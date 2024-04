Die ARD Klangkörper feiern Beethovens 250. Geburtstag 2020 bundesweit mit einer Woche der Musik vom 20. bis 26. Januar. Auch im SWR Sendegebiet dürfen sich Klassikfans jeden Alters auf "Das Beethoven Experiment" freuen.

Sieben Tage lang Beethoven für Jung und Alt mit dem SWR Symphonieorchester

Jeden Tag wird eine andere Region zwischen Bodensee und Pfalz zum Ziel für die Musikvermittlungsangebote des SWR. Vom MAUS-Konzert bis zu Musiker-Besuchen in Kitas und Seniorenheimen reichen die Veranstaltungen zum Mitmachen, Reinhören und Anschauen. Mitglieder des SWR Symphonieorchesters lassen bei "classic mobil" in sozialen Einrichtungen Kammermusik erklingen, Schulklassen kommen zu Kinderkonzerten in den SWR Studios, es gibt Generationenprojekte und die Möglichkeit, hinter die Kulissen der Regionalstudios zu schauen. Zum krönenden Abschluss kann man dem Jubilar bei zwei Familienkonzerten in Freiburg und Stuttgart rätselnd und experimentierend selbst auf die Spur kommen.

Die Stationen

Tag Uhrzeit Veranstaltung/Ort Montag, 20.1.2020 10.00 - 15.00 3 Kinderkonzerte und Studioführung, SWR Studio Tübingen 15.30 - 17.30 Classic@home, Evangelisches Stift Freiburg Dienstag, 21.1.2020 9.00 - 13.00 2 Kinderkonzerte mit Besuch der MAUS, SWR Studio Ulm 14.30 - 15.30 Generationenkonzert, St. Anna-Stift Ulm Mittwoch, 22.1.2020 9.30 - 13.00 2 Kinderkonzerte und Theaterführung, Theater Baden-Baden Donnerstag, 23.1.2020 10.30 - 12.00 Classic@home, Generationenzentrum Stuttgart-Sonnenberg 11.00 - 12.00 Kinderkonzert, SWR Studio Mannheim/Ludwigshafen 13.45 - 14.30 Kammerkonzert, Vesperkirche Mannheim 15.30 - 17.00 Classic@home, Parkheim Berg Stuttgart 16.00 - 17.00 Kammerkonzert, Dr. Hans Berdens Haus Ludwigshafen Freitag, 24.1.2020 11.00 - 12.00 Kinderkonzert, SWR Studio Koblenz 13.30 - 14.15 Kammerkonzert, Hospiz Koblenz 14.00 - 15.30 Classic@home, Generationenzentrum Kornhasen Stuttgart 16.00 - 17.30 Classic@home, Richard-Bürger-Heim Stuttgart-Feuerbach 16.00 - 17.00 Kammerkonzert, AWO Seniorenheim Koblenz

Familienkonzerte in Stuttgart und Freiburg

Familienkonzert Stuttgart am 26. Januar 2020

Ludwig van Beethoven zieht mal wieder um und das gibt uns die Möglichkeit, in seinem Kompositionslabor herumzustöbern. Gemeinsam mit acht Musikerinnen und Musikern experimentieren wir mit Ludwigs Zwölf Variationen über ein Thema aus Händels Oratorium "Judas Maccabäus" (Bearbeitung von Andreas N. Tarkmann). Im Anschluss an das Konzert gibt es eine experimentierfreudige Entdeckertour durch die Museumssammlung der Staatsgalerie Stuttgart: Auf den Spuren der Kunstrebellen Beethoven, Banksy, Beuys und Co.

Familienkonzert Freiburg am 26. Januar 2020

"Meine Ohren, die sausen und brausen Tag und Nacht fort." Mit 28 Jahren war Beethoven bereits schwerhörig, und trotzdem wurde er zu einem der berühmtesten Komponisten aller Zeiten. Wie klingen seine unsterblichen Werke und was für ein Mensch war er? Das werden wir im Kids Studio gemeinsam mit einem Streichquartett erforschen und mit einem unterhaltsamen Ratespiel kombinieren.

Taschenkonzerte des SWR Vokalensembles

Beim SWR Vokalensemble startete "Das Beethoven Experiment" bereits am 13. und 14. Januar mit fünf Konzerten im Taschenformat: Ein Sängerensemble bot Evergreens von den Comedian Harmonists bis zu Rossini. Und natürlich stand auch Beethoven auf dem Programm – mit einer Bearbeitung von "Freude, schöner Götterfunken". Ausschnitte daraus werden im Rahmen der Beethoven-Woche in Fernsehen und Hörfunk präsentiert.

