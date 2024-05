Vorgestellt von Bettina Winkler

Zwei alte Chorbücher werden wieder lebendig: das Leuven Chansonier mit dem Sollazzo Ensemble und die Den Bosch Chorbücher mit der Capella Pratensis. Dazu kommen Triosonaten von Johann Sebastian Bach, die sich Organist Martin Neu vorgenommen hat. Außerdem gibt es eine weitere Folge der Reihe "Hingehört - Stars der Alte Musik-Szene und ihre musikalischen Favoriten". Diesmal stellt die Schweizer Geigerin Leila Schayegh eine Sonate in g-Moll von Henry Purcell vor.



CD-Liste:



Leuven Chansonnier Vol. 3 & 4

Le Cueur vous demeure

Sollazzo Ensemble

Leitung: Anna Danilevskaia

Passacaille PAS 1146



J.S.Bach

Trio Sonatas

Martin Neu (Ahrend Organ, Herzogenaurach)

Audite 97.827



The Den Bosch Choirbooks Vol. 4

The Feast of the Swan

A Renaissance brotherhood at table

Cappella Pratensis

Leitung: Stratton Bull

Challenge Classics CC72880

