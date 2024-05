„Nackt über Berlin“: Mit schrägen Instrumenten dem besonderen Klang auf der Spur

Jannik liebt Tschaikowski und seinen Mitschüler Tai. Gemeinsam zwingen sie ihren Direktor zum Seelenstriptease und bringen damit auch ihr eigenes Leben aus den Fugen. Musik spielt eine besondere Rolle in der neuen Serie „Nackt über Berlin“ von Regisseur und Autor Axel Ranisch. Für die Filmmusik begab sich Komponistin Martina Eisenreich auf die Suche nach ungewöhnlichen Klangerlebnissen.

Coming-of-Age-Geschichte trifft Thriller: Jannik und Tai sperren ihren sturzbetrunkenen Schuldirektor in seiner Wohnung ein. Doch was als Scherz beginnt, wird bald zum ernsten Machtspiel. SWR SWR / Oliver Feist

Musik ist ein zentraler Anker für „Nackt über Berlin“

Wo Regisseur Axel Ranisch arbeitet, ist klassische Musik nicht weit. Erst im Juni war im Kino sein Film „Orphea in Love“, eine Liebeserklärung an die Welt der Oper, zu sehen. Jetzt startet am 6. Oktober, eine Woche vor der TV-Ausstrahlung, in der ARD Mediathek die Serie „Nackt über Berlin“. Vorlage ist Ranischs gleichnamiger Roman.

„Bei mir fängt immer alles mit Musik an. Mit Musik kann ich beschreiben, welche Wirkung ich erzielen möchte, welche Temperatur eine Szene hat, welchen Rhythmus, welches Tempo“, verrät Ranisch im Interview. Entsprechend habe Filmkomponistin Martina Eisenreich schon lange vor dem Dreh mit der Komposition der Filmmusik begonnen.

„Nackt über Berlin": Darum geht es in der Serie Jannik (Lorenzo Germeno) und Tai (Anh Khoa Tran) sind zwei Außenseiter, die in ihrer Schule nicht ernst genommen werden. Füreinander sind sie beste Freunde, hofft zumindest der gutmütige Klassik-Nerd Jannik, der heimlich in Tai verliebt ist. Als die beiden eines Nachts ihren sturzbetrunkenen Schuldirektor Jens Lamprecht (Thorsten Merten) auflesen und in seine Wohnung bringen, sperren sie ihn dort ein. Ein Scherz, natürlich. Aber dann lässt Tai den Direktor nicht wieder raus. Stattdessen nutzt er seine Technikskills, um Lamprechts Hightech-Wohnung komplett unter seine Kontrolle zu bringen. Lamprecht muss feststellen, dass er zu einem Gefangenen geworden ist, totalüberwacht von einer anonymen Instanz, die sich Gott nennt und nach seinen Sünden forscht. Jannik wiederum erkennt, dass Tai dem Direktor Mitschuld am Tod einer Mitschülerin gibt. Je aufgelöster Lamprechts Zustand wird, je deutlicher Tais grimmige Freude daran ist, desto größer wird Janniks Stress zwischen Familienleben, Liebessehnsucht und Verantwortungsgefühl.

„Wir inspirieren uns gegenseitig. Ich gebe ihr eine Szene, manchmal nur eine poetische Notiz. Daraufhin komponiert sie frei ein Stück Programmmusik, das mich dann wiederum inspiriert und oft auf eine ganz neue Idee bringt. Es kann passieren, dass ich erst durch Martinas Musik einen Zusammenhang begreife oder sich im Schnitt ein neuer Kontext ergibt.“

Für ihre Arbeit an der Musik von „Nackt über Berlin“ hat sich Eisenreich von den großen Komponisten der Vergangenheit inspirieren lassen. Um eine besondere Klangatmosphäre aufzubauen, arbeitete sie mit teilweise sehr ungewöhnlichen Instrumenten. Vier ihrer Kreationen stellt die Komponistin bei uns vor.

Filmkomponistin Martina Eisenreich wurde zweimal mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. In der Serie hat sie auch einen Cameo-Auftritt als Straßenmusikerin. SWR SWR / Dennis Pauls

Hier können Sie „Nackt über Berlin“ sehen Alle sechs Folgen der ersten Staffel sind ab dem 6. Oktober 2023 in der ARD Mediathek verfügbar. Das Erste zeigt die Serie am Freitag, dem 13. Oktober 2023 ab 22:20 Uhr.

Ballastsaitentrommel sorgt für heulende Grusel-Atmo

Ein großes Paukenfell und eine Klavierseite, an der ein Ballast hängt. Wenn letzterer angehoben wird, kann man das Paukenfell stufenlos verstimmen. Die Ballastsaite beginnt dadurch zu heulen.

Martina Eisenreich nutzt diesen Effekt vor allem gerne in Thrillern für spannungsreiche oder gruselige Szenen. Auch an denen mangelt es in der Entführergeschichte von „Nackt über Berlin“ nicht.

Kuhglocke im Wassereimer: Scheppernd abgesoffen

Abstürzende Klänge gehören zur musikalischen Untermalung von Filmen einfach dazu. Doch für „Nackt über Berlin“ suchte Martina Eisenreich etwas Authentisches, das sich von Standard-Sounds abhebt.

Fündig wurde sie in der Kuhglockensammlung ihres Partners Wolfgang. Der Klang der Kuhglocken hat etwas skurril-schepperndes. Den abfallenden Soundeffekt erzielte Eisenreich dann, indem sie die schallendne Glocken im Wassereimer versenkte.

Eine Harfe aus Kupferrohren

Ein weiteres Instrument der Marke Eigenbau ist Martina Eisenreichs Kupferharfe. Das Instrument besteht aus Kupferrohren aus dem Baumarkt, die auf verschiedene Längen geschnitten, wie bei einem Xylophon, unterschiedliche Tonhöhen erzielen.

Man spielt die Harfe, indem man die Finger mit Kolophonium (Geigenharz) einreibt und anschließend die Harfe in Schwingung versetzt. Wichtig ist, so Eisenreich, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, um das Kupferrohr wieder loszulassen.

Psycho-Atmosphäre dank Daumenklavier

Beinahe schon klassisch im Gegensatz zu den anderen Instrumenten ist das Daumenklavier, die sogenannte Kalimba oder Mbira. Indem Eisenreich mit einem Metallgegenstand über die Instrumentzungenstrich, entstand ein besonders skurriler Ton.

Diese Idee sei speziell für „Nackt über Berlin“ entstanden, verrät die Komponistin. Sie wolle damit besonders die Absurdität der Situation des in seinen eigenen vier Wänden gefangenen Schulleiters einfangen. Der Sound trage auch zur Psycho-Atmosphäre der Gefangenschaft bei.

„Nackt über Berlin“, ab dem 6. Oktober in der ARD Mediathek