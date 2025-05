Mittagskonzert vom 13.5.2025

Nachtmusik – Imagine …

Thomas Dunford (Laute, Gesang)

Werke von John Dowland, Thomas Dunford, Joan Ambrosio Dalza, The Beatles

(Konzert vom 10. Mai 2025 in der Orangerie)

Let it be auf der Laute? Beatles-Songs als leiser Saitenzauber? Warum nicht - meint zumindest der Musiker, der als „Eric Clapton der Laute“ gehandelt wird. Thomas Dunford begnügt sich aber keinesfalls mit deren herkömmlichem Repertoire. In seiner sehr besonderen Nachtmusik kombiniert Dunford Beatles mit Dowland, "Imagine" mit "Come again" und der "King of Denmark’s Galliard" - und krönt die Begegnung von Alt und Neu mit eigenen Stücken. Dabei erleben wir Dunford nicht nur als leise zupfenden Instrumentalisten, sondern auch als Sänger. Das könnte ein Frühsommernachtstraum werden.