Neapel und sein Umland: dabei denkt man gleich an die Camorra, an Kleinkriminalität und hohe Arbeitslosigkeit. Vorurteile, wenn man einmal von der zum Teil dramatischen Arbeitslosigkeit absieht. Die ist in den sozial brenzligen Stadtrandquartieren besonders hoch. Um jungen Menschen berufliche Perspektiven zu bieten ist seit einigen Jahren auch das Opernhaus Teatro San Carlo am Stadtrand präsent – mit einem in Italien einmaligen Theaterlaboratorium.