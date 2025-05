INHALT

Termin

Besetzung

Programm

Programmtext

Interpreten

Festspielkalender

Service

Mittwoch, 28. Mai 2025, 19:30 Uhr

Rokokotheater, Schloss Schwetzingen

Einführung mit Susanne Benda, um 18:30 Uhr, Kammermusiksaal

Im Anschluss: Mit dem Star an der Bar, Kurfürstenstube

Sendung am Mittwoch, 11. Juni 2025, 13:05 – 15 Uhr im Radioprogramm SWR Kultur und zum Nachhören auf SWRKultur.de.

Raphaela Gromes Violoncello

Julian Riem Klavier



SIGNUM SAXOPHONE QUARTET

Blaž Kemperle Sopransaxophon

Jacopo Taddei Altsaxophon

Alan Lužar Tenorsaxophon

David Brand Baritonsaxophon

Anatoli Ljadow 1855 – 1914

Baba Yaga. Sinfonische Dichtung nach einem russischen Volksmärchen von Alexander Afanassjew op. 56, bearb. für Saxophonquartett, Violoncello und Klavier von Julian Riem

Claude Debussy 1862 – 1918

La cathédrale engloutie aus "Préludes pour piano" (Heft 1, Nr. 10) L 117, bearb. für Saxophonquartett, Violoncello und Klavier von Julian Riem

Nadia Boulanger 1887 – 1979

Trois pièces pour violoncelle und piano

Modéré

Sans vitesse et à l’aise

Vite et nerveusement rythmé

George Gershwin 1898 – 1937

Rhapsody in Blue, bearb. für Saxophonquartett, Violoncello und Klavier von Julian Riem

PAUSE

Leonard Bernstein 1918 – 1990

Sinfonische Tänze aus "West Side Story", bearb. für Saxophonquartett von Sylvain Dedenon

Prologue

Something’s coming

Maria

Tonight

America

Cool

Somewhere

I Feel Pretty

Mambo

Friedrich Gulda 1930 – 2000

Konzert für Violoncello und Blasorchester op. 129, bearb. für Saxophonquartett, Violoncello und Klavier von Julian Riem

Ouvertüre

Idylle

Cadenza

Menuett

Finale alla marcia

Weithin hörbar, mit kräftigem Klang: So definiert der Duden das Adjektiv "laut". Und verweist – jetzt wird es interessant – zurück auf das Mittel- und Althochdeutsche. Dort hatte das Wort die Bedeutung "gehört", war also das Partizip zum Verb "hören". Woraus wir folgern, dass Wichtiges nie leise sein darf; was unbedingt gehört gehört, muss vielmehr einen kräftigen Klang haben. Dass im Umkehrschluss alles Laute bedeutend ist, wollen wir jetzt nicht verlauten lassen (denn es wäre schlicht falsch). In den Arrangements dieses Konzertes indes gelingt der Schulterschluss: Allein wegen der beteiligten vier Saxophone wird eine bestimmte Lautstärke erreicht, und Bearbeitungen für Cello, Klavier und Saxophonquartett sind etwas Besonderes, das unbedingt Gehör finden sollte.

Vier Saxophone sind eine Miniatur-Big Band. Als solche können sie ein Orchester ersetzen, und das tun sie hier auch: Gemeinsam mit der Schwetzinger Residenzkünstlerin Raphaela Gromes am Cello und mit dem Arrangeur Julian Riem am Flügel stürmt das Signum Saxophone Quartet hinein in die Musik, die der Russe Anatoli Ljadow über die sehr wilde, sehr böse Hexe Baba Yaga komponierte: ein rasantes Presto in antreibendem Dreiachteltakt, das am Ende immer leiser wird und dann mit einem Hauch von d-Moll und in vierfachem Pianissimo in sich zusammensinkt.

