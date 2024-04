70. Geburtstage sind ein Anlass zum Feiern – und einer zurückzuschauen. Das gilt für Menschen wie für Festivals; erst recht, wenn sie exakt so alt sind wie das Bundesland, in dem sie stattfinden. Bei den Schwetzinger SWR Festspielen kommt noch hinzu, dass sie der Gründung Baden-Württembergs im Jahr 1952 wesentliche Impulse verdanken. Der neue Südweststaat war nämlich in den badischen Landesteilen hoch umstritten, und so kam man in Stuttgart auf die Idee, die rebellischen Nordbadener mit einem alljährlichen Musikfest milde zu stimmen.

Auf solche Anekdoten und Hintergründe stößt, wer sich mit der Geschichte der Festspiele beschäftigt. Das Festspielteam hat tief in der Schatztruhe der SWR Hörfunkdatenbank gegraben und einige Schwetzinger Perlen zutage gefördert: Aufnahmen von Fritz Wunderlich und Claudio Arrau, Live-Mitschnitte spektakulärer Opernuraufführungen, dazu Erinnerungen einstiger Verantwortlicher und eines langjährigen Tonmeisters.

Jeder Beitrag widmet sich einem anderen Thema: Da geht es um die Gründung der Festspiele, um musikalische Highlights aus sieben Jahrzehnten, aber auch um die Rolle von Technik und Medien und die Frage, wie viel Planung ein solches Festival benötigt. Die künstlerische Leiterin Heike Hoffmann äußert sich zur Zukunft von Schwetzingen, und natürlich kommen auch die Auswirkungen von Corona auf den Spielbetrieb zur Sprache.