und das Jerusalem Baroque Orchestra.

Anne-May Krüger, Mezzosopran

Anne-May Krüger hat früh einen Schwerpunkt auf zeitgenössische Musik gelegt. Als Gast ist sie am Oldenburgischen Staatstheater, am Theater Augsburg, am Nationaltheater Mannheim und am Theater Basel aufgetreten, außerdem bei den Bad Hersfelder Opernfestspielen und beim Lucerne Festival. Sie hat mit den Ensembles Recherche, Ascolta und Gelberklang zusammengearbeitet. Seit 2013 ist sie Mitglied des Ensembles Aequatuor. Komponisten wie Hans Tutschku, Kurt Schwertsik, Mike Svoboda, Karola Obermüller und Peter Gilbert haben Werke für ihre Stimme geschrieben. Regelmäßig gastiert Anne-May Krüger bei renommierten Festivals insbesondere der Neuen Musik.

Michael Kiedaisch, Schlagzeug

Michael Kiedaisch arbeitet als Musiker und Komponist im Spannungsfeld zwischen Neuer Musik, improvisierter Musik und Jazz. Er liebt die Zusammenarbeit mit komponierenden Improvisatoren bzw. improvisierenden Komponisten wie etwa Mike Svoboda, Stefano Scodanibbio, Michael Riessler und Scott Roller. Als Komponist und/oder als Interpret war er beteiligt an zahlreichen Bühnen- und Hörspielproduktionen. Eigene Projekte, die Zusammenarbeit mit Ensembles, Studioarbeit, Workshops und Lehrtätigkeiten in Stuttgart und Witten/Herdecke ergänzen sein Arbeitsfeld.