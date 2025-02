Pasticcio musicale mit Konrad Beikircher

Katharina Arfken kann man in keine Schublade packen: Sie spielt Gitarre, ein wenig Saxophon, auch mal E-Bass und ist Barockoboistin. Sie wird in Ostfriesland groß, auf Spiekeroog, lebt jetzt im Süden, in Rheinfelden, auch da gibt's s viel Wasser. Eigentlich will sie eine Schreinerlehre machen, aber das klappt nicht, weil der Schreiner keine Frauentoilette hat. Sie wird dann erstmal Instrumentenbauerin. Schließlich verändert ein Telefonanruf ihr Leben: sie studiert, spielt über dreißig Jahre lang im Freiburger Barockorchester und ist Professorin an der Schola Cantorum Basiliensis