Das große kleine Orchester kriegt mehr noch zu tun. Zum Beispiel bei George Gershwins Rhapsody in Blue, 1924 komponiert für Klavier und symphonisches Jazzorchester. Das "Blaue" im Titel bezieht sich auf die so genannten "blue notes", die Gershwin vor allem im Mittelteil seines Stücks verwendet – im Blues werden der dritte und siebte Ton der Tonleiter jeweils um einen Halbton erniedrigt, was der Musik einen melancholischen Moll-Touch verleiht. Markenzeichen des Stücks ist das lange Klarinetten-Glissando zu Beginn, das Gershwin ursprünglich als Triller mit anschließender Tonleiter aus siebzehn Zweiunddreißigstelnoten komponierte – bis ihn der Klarinettist der Uraufführung eines Wirkungsvolleren belehrte. Hinzu kommen zahlreiche wie improvisiert wirkende, tatsächlich rhapsodisch freie Klavier-Passagen. Übrigens saßen schon bei der Uraufführung und in der 1942 vergrößerten Besetzung Saxofonisten im Orchester. Zu Julian Riems Bearbeitung ist es da nicht weit.

Und es ist auch nur ein kleiner Schritt von Gershwin zu Leonard Bernstein. Schließlich hat auch Bernstein den Jazz im Blut, und wie sein Landsmann bedient er ebenfalls mit Vorliebe jenes Grenzgebiet, das auch der musikalische Lieblings-Landstrich des Saxophons ist. Das 1957 uraufgeführte Musical West Side Story transportiert Shakespeares Tragödie "Romeo und Julia" ins New York der 1950er Jahre, aus Shakespeares verfeindeten Familien werden verfeindete Ethnien, und die Musik zeichnet diese beiden Gruppen mit unterschiedlichen musikalischen Mitteln und Stilelementen. Die US-amerikanische Gruppe der "Jets" charakterisieren weite Tonsprünge, Synkopen, wiederholte (ostinate) Bassfiguren, ein treibender Rhythmus, jazzige Harmonien und Instrumentierung, die Welt der "Sharks" aus Puerto Rico hingegen lebt von südamerikanischen Schlaginstrumenten und Tänzen sowie von typischen Rhythmen aus Lateinamerika. In den Songs des Liebespaars Tony und Maria verschmelzen die Gegensätze – besonders deutlich in Maria, wo sich unter anderem der "Jet"-typische weite Tritonus-Sprung (also ein Intervallschritt über drei ganze Töne oder eine übermäßige Quarte hinweg) mit dem mexikanischen Huapango verbindet, der vom Wechsel zwischen geradem und ungeradem Metrum lebt.

Mit Friedrich Gulda kommt ein weiterer Grenzgänger ins Spiel - wobei der österreichische Pianist und Komponist seinen Blick über Klassik und Jazz hinaus bis hin zu Pop und Techno geweitet hat. Außerdem war Gulda einer der kauzigsten Vertreter seiner Art: Immer wieder hat er Programme spontan radikal geändert, und legendär ist nicht nur ein Auftritt, bei dem er Bachs angekündigtes Wohltemperiertes Klavier erst spielte, nachdem er mit einem langen Jazz-Exkurs das Publikum fast vollständig aus dem Saal gescheucht hatte, sondern auch eine Performance als nackter Krummhornspieler. Guldas Konzert für Cello und Blasorchester (Solist der Uraufführung 1980 war Heinrich Schiff) klingt wie eine musikalische WG von Rock, Volksmusik, Jazz, Schubert und (im Menuett) französischer Barockmusik. In der zentralen, hochvirtuosen Solokadenz kommt eine Prise Schostakowitsch hinzu – ganz getreu Guldas Ausspruch, einen guten Komponisten erkenne man "an dem, was er stiehlt".

Dass man nicht nur Orchesterwerke stimmig für die ungewöhnliche Besetzung mit Saxophonquartett, Cello und Klavier bearbeiten kann, beweist Julian Riems Arrangement eines der bekanntesten Klavier-Préludes von Claude Debussy, La cathédrale engloutie. Wer noch nach Beweisen dafür sucht, dass das Klischee eines nebligen "Sfumato"-Klangs bei Debussy ins Leere läuft, der dürfte sie in der klaren Linienführung und Formgebung dieser Bearbeitung finden. Gemeinsam mit den Trois pièces der vor allem als einflussreiche Pariser Kompositions-Professorin berühmt gewordenen Nadia Boulanger, dem einzigen unbearbeiteten Stück des Programms, bildet Debussys musikalisches Abbild einer versunkenen Kathedrale einen Ruhepol im Sturm der umgebenden Farben und Rhythmen. Sie bestimmen die Atmosphäre und die Farben dieses Abends. Glaubt man der Inschrift auf Friedrich Guldas Grabstein, dann dürfte das Publikum im Sog des Tanzes alle Erdenschwere hinter sich lassen: "Wollt ihr mit mir fliegen, schweben, / lasst im Takt die Erde beben."

