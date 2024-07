Kritik am Montreal Jazz Festival

Können weiße Schauspieler afroamerikanische Sklaven darstellen? Nein, findet Singer-Songwriter Moses Sumney – und sagt dem größten Jazzfestival der Welt ab, das eine Theaterproduktion über Sklaverei mit überwiegend weißem Ensemble im Programm hat.

Das renommierte Montreal Jazz Festival steht wegen der Unterstützung eines mit weißen Schauspielern besetzten Theaterstücks zum Thema Sklaverei in der Kritik. Aus Protest sagte der schwarze US-Musiker Moses Sumney einen für Dienstag geplanten Auftritt bei dem Event ab und gab stattdessen zwei kurzfristig angesetzte Konzerte in Clubs in der kanadischen Stadt.

Offener Brief an die Festivalleitung

Zudem schrieb Sumney der Festivalleitung einen Brief, in dem er ihr Eintreten für die Theaterproduktion "Slav" anprangerte. In dem Stück verkleiden sich überwiegend weiße Ensemblemitglieder als mittellose Feldarbeiter und Baumwollpflücker und singen alte Lieder von Sklaven. Kritiker sehen darin eine Vereinnahmung schwarzer Kultur.

"Ihre Songs werden ihnen von weißen Menschen weggenommen und in einem Raum voller anderer weißer Menschen für hohe Ticketpreise dargeboten", schrieb Sumney in dem Brief, den er auch in seinem Blog auf der Online-Plattform Tumblr publik machte. "Ich hätte es viel lieber, wenn echte schwarze Amerikaner ihre eigenen Sklavensongs singen."

"Slav"-Hauptdarstellerin Betty Bonifassi trat der Kritik entgegen. Die Produktion bereite ihr '"überhaupt kein schlechtes Gewissen", sagte sie der Zeitung "Montreal Gazette" vergangene Woche. "Ich sehe keine Farben. Für mich existieren sie nicht, ob körperlich oder in der Musik." Sumney entgegnete, das Rezept gegen Rassismus bestehe nicht darin, die Ethnie eines Menschen zu negieren.

YouTube-Video: Moses Sumney – Everlasting Sigh

Forsetzung des Theaterprojekts unklar

Festival-Pressesprecher Greg Kitzler sagte, die Leitung respektiere Sumneys Entscheidung und hoffe, dass er in naher Zukunft auf dem Festival auftreten werde. Ob weiter an der umstrittenen Theaterproduktion festgehalten werden sollte, sagte er indes nicht.

Das Stück läuft bis zum 14. Juli als Teil der 39. Ausgabe des Festivals. Das Montreal International Jazz Festival gilt als das weltweit größte seiner Art. Über die Jahre traten dort Stars wie Stevie Wonder, Aretha Franklin, B.B. King und Diana Ross auf.