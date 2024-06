Musik plus ix – Insekten und Kerbtiere

Das Licht ist so anders, die Nächte so kurz und hell, die Luft erfüllt von Musik, von Tanz und Gesang. Sommer im Hohen Norden ist eine besondere Zeit. Spätestens an Mittsommer heißt es: Auf, hinaus aufs Land, ins Sommerhaus am Fjord, am See, in den Schären. Egal ob Festival oder Kammermusik - fast alles findet nun draußen statt. In der ersten Folge geht es nach Norwegen.