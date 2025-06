„Schlaf, Kindlein, schlaf“: Das Wiegenlied und wie es uns beim Schlafen hilft

Dass Musik unseren Schlaf positiv beeinflusst, ist unumstritten. In fast allen Kulturen der Welt finden sich in irgendeiner Form Schlaflieder. In der deutschen Romantik avanciert das Wiegenlied sogar zum identitätsstiftenden Volkskulturgut. Warum tut uns Musik beim Schlafen so gut und wie sieht die Schlafmusik von heute aus?

Musik fördert nicht nur bei den Kleinsten das Einschlafen. Auch Jugendliche und erwachsene profitieren davon, mit Musik auf den Ohren zu Bett zu gehen. IMAGO Westend61

Wiegenlieder sind so alt wie die Menschheit selbst

Zeugnisse von Wiegenliedern finden sich in den frühesten schriftlichen Aufzeichnungen der Menschheitsgeschichte. Bereits Tontafeln aus dem antiken Babylon erzählen von Müttern, die ihre Kinder singend in den Schlaf wiegen. Eines der ersten, in Keilschrift dokumentierten, Wiegenlieder befindet sich im British Museum. Aus heutiger Sicht erscheint der Text dabei eher zurechtweisend als beruhigend:

„Kleiner Säugling im dunklen Haus, du hast die Sonne aufgehen sehen. Warum weinst du? Warum schreist du? Du hast den Hausgott gestört.“

Aus fast allen Kulturen der Welt sind Wiegenlieder überliefert. Traditionell wurden die Melodien und Texte mündlich von Generation zu Generation weitergegeben. Die Romantik macht aus dem volkstümlichen Kinderlied ein Kunstobjekt. Neben der französischen „berceuse“ ist es vor allem das deutsche Wiegenlied, das Lyrikerinnen und Komponisten des 19. Jahrhunderts künstlerisch überhöhen und neu interpretieren.

Das vielleicht bekannteste Schlaflied der Welt: Brahms‘ Wiegenlied op. 49 Nr. 4

Urdeutsche Tradition, romantisch aufgeladen

Ende des 18. Jahrhunderts erwacht ein reges Interesse an der Tradition des Volkslieds. Auf der Suche nach identitätsstiftenden Zeugnissen deutscher Kultur sammeln und rekonstruieren Clemens Brentano und Achim von Arnim Liebes-, Soldaten-, Wander- und Kinderlieder. Ihre Sammlung „Des Knaben Wunderhorn“ (1805-1808) findet reißenden Absatz und verschafft dem Wiegenlied „Schlaf, Kindlein, schlaf“ allgemeine Popularität.

Das „Lied im Volkston“ ist en vogue. Die Meister des romantischen Kunstlieds setzen sich auch mit dem Wiegenlied auseinander: Schubert, Schumann, Mendelssohn, Reger und, am populärsten, Johannes Brahms. Engelbert Humperdinck platziert mit dem Abendsegen ein Wiegenlied prominent in seiner Oper „Hänsel und Gretel“.

Wie uns Musik beim Einschlafen hilft

Wiegenlieder gelten dank ihrer sanften Rhythmen und einfachen Melodiefolgen als sichere Einschlafhilfe für die Kleinsten. Allgemein ist wissenschaftlich akzeptiert, dass Musik das Einschlafen fördert. Studien legen nahe, dass Musikhören vor dem Zubettgehen die Schlafqualität verbessert und dabei helfen kann, schneller einzuschlafen.

Eine Studie mit Frauen, die angaben, unter normalen Bedingungen zwischen 27 und 69 Minuten zum Einschlafen benötigten, beobachtete, dass die Teilnehmerinnen beim Hören von Musik, die sie selbst gewählt hatten, bereits nach weniger als 15 Minuten einschliefen.

Forschung an der Schnittstelle von Neuro- und Musikwissenschaft

Dabei ist die Frage nach dem „Warum“ noch immer nicht eindeutig geklärt. Das Forschungsnetzwerk Lullabyte, das im November 2022 unter der Leitung der Technischen Universität Dresden startete, will den Zusammenhang von Schlaf und Musik an der Schnittstelle zwischen Neuro- und Musikwissenschaft untersuchen.

„Uns interessiert hier besonders, wie sich der Einschlafprozess und die Schlafstruktur durch verschiedene Arten von Musik verändert bzw. wie er beeinflusst wird“, beschreibt Prof. Miriam Akkermann von Lullabyte das Projekt. Dabei untersucht das Projekt explizit die Wirkung der Musik auf den Einschlafprozess von Erwachsenen ohne Schlafstörung.

