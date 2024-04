Der ehemals weltweit renommierte Tschaikowsky-Wettbewerb ist seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine vom internationalen Wettbewerbsverband ausgeschlossen. Auf seiner Website wartet der Wettbewerb mit einem Grußwort von Wladimir Putin auf. In der diesjährigen Jury saß auch der deutsche Pianist Justus Frantz, der dafür in den Medien kritisiert wurde. „Ich glaube nicht, dass eine einzige Rakete auf die Ukraine mehr fällt, weil ich hier in der Jury gesessen habe“ sagt Justus Frantz in SWR2.

SWR2: Es war der erste Jahrgang des Tschaikowsky-Wettbewerbs seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine und auch seit dem Ausschluss des Wettbewerbs aus der Weltföderation „Internationaler Musikwettbewerb“. Was hat Sie dazu bewogen, bei diesem regierungsnahen Wettbewerb in Moskau als Juror mitzuwirken? Frantz: Regierungsnah ist das überhaupt nicht. Wir haben hier nach rein musikalischen Kriterien die jungen Leute beurteilt und haben hoffentlich einige sehr glücklich machen können, die ein großes Leben vor sich haben werden und die auch bestimmt ein großes Publikum anziehen. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass der Wettbewerb von irgendjemandem ausgeschlossen wurde. Ich habe es erst durch Sie erfahren, dass dieser Wettbewerb irgendwie in Frage gestellt war, ich wusste davon nichts. Aber die Nähe zur russischen Regierung ist unbestreitbar. Auf der Internetseite ist ein Grußwort von Putin, und die Kulturministerin Lyubimova ist Vorsitzende des Komitees. Frantz: Ich möchte über den Wettbewerb sprechen, denn ich habe keine Ahnung, dass Herr Putin hier ein Grußwort geschrieben hat. Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Ich kann nur eins sagen: Wir haben einen Engländer als Preisträger, der fantastisch ist, und ich bin begeistert, dass ich helfen konnte, dass nicht nur die technisch versierten, sondern auch die feinsinnigen und die musikalischen und die lauteren Musiker ausgewählt wurden, auch ein Amerikaner, von dem ich ebenfalls glaube, dass er Weltkarriere machen wird. Und dann auch ein sehr guter junger Russe. Dafür bin ich verantwortlich, für Weiteres nicht. Ich habe in der Ukraine mit meiner Hilfsorganisation, sie heißt „Freundschaftsbrücke“, zwei Krankenhäuser gebaut und habe ungefähr 500 junge Musiker in meinen Orchestern und als Pädagoge ausgebildet. Es geht bei uns langsam die Kultur der Argumente verloren. Aber ich habe auch das Recht, meine Argumente vorzutragen. Es stellt sich die Frage, ob durch Ihr Mitwirken – denn der Wettbewerb wird von Putin und der russischen Regierung hochgehaltenen – für Sie die Gefahr besteht, zum Aushängeschild für das Putin-Regime zu werden? Frantz: Ich finde, wenn ich das sagen darf, Sie denken da so ein bisschen überkreuz, also irgendwie nicht ganz gerade. Es geht hier um einen Wettbewerb, den auch die größten westlichen Musiker, wie zum Beispiel Van Cliburn, gewonnen haben. Ich hatte von diesem Pianisten noch nie etwas gehört, und plötzlich war er Preisträger des Tschaikowsky-Wettbewerbs! Das hat mich begeistert, und ich habe dadurch auch Zugang zum Tschaikowsky-Klavierkonzert bekommen. Sie haben das nämlich in der ARD übertragen. Ja, das war 1958 im ersten Jahrgang des Wettbewerbs. Auf jeden Fall ist jetzt die Situation eine andere. Der Wettbewerb wurde ausgeschlossen aus dem internationalen Verband. Frantz: