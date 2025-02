Abendkonzert vom 21.2.2025

Patricia Kopatchinskaja – „Im Namen des Friedens“

Mitglieder des SWR Symphonieorchesters

SWR Experimentalstudio

Ensemble 45

Sebastian Manz (Klarinette)

Hubert Wild (Sprecher, Gesang)

Violine, Gesang und Leitung: Patricia Kopatchinskaja

Kompositionen und Texte von Tigran Mansurjan, Johann Sebastian Bach, August Stramm, Henry Purcell, Arvo Pärt, Luigi Nono, Claudio Monteverdi, Paul Celan, Matthias Claudius, Wolfgang Amadeus Mozart, Thomas Morley, Franz Schubert u. a.

(Konzert vom 7. November 2024 der Reihe Linie 2 im Wizemann Stuttgart)

"Wie fühlt es sich an, wenn man während eines Angriffs gemeinsam in einem Bunker sitzt? Was hört man, woran denkt man in solch einer Situation?" In einem inszenierten Konzert spürt die Geigerin Patricia Kopatchinskaja dem nach, was Krieg in Menschen auslöst. Texte und Musik erinnern an Opfer, zeichnen die Schrecken des Krieges nach, trösten oder werfen Fragen auf. Zum Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine senden wir den Mitschnitt eines besonderen Konzertabends, der Jahrhunderte und Genregrenzen überwindet.