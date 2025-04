Auf Freimauerspuren, nachts bei Skulpturen der berühmten weißen Hirsche, in der Fabelwelt am Vogelbrunnen oder gedankenversunken am Ende der Welt: Die besondere Atmosphäre des Schwetzinger Schlosses und seines Gartens ist der Stoff, aus dem die Kurzfeatures der Autorinnen und Autoren des Studiengangs Musikjournalismus der HfM Karlsruhe entstanden sind.

Sendung am So. , 4.5.2025 15:04 Uhr, Thema Musik, SWR Kultur