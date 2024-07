Neue CDs

Singer Pur

Joseph Gabriel Rheinberger:

Abendlied "Bleib bei uns" op. 69 Nr. 3 aus "Drei geistliche Gesänge"

"Warum toben die Heiden" op. 40 Nr. 2 aus "Fünf Motetten nach Psalmtexten"

Albert Becker:

"Nach dir, Herr, verlanget mich" op. 59 Nr. 1 aus "Liturgische Gesänge für Kirchenchöre"

Heinrich von Herzogenberg:

IV. "Mache dich auf, werde Licht" op. 81 aus "Geistliche Chormusik - Zur Adventszeit - Liturgische Gesänge"

Peter Cornelius:

Grablied "Pilger auf Erden" op. 9 Nr. 4

4-stimmiger Trauerchor für Männerstimmen nach Franz Schuberts Lied "Der Tod und das Mädchen"

Hugo Wolf:

Nr. 3 Resignation "Komm Trost der Welt, du stille Nacht" aus "Sechs geistliche Lieder"

Wilhelm Berger:

Die Kapelle am Strande "Langsam und kaum vernehmbar", bearbeitet von Christian Meister

Carl Loewe:

"Schaffe in mir, Gott, ein reines Herze" Psalm 51, 12-14

Anton Bruckner:

"Locus iste"

Joseph Gabriel Rheinberger:

"Meditabor" op. 133 Nr. 2

Max Reger:

Das Agnus Dei op. 138 Nr. 6 aus "Acht geistliche Gesänge"

Max Bruch:

Palmsonntagmorgen "Es fiel ein Tau" op. 60 Nr. 9

Max Reger:

Nr. 7 "Da Jesus an dem Kreuze stund" aus "Die Sieben Worte Jesu am Kreuz" - 12 deutsche geistliche Gesänge

Franz Liszt:

"Ave verum" S 44

Michael Haller:

"Surrexit pastor bonus" op. 2 Nr. 3

Luise Adolpha Le Beau:

"Vater unser", bearbeitet von Christian Meister

(Aufnahme vom 4. bis 7. Oktober 2022 und vom 24. bis 25. Mai 2023 in der Stiftskirche St. Mariä Himmelfahrt in Pfaffen-Schwabenheim)



Katharina Konradi (Sopran)

Catriona Morison (Mezzosopran)

Ammiel Bushakevitz (Klavier)

Robert Schumann:

Erste Begegnung op. 74 Nr. 1

Liebesgram op. 74 Nr. 3 aus "Spanisches Liederspiel"

Robert Schumann:

Mädchenlieder op. 103: Nr. 1 Mailied | Nr. 2 Frühlingslied | Nr. 3 An die Nachtigall | Nr. 4 An den Abendstern

Robert Schumann:

Bedeckt mich mit Blumen op. 138 Nr. 4

Johannes Brahms:

Die Schwestern op. 61 Nr. 1

Weg der Liebe Erster Teil op. 20 Nr. 1 | Weg der Liebe Zweiter Teil op. 20 Nr. 2 | Die Meere op. 20 Nr. 3

Die Boten der Liebe op. 61 Nr. 4

Ernest Chausson:

La Nuit op. 11 Nr. 1 | Réveil Nr. 2

Mel Bonis:

Le Ruisseau op. 21 Nr. 1

Maria Malibran:

Le Prisonnier

Pauline Viardot:

Habanera

Camille Saint-Saëns:

El Desdichado (Boléro)

Charles Gounod:

La Siesta

Gabriel Fauré:

Tarantelle op. 10 Nr. 2

(Produktion vom 13. bis 16. Juli 2023 im SWR Studio Kaiserslautern)