Ich möchte Ihnen nochmal sagen: Ich bin auch nicht naiv. Aber ich glaube nicht, dass eine einzige Rakete auf die Ukraine mehr fällt, weil ich hier in der Jury gesessen habe. Aber möglicherweise werde ich durch ein persönliches Gespräch, in dem ich mich für den Frieden einsetze, viel mehr erreichen. Hatten Sie solche Begegnungen? Konnten Sie da Zeichen setzen? Konnten Sie sich mit anderen Jurymitgliedern oder anderen Menschen, die Sie getroffen haben, über Politik austauschen? Frantz: Wir sind gar nicht auf die Politik eingegangen. Das hat auch gar keinen Zweck, sondern wir haben versucht, menschliche Kontakte aufzubauen. Wir haben versucht, uns gegenseitig zu respektieren, unsere Meinung zu hören. Ich muss sagen, es war eine sehr angenehme und harmonische Atmosphäre, wenn es um die Musik ging. Dann gibt es natürlich auch mal Pausen, weil man auch nicht unbeschränkt einfach aufnahmefähig ist. Und dann haben wir versucht, die Besten und den Besten verantwortungsvoll auszusuchen, so wie ich das auch selbst als Hilfe erfahren habe von Menuhin, von Bernstein, von Rostropowitsch, der ein Freiheitsheld war. Und ich möchte mich auch in deren Sinne weiter für den Frieden einsetzen. Mein Freund Helmut Schmidt, mit wem ich über 50 Jahre befreundet war, hat mir gesagt: „Es ist besser, hunderttausend Mal vergeblich zu verhandeln, als einmal zu schießen.“ Wie aussagekräftig war dann für Sie jetzt das Teilnehmerfeld? Denn es werden viele potenzielle Teilnehmer und Teilnehmerinnen ja dem Wettbewerb ferngeblieben sein. Frantz: Aus den USA haben wir etliche Teilnehmer gehabt und aus Kanada. Wir haben hier einen Preisträger gehabt, von dem ich glaube, dass die Welt auf den hören wird: George Harliono. Ein Brite, der auch einen russischen Mentor hat und der gut vernetzt ist und persönliche Verbindungen nach Russland hat. Frantz: Das weiß ich nicht. Er spricht kein Wort russisch. Seine Mutter und er sind aus London angereist, er lebt in Cambridge. Ich habe ihn auch nicht gefragt, ob er einen Mentor hier hat. Er hat einfach phänomenal gut gespielt. Und wissen Sie, was mir an ihm so gut gefallen hat? Dass er nicht so rabaukig dieses Tschaikowsky-Konzert runtergedroschen hat, sondern dass er immer wieder auch den Feinheiten und der Sensibilität, die ja auch in der Musik Tschaikowskys liegt, nachgespürt hat. Und das war für mich der Ausschlag, dass ich mich sehr stark eingesetzt habe, dass er einen Preis bekam. Herr Frantz, können Sie denn überhaupt die Kritik oder auch das Befremden darüber, dass Sie bei diesem Wettbewerb in Russland mitgewirkt haben, nachvollziehen? Frantz: Nein, eigentlich nicht. Weil jeder Mensch hat ja irgendwie auch ein Lebensmotto. Und ich möchte gerne mit meinem Leben dazu dienen, dass die Katastrophe, die immerhin möglich ist und von der wir alle betroffen sein könnten, ausbleibt. Wir müssen alles tun, um diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Das tut man nicht durch harte Worte. Das tut man nicht durch Hass, sondern indem man versucht, sich in irgendeiner Form zu nähern. Man kann Menschen nicht achten, die einen Krieg begonnen haben, das verstehe ich schon. Aber uns bleibt ja gar nichts anderes übrig. Wir müssen ihn beenden. Ich möchte mich politisch auch gar nicht darüber weiter auslassen, denn ich bin Musiker, und ich bin hierher gefahren, um denen zu helfen, von denen ich glaube, dass sie den Anspruch darauf haben. Mehr sehe ich als meine Lebensaufgabe eigentlich nicht.