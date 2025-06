Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Ilona Hanning



Musikgespräch

Weiterlernen im Schlaf? Die Musik machts möglich erklärt Schlafforscher Ingo Fietze

Musikthema

Es wird heiß, auch in der Musik: Reinhard Goebel erklärt Vivaldis Sommer

Buch-Tipp

„Die Kultur der Anderen“ - Ethel Smyths Selbst-Positionierung als Nationalkomponistin



Joaquin Malats:

Serenata espanola Bearbeitung für Gitarre

Frank Bungarten (Gitarre)

Clémence de Grandval:

Air slave

Maria du Toit (Klarinette)

Vera Kooper (Klavier)

Jean Baptiste Lully:

Dormons, dormons tous, Le Sommeil aus: Atys

Nick Pritchard Morphée

Antonin Rondepierre Phantase

Olivier Cesarini Phobétor

Les Talens Lyriques

Leitung: Christophe Rousset

Ethel Smyth:

aus: Klaviertrio d-Moll, 4. Satz

Neave Trio

Traditional:

The trees they grow so high, Bearbeitung

Sjaella

Francesco Geminiani:

Concerto grosso D-Dur, op. 3 Nr. 1

Accademia Bizantina

Leitung: Ottavio Dantone

Franz Schubert:

Klaviersonate A-Dur, D 959, 1. Satz

Alfred Brendel (Kl)

Antonio Vivaldi:

„Der Sommer“ Konzert g-Moll, RV 315 (op. 8 Nr. 2)

Daniel Sepec (Violine)

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Leitung: Daniel Sepec

Wolfgang Amadeus Mozart:

aus: Le nozze di Figaro, Ouvertüre, Bearbeitung

Jánoška Ensemble

Ben Folds:

The Luckiest. Bearbeitung

Voces8

Edward Elgar:

Carissima

New Zealand Symphony Orchestra

Leitung: James Judd

Edward Elgar:

aus: Three Bavarian dances, op. 27 Nr. 3: The Marksmen

New Zealand Symphony Orchestra

Leitung: James Judd