Mittagskonzert vom 14.5.2025

Das junge Viatores Quartet sagt: Streichquartett spielen ist nicht nur ein Beruf, sondern ein Lebensstil. Den will man ganz oder gar nicht, ohne doppelten Boden. Die Vier kommen aus England, Deutschland, der Türkei und Hongkong. Aus so verschiedenen Himmelsrichtungen wird schon der gemeinsame Nenner zum aufregenden Abenteuer. Als frisch gekürtes SWR Kultur New Talent geben sie ihr Debut im Kurfürstlichen Palais in Trier mit echten Prüfsteinen der Königsklasse der Kammermusik.