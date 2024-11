Miteinander und Füreinander I

Erster Teil der zweiteiligen Veranstaltungsreihe mit Katja Riemann, Franziska Hölscher und Marianna Shirinyan.

Datum: Samstag, 3. Mai 2025 Beginn: 19:00 Uhr

Dauer: ca. 90 Minuten ohne Pause Einlass: 18:45 Uhr Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, Camille Saint-Saëns, Edward Elgar, Sergej Prokofjew, Alfred Schnittke und Igor Strawinsky Mitwirkende: Katja Riemann Lesung, Konzept

Franziska Hölscher Violine

Marianna Shirinyan Klavier

Alles für die Ewigkeit! Um als Fossil möglichst gut rüberzukommen, wirft sich die Weinbergschnecke in Pose: „Mein Haus, das dient mir nur als Fetisch, Hauptsache bleibt, ich wirk’ ästhetisch!“ So klingt das berühmteste Werk des Komponisten Camille Saint-Saëns, nachdem sich Roger Willemsen seiner angenommen und der tierischen Musik sehr menschelnde (und ziemlich zeitgenössische) Reime an die Seite gestellt hat – bis hin zum Aquarium, in dem hier die Fischer-Chöre hausen. Gemeinsam mit der Geigerin Franziska Hölscher und der Pianistin Marianna Shirinyan versteht die Schauspielerin Katja Riemann den Karneval der Tiere als Verneigung vor dem Publikum – und als Karneval des Glücks, als Feier des Lebens. Die Prüfung folgt auf dem Fuße: mit Willemsens Version der biblischen Hiobsgeschichte (Das müde Glück), die ebenfalls in tierischem Ambiente, nämlich in einem Zirkuszelt, spielt. „Es geht“, sagt Katja Riemann, „um alles, denn wir stellen die Frage, wie wir leben wollen.“ Die Lösung aller Probleme findet sich hier im Miteinander. Auch musikalisch: mit Musik von Mozart, Schnittke, Elgar, Prokofjew und Strawinsky.

Im zweiten Teil des Abends folgt mit Ver-FÜHRUNG die Zersplitterung der Gemeinschaft. Und die Gegenfrage: Wie können wir mit den Folgen verführerischer Ideologien, also des Rechtsextremismus, Rassismus und Islamismus, umgehen? Zu hören sind eine Geschichte von Katja Riemann, die nach dem Attentat in Hanau 2020 entstand, ein Text des Journalisten Antoine Leiris, dessen Frau beim Bataclan-Attentat 2015 in Paris ums Leben kam, und Filippo Tommaso Marinettis Manifest des Futurismus von 1909, das den bedingungslosen technischen Fortschritt feiert. Dazwischen schafft Musik emotionale Räume, in denen wir ratlos sein dürfen und ohnmächtig, wo wir aber auch nachdenken können, lieben. Und einen Verlust betrauern: Gustav Mahlers Ich bin der Welt abhanden gekommen nach Friedrich Rückert setzt den klingenden Schlusspunkt. Das literarisch-musikalische Programm ist ein Herzensanliegen der drei Künstlerinnen und feiert in Schwetzingen seine Premiere.