Goldberg-Variationen: Eine Playlist gegen die Schlaflosigkeit?

Johann Sebastian Bach veröffentliche die Goldberg-Variationen im Jahr 1741 als „Clavier Ubung“. Das Werk wurde erst im 19. Jahrhundert unter dem Namen „Goldberg-Variationen“ bekannt. Dahinter verbirgt sich eine Anekdote des Musikforschers und erstem Bach-Biografen Johann Nikolaus Forkel.

So schrieb er 1802 in seiner Schrift „Über Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke“, dass die Variationen für den mit Bach befreundeten Grafen Hermann Carl von Keyserlingk geschrieben worden seien. Dieser litt an Schlaflosigkeit und bestellte, so zumindest die Behauptung Forkels, den Musiker Johann Gottlieb Goldberg in sein Gemach, damit er ihm die Komposition Bachs vorspiele:

Der Graf kränkelte viel und hatte dann schlaflose Nächte. Goldberg, der bey ihm im Hause wohnte, mußte in solchen Zeiten in einem Nebenzimmer die Nacht zubringen, um ihm während der Schlaflosigkeit etwas vorzuspielen. Einst äußerte der Graf gegen Bach, daß er gern einige Clavierstücke für seinen Goldberg haben möchte, die so sanften und etwas muntern Charakters wären, daß er dadurch in seinen schlaflosen Nächten ein wenig aufgeheitert werden könnte. [...] Er konnte sich nicht satt daran hören, und lange Zeit hindurch hieß es nun, wenn schlaflose Nächte kamen: Lieber Goldberg, spiele mir doch eine von meinen Variationen.

Mehr als eine Anekdote ist es wahrscheinlich nicht, dennoch findet eine Variation einen Platz in der SWR Kultur-Playlist zum Einschlafen. Bach zählt sowieso zu den beliebtesten „Einschlafhilfen“, wie eine (wenn auch nicht repräsentative) Studie 2018 herausgefunden hat.

SWR Kultur - Playlist zum Einschlafen

Einschlafmusik aus dem Labor

Oft gibt es die Beschwerde, man sei zu unentspannt um einzuschlafen. Dagegen könnte der Song „Weightless“ von der englischen Band Marconi Union helfen. Der Song wurde zusammen mit Musiktherapeuten der British Academy of Sound Therapy komponiert. Beim Test hieß es, mehrere Hörerinnen und Hörer seien eingeschlafen.

Diese entspannende und sogar einschläfernde Wirkung des Songs ist vor allem auf das Tempo zurückzuführen. Der Song startet mit vergleichweise langsamen 60 Schlägen pro Minuten und wird immer langsamer, bis man schließlich bei 50 Schlägen pro Minute angelangt. Das Herz passt sich diesem Rhythmus an, der Körper wirkt entspannter. Es gibt sogar eine offizielle 10-Stunden-Version von „Weightless“, hier sollte wirklich jeder und jede einschlafen können.

Marconi Union - Weightless (Official 10 Hour Version)

Ein achtstündiges Schlaflied für Erwachsene: Max Richters „Sleep“

Kabellose Kopfhörer und Musikstreaming-Apps machen es so einfach wie nie, das Einschlafen mit dem Musikgenuss zu verbinden. Für den britischen Komponisten Max Richter ist das, was andere Komponist*innen fürchten, erklärtes Ziel: Sein Album „Sleep“ will die Hörerschaft dazu animieren, mit der Musik einzuschlafen und sich beim Schlafen begleiten zu lassen.

„Als im vergangenen Jahrhundert in Europa Komplexität und Unzugänglichkeit von Musik mit Intelligenz und Avantgarde gleichgesetzt wurden, kam uns etwas abhanden. Die Moderne schenkte uns so viele überwältigende Werke und zugleich nahm sie uns unsere Wiegenlieder.“

Achteinhalb Stunden mit 31 Teilen umfasst das Werk. „Sleep“ soll den typischen Zyklus unseres Nachtschlafs nachempfinden und zum Träumen einladen. Es sei ein „persönliches Wiegenlied für eine hektische Welt“, erklärt Richter. Er wolle ergründen, wie Musik und Bewusstsein aufeinander einwirken.

Dream 3 - SLEEP (2015)

Eine App macht die Nutzung über das Handy einfach möglich. Ein Wiegenlied für jede*n zu jeder Zeit, das uns allen lauschige Träume bescheren soll.