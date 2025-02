Vorgestellt von Katharina Eickhoff

Was verbindet die Komponisten Joseph Bodin de Boismortier, Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach und Krystof Harant? Ihre Kompositionen werden diesmal in SWR Kultur Alte Musik mit neuen Einspielungen vorgestellt. Mit dabei sind das Orchestre de L'Opéra Royal, das Ensemble I Zefirelli, die Kammermusik-Formation Nevermind und die Cappella Mariana mit herausragenden Alben, die zum Zuhören einladen.



CD-Liste:



Telemann in the Tavern

Ensemble I Zefirelli

Arcanthus arc 24053



Johann Sebastian Bach

Goldberg Variations BWV 988

Nevermind

Alpha 1116



Jospeh Bodin de Boismortier

Les quatre saisons

Orchestre de l' Opéra Royal

Leitung: Chloé de Guillebon

Château de Versailles Spectacles CVS144



Pilgrimage

Musical Journey of Krystof Harant to Jerusalem (ca. 1600)

Cappella Mariana

Supraphon SU 4350-2