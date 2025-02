Raffinierter Kunstgriff? Angelina Jolie singt Maria Callas in „Maria“

per Mail teilen

Über die Jahrhundertsängerin Maria Callas sind unzählige Bücher, Bühnenwerke und Filme erschienen. Jetzt hat der chilenische Filmemacher Pablo Larraín einen Spielfilm über die Callas vorgelegt: „Maria“, mit der Schauspielerin Angelina Jolie in der Hauptrolle. Und sie, die selbst eine Diva ist, spielt die Ikone des Gesangs nicht nur, sie singt in dem Film auch. Ob ihr das gelingt?

Als Floria Tosca verabschiedet sich die Jahrhundert-Sopranistin Maria Callas von ihrem Leben. Einsam für sich allein singt sie die Arie „Vissi d’arte“. Sehr wahrscheinlich erscheint es nicht, dass sich das in Wirklichkeit so zugetragen hat, aber das erscheint marginal, stand Maria Callas in der Rolle immerhin zum letzten Mal auf einer Bühne.

Maria Callas sings Puccini: Tosca - 'Vissi d'Arte' at Covent Garden 1964

Solche kleinen künstlerischen Freiheiten und ein Mut zum Risiko machen vielmehr sogar den besonderen Reiz von Pablo Larraíns fiktionalisiertem Filmporträt „Maria“ aus.

Angelina Jolie bewegt nicht nur die Lippen

Der chilenische Regisseur scheut in diesem dritten Teil einer Trilogie über historische Frauenfiguren des 20. Jahrhunderts – die ersten beiden waren Jackie Kennedy und Lady Diana - keinen Aufwand, seine Hauptdarstellerin Angelina Jolie seitens Kostüm, Maske, Frisuren, Make-up und Ausstattung minutiös bis in kleinste Accessoires hinein der Diva optisch anzuverwandeln.

Zu einer bloßen Kopie der berühmten Sopranistin sollte sie gleichwohl nicht werden. Deshalb hat er ihr die unverwechselbare Stimme der in New York geborenen Griechin nicht durchweg einfach nur in den Mund gelegt, sondern lässt Jolie auch zeitweise selbst singen.

Nicht zuletzt deshalb, weil Maria in einer Filmszene sagt, Musik müsse im Moment entstehen. Deshalb hört sie auch nie ihre eigenen Platten.

Raffinierte Mischung aus Angelina Jolie und Callas-Originalaufnahmen

Freilich lässt sich denken, dass es eine Schauspielerin selbst nach einem Gesangsstudium von sechs Monaten, das Jolie für die Rolle investiert hat, nicht zu vergleichbar hohen Leistungen bringen kann wie eine geniale Opernsängerin. Den Part der Primadonna Assoluta zu übernehmen, vor der die Welt einst niederkniete, maßt sich die Schauspielerin auch nicht an.

Sie gibt nur der gesundheitlich angeschlagenen, tablettensüchtigen und gealterten Callas ihre Stimme, die nach vier Jahren Bühnenabstinenz ihre Höhe schwerlich erreicht und mehrfach ins Stocken gerät. In den nachinszenierten legendären Auftritten der Diva ist dagegen selbstredend die Originalstimme der Callas zu hören.

Wie sich die beiden Stimmen fast übergangslos mit leichten Überblendungen an den Nahtstellen verbinden, darin liegt der raffinierte Kunstgriff in diesem Biopic.

Maria Callas (Angelina Jolie) beschließt, noch ein letztes Mal auf die Bühne zurückzukehren. Im Film wird bei den Gesangsproben je weiter sich der Gesundheitszustand der Callas verschlechtert, desto größer wird die Beimischung von Jolies Stimmanteilen, so dass ihre zunehmende Fragilität auch akustisch nachvollziehbar wird. Studiocanal

Der Soundtrack funktioniert als eigene Partitur

Überhaupt empfiehlt sich der Soundtrack, der sich nahezu lückenlos über die Bilder legt, als eine ganz eigene treffliche Partitur, die daran erinnert, wie beispielsweise Komponisten im Barockzeitalter in ihren Pasticcios Teile aus eigenen Werken mit denen anderer Kollegen zu einem neuen Stück zusammenfügten.

