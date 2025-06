Treffpunkt Klassik

Der Blick in die Zukunft ist ein gängiger Topos in der Musik. Ludwig van Beethoven stimmt in seiner Neunten optimistische Töne an. Arnold Schönberg glaubte daran, der deutschen Musik eine "Vorherrschaft" für die nächsten 100 Jahre gesichert zu haben. Wie sieht es heute aus in der aktuellen Musik unter den Vorzeichen einer eher düsteren Weltlage inklusive Kriegs- und Klimafragen? Wie äußern sich Komponist*innen dazu? Und wie klingt überhaupt visionäre, utopische und dystopische Musik?