Die Cellistin Raphaela Gromes wildundleise.de Raphaela Gromes, Violoncello Raphaela Gromes hat mit klug zusammengestellten Programmen und spannenden Ersteinspielungen früh auf sich aufmerksam gemacht und sich zahlreiche renommierte Preise erspielt. Das Klassik-Magazin Rondo bezeichnet sie als "wohl erfolgreichste deutsche Cellistin der Gegenwart". Als Solistin ist sie international gefragt, und mit dem Pianisten und Arrangeur Julian Riem bildet sie ein festes Kammermusik-Duo. Außerdem setzt sich Gromes für vergessene Werke ein: Ihr Album Femmes mit Werken von 23 Komponistinnen aus fünf Jahrhunderten stand monatelang an der Spitze der deutschen Klassik-Charts. Seit 2016 ist sie Exklusivkünstlerin bei Sony Classical. Julian Riem Julian Riem, Klavier Der Münchner Pianist und Arrangeur Julian Riem studierte u. a. bei Michel Béroff in Paris und bei Rudolf Buchbinder in Basel. Als Solist, Kammermusiker und Liedbegleiter konzertiert er regelmäßig in Europa, Japan und den USA. Mit der Cellistin Raphaela Gromes bildet er ein festes Duo, das bisher fünf CDs (bei Sony Classical) veröffentlicht hat. Daneben tritt er regelmäßig u. a. mit Markus Wolf, Christoph Poppen, Isabelle van Keulen, Carolina Ulrich und Juliane Banse auf. Riem setzt sich auch für moderne und zeitgenössische Komponisten ein. Seit einigen Jahren arrangiert er klassische Werke für neue Besetzungen, um ihnen neue klangliche Perspektiven und mehr Aufmerksamkeit zu geben. Anna Tena SIGNUM Saxophone Quartet Die Mitglieder des Signum Saxophone Quartet haben schon als Studierende zusammengefunden. Weil sie die Rockklassiker unserer Zeit ebenso lieben wie den Klang des klassischen Streichquartetts, spielen sie Originalkompositionen für Saxophonquartett ebenso wie Arrangements von Orchesterwerken, barocke Werke und Stücke der unterhaltenden Musik. Gerne arbeiten sie außerdem mit Musikern wie Daniel Hope und Fazil Say zusammen. Besonders am Herzen liegt den international tourenden Musikern ihr Familienkonzertprogramm SIGNUM4kids. Das jüngste Album des Signum Saxophone Quartet, Chameleon, erschien 2024 bei der Deutschen Grammophon.

Haben Sie Interesse an weiteren Konzerten der Schwetzinger SWR Festspiele? Diese finden Sie in unserem Festspielkalender .

Newsletter

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden: In unserem Newsletter finden Sie aktuelle Informationen rund um die Schwetzinger SWR Festspiele. Anmeldung hier.



Sonstige Informationen

Wir bitten Sie, alle mitgebrachten elektronischen Geräte aus- und Mobiltelefone unbedingt stumm, auf "Nicht stören" zu schalten oder gehen Sie in den Flugmodus. Konzertbesucher mit Hörgeräten möchten wir freundlich darauf hinweisen, auf die richtige Einstellung ihrer Geräte zu achten. Diese können sonst Störgeräusche verursachen. Bild- und Tonaufnahmen sind aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet.



Impressum

Veranstalter & Herausgeber: Schwetzinger SWR Festspiele gGmbH

Künstlerische Leitung & Geschäftsführung: Cornelia Bend

Redaktion: Dr. Bianca Bapst

Text: Susanne Benda