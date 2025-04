Pierre Boulez – „intelligent, ungemein intelligent, zu intelligent“

Heute vor 100 Jahren kam in Frankreich Pierre Boulez zur Welt. Er war Komponist, Dirigent und einer der wichtigsten Theoretiker der Nachkriegsavantgarde. Als sein Kompositionslehrer Olivier Messiaen ihn 1952 in den Kreis der musikalischen Avantgarde einführte, hat er ihn dort mit den Worten vorgestellt: „Pierre Boulez ist intelligent, ungemein intelligent, zu intelligent.“ Was er im Rückblick noch war?

Weiter- statt zurückgehen

Ich dachte, der Mann ist total verrückt. Ich meine, es hat irgendetwas Faszinierendes schon, ein solches Ungewitter, aber ich dachte, das ist ein Maniac, das ist ein Besessener. Und so wirkte das, und er spielte ja seine eigene Musik ja durchaus mit Nachdruck. Mit Verve. Mit Hingabe. Nicht mit der Zurückhaltung eines gepflegten Pianisten.

Nach dem Krieg ist Pierre Boulez einer der Shooting Stars der Neuen Musik. Für ein Pariser Schauspiel macht er Theatermusik und veranstaltet eigene Konzerte. Er lernt John Cage und Karlheinz Stockhausen kennen und ist bald ebenso omnipräsent wie streitbar.

Der Krieg war wirklich ein Schnitt, und man sollte weitergehen und nicht zurück. Überhaupt nicht. Und ich glaube deswegen in meiner Generation, wir waren sehr radikal.

Zwischen Strenge und Freiheit

Der Nullpunkt, das ist die serielle Musik, die - für eine kurze Zeit - mit dem individuellen Ausdruck bricht und jedes Element ihrem Regelwerk unterwirft. Boulez‘ gesamtes Schaffen steht zwischen diesen beiden Extremen: strenge Konstruktion auf der einen Seite und Lust am Überschreiten der eigenen Gesetze sowie an üppigen, farbigen und immer eleganten Partituren auf der anderen.

Seinen Durchbruch als Komponist feiert er 1955 mit der seriellen Vertonung surrealistischer Gedichte. Le Marteau sans Maitre. Der Hammer ohne Meister. Zugleich stellt er sich immer öfter ans Dirigentenpult.

Le marteau sans maître (Complete)

1966 dirigiert er, der inzwischen in Baden-Baden lebt, Wagners Parsifal in Bayreuth. Mit einem Schlag ist er damit in der Klassikszene berühmt und spätestens ein Jahr später auch berüchtigt, als der Spiegel ein Interview mit ihm unter der Überschrift veröffentlicht: „Sprengt die Opernhäuser in die Luft“. Das war überspitzt, sagt Boulez später.

Nachfolger Bernsteins

Boulez wird ein wichtiger Interpret des romantischen und zeitgenössischen Repertoires. Er entstaubt Wagner, Mahler und Bruckner und macht international Karriere: 1971 wird er bei den New Yorker Philharmonikern Nachfolger von Leonard Bernstein.

Als 1976 in Paris das Centre Pompidou eröffnet wird, leitet Boulez die Musikabteilung. Im Centre Pompidou gründet er ein staatliches Forschungszentrum für musikalische Akustik, das IRCAM, und einen Klangkörper für zeitgenössische Musik, das Ensemble InterContemporain.

Etliche Gründungen

Sein wichtigstes Werk aus dieser Zeit, Repons, verbindet Liveelektronik und akustische Instrumente. Zugleich treibt der längst international renommierte Pierre Boulez die Gründung der Pariser Cité de la Musique voran. Er ruft die Lucerne Festival Academy ins Leben, wo er junge Orchestermusiker auf zeitgenössisches Repertoire vorbereitet.

Und er macht sich für den Bau der Pariser Philharmonie stark. Zur Eröffnung 2015 reist er nicht mehr an. Er stirbt am 5. Januar 2016 im Alter von 90 Jahren in Baden-Baden.