Josquin Desprez vertonte den Gesang der "Grille", Antonio Vivaldi die "4 Jahreszeiten". Schon immer waren Natur und Landschaft Inspirationsquellen. Romantisch verklärt entstand dabei oft mehr als reine Programmmusik: einst gefürchtete Gebirge formten sich zur Himmelsleiter, das Fließen des Baches entpuppte sich als Symbol der Lebensreise. Umso weiter sich die Künstler*innen von ihrer Heimat entfernten umso tiefer drang der Weltblick ins Innere vor.

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Franz Schubert / Franz Liszt:

„Wanderer-Fantasie“ D 760

1.Satz

Gottlieb Wallisch (Klavier)

Orchester Wiener Akademie

Leitung: Martin Haselböck

Frederick Delius:

„Over the hills and far away“

Fantasieouvertüre

Royal Philharmonic Orchestra

Leitung: Sir Thomas Beecham

Joachim Raff:

Sinfonie Nr.7 in B-Dur op. 201

"In den Alpen", 1.Satz

Bamberger Symphoniker

Leitung: Hans Stadlmair

Johann Strauss Vater::

„Frohsinn im Gebirge“, Walzer op.26

Staatliches Kammerorchester Zilina

Leitung: Ernst Märzendorfer

Ole BullEt Sæterbesøg:

„Ein Besuch auf der Alm“

Arve Tellefsen (Violine)

Symphonieorchester Trondheim

Leitung: Eivind Aadland

Vincent d' Indy:

„Plein Air“ aus der Suite

“Poeme des Montagnes op. 15

Michael Schäfer (Klavier)

Heitor Villa-Lobos:

Sinfonie Nr. 6

Allegro non troppo, 1.Satz

Slowakisches Radio Symphonieorchester Bratislava

Leitung: Roberto Duarte

Alan Hovhaness:

Sinfonie Nr. 50 op. 360

"Mount St. Helens", 3. Satz

Royal Liverpool Philharmonic Orchestra

Leitung: Gerard Schwarz

Richard Strauss:

„Don Juan“, Tondichtung

für großes Orchester op. 20

Royal Concertgebouw Orchestra

Leitung: Mariss Jansons

