Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Katharina Eickhoff



Album-Tipp

Erstaufnahme des Hiob-Oratoriums von Judith Weir

Musikthema

Schmetterlinge in der Musik

Musikthema

Schlaf in der Oper





Franz Liszt:

Liebestraum für Klavier Nr. 3 As-Dur

Arthur Rubinstein (Klavier)

Franz Liszt:

Oh! quand je dors

Thomas Hampson (Bariton)

Geoffrey Parsons (Klavier)

Francis Drake "Pat" Ballard:

Mr. Sandman

Chordettes

Béla Bartók:

aus: Konzert für Orchester, 5. Satz

Budapest Festival Orchestra

Leitung: Ivan Fischer

Sergej Kussewitzky:

Konzert für Kontrabass und Orchester, op. 3

Ulrich Lau (Kontrabass)

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart

Leitung: Jiri Stárek

Leonard Bernstein:

Music for String Quartet

Quatuor Hermès

Paul Simon:

Fifty ways to leave your lover

The King's Singers

Franz Lachner:

Quintett für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott Nr. 2 Es-Dur

Quintette Aquilon

Carlos Gardel:

El día que me quieras

Daniel Barenboim (Klavier)

Rodolfo Mederos (Bandoneon)

Héctor Console (Kontrabass)

Astor Piazzolla:

Adiós Noniño

Daniel Barenboim (Klavier)

Horacio Salgán:

Don Augustín Bardi

Daniel Barenboim (Klavier)

Rodolfo Mederos (Bandoneon)

Héctor Console (Kontrabass)

Hector Berlioz:

Rêverie et Caprice für Violine und Orchester, op. 8

Itzhak Perlman (Violine)

Orchestre National de France Paris

Leitung: Daniel Barenboim