Die in dem Film enthaltenen Arien, orchestralen Vorspiele und Intermezzi, bisweilen in Fassungen für Klavier solo, harmonieren jedenfalls perfekt mit den Stimmungen und unausgesprochenen Gefühlen in den jeweiligen Szenen.

Zwischen diversen italienischen Arien von Verdi, Puccini, Bellini und Donizetti fügt sich überraschend ein längerer Ausschnitt aus Wagners Parsifal perfekt ein. Er erinnert daran, dass Callas gelegentlich, wenn auch selten, Partien von Richard Wagner sang, und in ihrem eigenen Leben wie Wagners Amfortas an Wunden litt, die sich nicht schließen ließen.

Parsifal, WWV 111, Act 2: "Ho visto, il figlio sul materno sen" (Kundry) (Live)

Angelina Jolie spielt Callas als leidenschaftliche „Tigerin“

Immer wieder wirft der Film Schlaglichter auf private Krisen im Leben der Jahrhundertsängerin, auf das schwierige Verhältnis mit der verhassten Mutter und die leidvolle Liaison mit Aristoteles Onassis, der sie für die Präsidentenwitwe Jackie Kennedy sitzen ließ.

Wenn Maria im Film beleidigt wird, beschützt Angelina Jolie sie davor, ein Häufchen Elend zu werden, als das Biografen sie mehrfach in solchen Situationen beschrieben haben. Vielmehr gibt die Filmheldin selbstbewusst die „Tigerin“, wie die leidenschaftliche Tragödin Callas genannt wurde, weil sie auf der Bühne zu einer Furie werden konnte.

Im Film faucht Maria einen enttäuschten Fan, der sich über ihre zahlreichen Absagen beschwert, an, er habe keine Ahnung von ihrem Beruf. Und auch der Arzt, der an sie appelliert, das Singen aufzugeben, holt sich eine Abfuhr.

Die Rolle der Maria Callas brachte Angelina Jolie Nominierungen als beste Schauspielerin bei den Critics' Choice Movie Awards und den Golden Globes ein. Studiocanal

Sorgfältige Musikauswahl und durchdachte Dramaturgie

Die große Traurigkeit in Marias Leben spiegelt sich bei soviel Souveränität umso eindringlicher in der Musik ihrer Heldinnen wider, mit denen sie eins wurde: Violetta, Tosca, Medea, Norma, Elvira oder Anna Bolena.

Eine faktenreine Filmbiografie ist „Maria“ freilich nicht und das schwebte dem Regisseur auch gar nicht vor. Traum und Wirklichkeit, Vergangenheit und Gegenwart, die Oper und das gewöhnliche Leben fließen beständig reizvoll wie die beiden Stimmen ineinander. Den hohen künstlerischen Anspruch des Films beglaubigen die sorgfältige Musikauswahl und eine klug durchdachte Dramaturgie.

Otello, Act 4: "Ave Maria" (Desdemona)

Insbesondere das „Ave Maria“ aus Verdis Otello erhält, so wie es als Leitmotiv zum Einsatz kommt, verdient größeres Gewicht als bislang in der Rezeptionsgeschichte: Callas hat das Gebet, das Desdemona in Vorahnung ihres nahenden Todes singt, zwar aufgenommen, es zählt aber nicht zu den maßstäblichen Einspielungen ihrer Diskografie. Der Film macht im Kontext mit Marias Abschied die fast unerreicht schmerzlich-schöne Interpretation der leidenschaftlichen Tragödin erst so richtig bewusst.

„Maria“, ab 6. Gebruar 2025 im Kino