Nordic Free Jazz – Anna Högberg und Vilhelm Bromander beim Jazzfest Berlin 2024

Von Odilo Clausnitzer

Mit dem Sextettalbum "Lena" gelang der schwedischen Saxofonistin Anna Högberg und ihrer Band "Attack" 2020 ein großer Wurf: Free Jazz in der Albert Ayler-Tradition, mit griffigen Melodien und wilden Ausbrüchen. Beim Jazzfest Berlin präsentierte sie ihre Band in einer erweiterten Fassung, u. a. mit drei Blechbläsern, doppelt besetztem Schlagzeug und menschlichem Platten-Spieler. Der Stockholmer Bassist Vilhelm Bromander dagegen setzte mit seinem Unfolding Orchestra auf den Kontrast von wilden Soli mit hymnischen Ensembleklängen. Dabei band er auch Klangfarben außereuropäischer Musikkulturen ein.







Vilhelm Bromander:

In this forever unfolding moment

Vilhelm Bromander Unfolding Orchestra



Vilhelm Bromander:

Låt våra tårar bli våra vapen

Vilhelm Bromander Unfolding Orchestra



Anna Högberg:

Ensamseglaren

Anna Högberg Extended Attack



Vilhelm Bromander:

Blommor och bröd

Vilhelm Bromander Unfolding Orchestra